تقرير مصوّر يفضح الحملات المشبوهة للذباب الإماراتي ضد سلطنة عمان (شاهد)

وطن – تأكيدا لما نشرته “وطن” قبل أيام، نشرت قناة “المهرية” تقريرا مزلزلا فندت فيه الحملات المشبوهة التي استهدفت سلطنة عمان من قبل الذباب الإلكتروني التابع لدولة الإمارات.

الذباب الإماراتي يهاجم سلطنة عمان

واكد التقرير على أن سلطنة عمان سعت منذ اندلاع الحرب اليمنية إلى لعب دور الوسيط بين الإقليم والعالم من جهة والجماعة الحوثية من جهة أخرى، لإبراز دورها في حل الأزمة اليمنية وإخراجه إلى العلن بعد أن ظلت تفضل لعب هذا الدور بصمت ودون تصريحات رسمية.

وخلال السنوات الماضية كانت سلطنة عمان تعمل بشكل غير معلن، لوساطة لحل أزمة اليمن، من خلال تنسيق لقاءات على مستوى منخفض بين التحالف والحوثيين. إضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين دوليين وغربيين والوفد الحوثي.

واعتبر مراقبون أن الموقف العماني من الأزمة اليمنية، والذي تشكل في أواخر عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، يعد تحولا بارزا في نهج السياسة العمانية التي ظلت تفضل النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية الإقليمية والدولية.

تقرير ناري مزلزل تفنيد حملات الضرار التي استهدفت سلطنة عمان من قبل الذباب الإلكتروني التابع لدولة الإمارات #قناة_المهرية #سلطنة_عمان_في_قلوب_اليمنيين 🇴🇲🇾🇪🇴🇲🇾🇪 pic.twitter.com/gIx2e3aGX9 — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) February 6, 2022

وتأتي هذه الحملة المشبوهة ضد سلطنة عمان ومواقفها في وقت أكد فيه سياسيون وناشطون يمنيون وخليجيون، أن سجل سلطنة عمان حافل بالمواقف “المتوازنة” والثابتة تجاه اليمن ووحدته وسلامه أراضيه. اضافة لمساعيها المتواصلة في سبيل العمل على حل الأزمة اليمنية المستمرة منذ 6 سنوات.

حملات ممولة ومغرضة يقودها

وفند عدد من الناشطين والمسؤولين، الحملات الممولة والمغرضة، التي تهدف إلى النيل من سمعة ومكانة سلطنة عمان، ودورها الحيادي في التعاطي مع الأزمة اليمنية. مستذكرين مواقفها الداعمة لجهود إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب.

وفي هذا الشأن، قال مستشار وزير الإعلام في الحكومة اليمنية مختار الرحبي، إن “سلطنة عمان معروفة بمواقفها المتوازنة تجاه القضية اليمنية”.

وأوضح الرحبي في تغريدات له على موقع التدوين المصغر”تويتر”، رصدتها “وطن”: أن “سلطنة عمان ليست منحازة كليا للشرعية. لكنها ليست معادية لها، فهي تعترف بالشرعية كممثلة رسمية لليمن. لكن سياستها تتسع لاحتواء جميع اليمنيين بمختلف أطيافهم السياسية. وذلك نهجها الذي يتوجب احترامه وليس معاداته أو النيل منه” .

عمان معروفة بمواقفها المتوازنة تجاه القضية اليمنية، ليست منحازة كليا للشرعية، لكنها ليست معادية لها، تعترف بالشرعية كممثلة رسمية لليمن؛ لكن سياستها تتسع لاحتواء جميع اليمنيين بمختلف اطيافهم السياسية وذلك نهجها الذي يتوجب احترامه وليس معاداته او النيل منه .#سلطنة_عمان — مختار الرحبي (@alrahbi5) February 5, 2022

بدوره، علق وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات المهري على الدور العماني في الشأن اليمني في تغريدة مقتضبة، قال فيها: ” عمان لليمن واليمن لعمان”.

عمان لليمن واليمن لعمان — بدر كلشات المهري (@badrklshat) February 5, 2022

من جانبه، قال المغرد السعودي سعد العمري، إن “هناك مكينة اعلامية تديرها أيادي مأجورة رخيصة. مدعومة من جهة خارجية (لم يذكرها) تريد النيل من عمان وسلطانها وشعبها الكريم. بسرد الاتهامات الباطلة ضدها. وشيطنتها في محيطها الخليجي والتشكيك في مواقفها الأخوية الصادقة. وسياستها الحكيمة الهادئة”.

هناك مكينة اعلامية تديرها أيادي مأجورة رخيصة،مدعومة من جهة خارجية تريد النيل من عُمان وسلطانها وشعبها الكريم،بسرد الإتهامات الباطلة ضدها،وشيطنتها في محيطها الخليجي والتشكيك في مواقفها الأخوية الصادقة، وسياستها الحكيمة الهادئة.

ستبقى سلطنة عمان أرض السلام والمحبة رغماً عن أنوفهم. — سعد بن محمد العمري🇸🇦 (@Binshflout888) February 5, 2022

وكانت “وطن” قد رصدت خلال الأيام الماضية، العديد من الحسابات التي قامت بتوجيه الاتهامات الباطلة ضد السلطنة والتحريض عليها بتهم ثبت مرارا وبالدلائل كذبها.

و اتضح ان تلك الاتهامات الملفقة جميعها صادرة إمام من حسابات أمنية إماراتية أو من حسابات تابعة ليمنيين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

(المصدر: متابعات وطن)

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