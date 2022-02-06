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الذباب الإماراتي يهاجم سلطنة عمان watanserb.com
تتعرض سلطنة عمان لحملة شيطنة خلال الأيام الماضية من حسابات للذباب الإلكتروني
الهدهد

تقرير مصوّر يفضح الحملات المشبوهة للذباب الإماراتي ضد سلطنة عمان (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تأكيدا لما نشرته “وطن” قبل أيام، نشرت قناة “المهرية” تقريرا مزلزلا فندت فيه الحملات المشبوهة التي استهدفت سلطنة عمان من قبل الذباب الإلكتروني التابع لدولة الإمارات.

الذباب الإماراتي يهاجم سلطنة عمان

واكد التقرير على أن سلطنة عمان سعت منذ اندلاع الحرب اليمنية إلى لعب دور الوسيط بين الإقليم والعالم من جهة والجماعة الحوثية من جهة أخرى، لإبراز دورها في حل الأزمة اليمنية وإخراجه إلى العلن بعد أن ظلت تفضل لعب هذا الدور بصمت ودون تصريحات رسمية.

وخلال السنوات الماضية كانت سلطنة عمان تعمل بشكل غير معلن، لوساطة لحل أزمة اليمن، من خلال تنسيق لقاءات على مستوى منخفض بين التحالف والحوثيين. إضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين دوليين وغربيين والوفد الحوثي.

واعتبر مراقبون أن الموقف العماني من الأزمة اليمنية، والذي تشكل في أواخر عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، يعد تحولا بارزا في نهج السياسة العمانية التي ظلت تفضل النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الحملة المشبوهة ضد سلطنة عمان ومواقفها في وقت أكد فيه سياسيون وناشطون يمنيون وخليجيون، أن سجل سلطنة عمان حافل بالمواقف “المتوازنة” والثابتة تجاه اليمن ووحدته وسلامه أراضيه. اضافة لمساعيها المتواصلة في سبيل العمل على حل الأزمة اليمنية المستمرة منذ 6 سنوات.

حملات ممولة ومغرضة يقودها 

وفند عدد من الناشطين والمسؤولين، الحملات الممولة والمغرضة، التي تهدف إلى النيل من سمعة ومكانة سلطنة عمان، ودورها الحيادي في التعاطي مع الأزمة اليمنية. مستذكرين مواقفها الداعمة لجهود إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب.

وفي هذا الشأن، قال مستشار وزير الإعلام في الحكومة اليمنية مختار الرحبي، إن “سلطنة عمان معروفة بمواقفها المتوازنة تجاه القضية اليمنية”.

وأوضح الرحبي في تغريدات له على موقع التدوين المصغر”تويتر”، رصدتها “وطن”: أن “سلطنة عمان ليست منحازة كليا للشرعية. لكنها ليست معادية لها، فهي تعترف بالشرعية كممثلة رسمية لليمن. لكن سياستها تتسع لاحتواء جميع اليمنيين بمختلف أطيافهم السياسية. وذلك نهجها الذي يتوجب احترامه وليس معاداته أو النيل منه” .

بدوره، علق وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات المهري على الدور العماني في الشأن اليمني في تغريدة مقتضبة، قال فيها: ” عمان لليمن واليمن لعمان”.

من جانبه، قال المغرد السعودي سعد العمري، إن “هناك مكينة اعلامية تديرها أيادي مأجورة رخيصة. مدعومة من جهة خارجية (لم يذكرها) تريد النيل من عمان وسلطانها وشعبها الكريم. بسرد الاتهامات الباطلة ضدها. وشيطنتها في محيطها الخليجي والتشكيك في مواقفها الأخوية الصادقة. وسياستها الحكيمة الهادئة”.

وكانت “وطن” قد رصدت خلال الأيام الماضية، العديد من الحسابات التي قامت بتوجيه الاتهامات الباطلة ضد السلطنة والتحريض عليها بتهم ثبت مرارا وبالدلائل كذبها.

و اتضح ان تلك الاتهامات الملفقة جميعها صادرة إمام من حسابات أمنية إماراتية أو من حسابات تابعة ليمنيين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

(المصدر: متابعات وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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