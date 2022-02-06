تقرير: الإمارات المحاصرة بصواريخ الحوثي قد تجر أمريكا لحرب بالمنطقة

وطن – قالت وكالة “أسوشيتد برس” في تقرير تحليلي لها إن حروب الشرق الأوسط الأوسع التي حاصرت الإمارات لفترة طويلة. قد توغلت الآن في الحياة اليومية في هذه الدولة المتحالفة مع الولايات المتحدة. مما يهدد بجر أمريكا إلى منطقة تشعلها التوترات مع إيران.

استهداف الإمارات بصواريخ الحوثي

ووفق التقرير الذي ترجمته (وطن) شن المتمردون الحوثيون في اليمن هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار منذ يناير الماضي، استهدفت الإمارات وهي اتحاد من سبع مشيخات.

وكان الاستهداف تحديدا لإمارة أبو ظبي العاصمة الغنية بالنفط.

وفتحت القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي، التي تضم حوالي 2000 جندي أمريكي، النار مرتين بصواريخ باتريوت الخاصة بها للمساعدة في صد الهجمات الجوية للحوثيين المدعومين من إيران.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2003 التي تطلق فيها الولايات المتحدة صواريخ باتريوت في قتال – حيث كانت آخر مرة قبل ما يقرب من 20 عامًا.

كما يأتي هذا أيضا بعد الانسحاب الفوضوي لإدارة بايدن من أفغانستان وإعلان انتهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق.

وعلى الرغم من أن الأزمة الأوكرانية تسيطر بشكل كبير على اهتمامات الولايات المتحدة. إلا أنها تقول الآن إنها سترسل طائرات مقاتلة أكثر تقدمًا إلى الإمارات.

إن امتداد الحرب اليمنية المستمرة منذ سنوات إلى الإمارات يضع القوات الأمريكية في مرمى نيران هجمات الحوثيين – ويزيد من خطر حدوث تصعيد إقليمي في لحظة حاسمة من المحادثات في فيينا لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.

الركن الآمن للشرق الأوسط

ولطالما كانت الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971 ركنًا آمنًا للشرق الأوسط.

وخلال حرب الثمانينيات الدامية بين إيران والعراق، قام ميناء جبل علي الضخم في دبي بإصلاح السفن التي تضررت في ما يسمى حرب الناقلات.

وشهدت حرب الخليج عام 1991 فرار الكويتيين إلى الإمارات وولدت هذه الحرب العلاقات العسكرية الوثيقة التي تربط أمريكا بالدولة اليوم.

فيما جعلت الحروب التي أعقبت ذلك في أفغانستان والعراق مرة أخرى دبي تستحوذ على أموال وعائلات المهاجرين الأثرياء.

لكن بدت الإمارات دائمًا وكأنها لا تزال خارج الحدود وسط حروب جيرانها.

جزء من ذلك جاء من السياسة الخارجية الوسطية لمؤسسيها الذين بنت ثروتهم النفطية مدنًا من الرمال، والآخر من أهميتها الاقتصادية.

دبي، على سبيل المثال، كانت منفذًا تجاريًا رئيسيًا لإيران حتى في الوقت الذي واجهت فيه دورات من العقوبات الدولية.

الإمارات واليمن

وفي ظل حكم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للبلاد منذ عام 2014 ، اتبعت الإمارات نهجًا أكثر قوة. ولا يوجد مكان يتجلى فيه ذلك أكثر من اليمن. حيث انضم إلى تحالف تقوده السعودية في عام 2015 لدعم الحكومة المنفية في البلاد ضد الحوثيين.

وسحبت الإمارات قواتها البرية إلى حد كبير من الصراع في عام 2019 مع توقف الحرب وتعرض التحالف لانتقادات دولية واسعة النطاق بسبب الضربات الجوية التي قتلت المدنيين.

لكن في الأسابيع الأخيرة ، أحرزت الميليشيات اليمنية المدعومة من الإمارات تقدمًا كبيرًا في الحرب، مما أثار هجمات مضادة للحوثيين في عمق الإمارات.

والآن بين تقارير السلع المشمسة والمزاح الصباحي، تفتح إذاعة دبي الحوارية المملوكة للدولة نشرات الأخبار بآخر الهجمات. رسالة جديدة في بعض القطاعات التجارية تحث الجمهور على عدم مشاركة “الشائعات” – تذكيرًا بكيفية قيام هذا النظام القمعي، بتجريم مشاركة أي مقاطع فيديو تظهر هجومًا أو اعتراضًا صاروخيًا.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكيين على “إعادة النظر في السفر بسبب تهديد الهجمات الصاروخية أو الطائرات بدون طيار”.

كما حذرت وزارة الخارجية البريطانية بشدة يوم الأربعاء من “احتمال وقوع مزيد من الهجمات”.

وفي غضون ذلك ، قال السفير الفرنسي كزافييه شاتيل إن فرنسا سترسل طائرات مقاتلة من طراز “رافال” للتمركز في الإمارات في “مهام مراقبة وكشف واعتراض إذا لزم الأمر”.

الولايات المتحدة الأمريكية

ومع ذلك، لا تزال الحانات والفنادق في دبي مزدحمة. حيث ترحب المدينة بالمسافرين والأعمال بعد إجراء حملة تطعيم كبيرة وسط جائحة فيروس كورونا.

لكن استمرار الأعمال التجارية يتطلب أن تظل الإمارات آمنة للجميع.

وأشادت وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة بالقوات المسلحة وسلاح الدفاع الجوي في البلاد. وقد استثمرت الإمارات بكثافة في هذا الدفاع.

وهي تستخدم كلاً من صاروخ باتريوت ودفاع منطقة الارتفاعات العالية الطرفية ، أو ثاد، التي حصلت عليها بتكلفة تزيد عن مليار دولار.

من جانبه قال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن الإمارات استخدمت نظام ثاد في اعتراضين، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق النظام في القتال.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن بيع قطع غيار لأنظمة صواريخ HAWK و Patriot و THAAD للإمارات بقيمة 65 مليون دولار يوم الخميس.

ومع ذلك ، فإن صواريخ باتريوت التي يمكن رؤيتها في ضواحي دبي وجهت ببساطة شمالاً لسنوات نحو إيران. التي يعتبرها الشيخ محمد أكبر تهديد لها.

وجاءت هجمات الحوثيين من الجنوب الغربي. وفي يوم الأربعاء ، أقر الجيش الإماراتي باعتراض طائرات مسيرة. زُعم أنها أطلقتها جماعة غامضة شنت في وقت سابق هجوماً استهدف قصراً في السعودية من العراق.

ويؤدي ذلك إلى توسيع المنطقة التي تحتاج إلى الحماية بالدفاعات الجوية. مما يضع عبئًا إضافيًا عليها ويخاطر بفرصة اختراق هجوم معقد.

ويمكن أن يكون مثل هذا الهجوم كارثيًا ، مثل هجوم 2019 الذي شهد اختراق صواريخ كروز وطائرات بدون طيار بنجاح المملكة العربية السعودية وضرب قلب صناعة النفط في بقيق.

وأدى هذا الهجوم إلى خفض إنتاج المملكة إلى النصف مؤقتًا. ورفع أسعار الطاقة العالمية بأكبر نسبة مئوية منذ حرب الخليج عام 1991.

بينما ادعى الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم بقيق ، ألقى المحللون والولايات المتحدة والسعودية باللوم على إيران. وقال خبراء من الأمم المتحدة بالمثل إنه “من غير المحتمل” أن يكون الحوثيون هم من نفذوا الهجوم. رغم أن طهران نفت تورطها.

قاعدة الظفرة الجوية

ووصف الحوثيون قاعدة الظفرة الجوية، موطن الوجود الأمريكي الكبير بالشرق الأوسط، بأنها هدف مشروع.

ومن المرجح أن يجلب أي هجوم يلحق الضرر بالقوات الأمريكية ردًا من واشنطن، حتى مع أمل الرئيس جو بايدن في إعادة التركيز على الصين وروسيا.

والانتشار الموعود لطائرة كول والطائرات المقاتلة المتقدمة يعني أن المزيد من المعدات الأمريكية ستكون قريباً في الإمارات.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي يوم الأربعاء “سيظهرون التزامنا تجاه شركائنا الإماراتيين. ولكن أيضا لنكون مستعدين للتعامل مع التهديدات الحقيقية للغاية التي يتعرض لها الإماراتيون”.

وتابع:”وبصراحة ، ليس فقط الإماراتيون. بل موظفونا هناك في الظفرة أيضًا”.

(المصدر: أسوشيتد برس – ترجمة وطن)