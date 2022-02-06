تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في قمة الدوري الفرنسي

وطن – يستعد باريس سان جيرمان للمواجهة القوية خارج دياره أمام نظيره المستضيف. ليل مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال23 من الدوري الفرنسي على أرض ملعب “بيير ماوروي”.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي

وستقام مباراة باريس سان جيرمان وليل عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت. دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، السودان، الأردن.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر، في تمام الساعة. الحادية عشر إلا ربع مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر إلا ربع مساء، ولكن بتوقيت دولة الجزائر. والمغرب وتونس في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة باريس سان جيرمان وليل كالعادة عبر شبكة قنوات .”beIN Sports HD” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات الدوري الفرنسي في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر قناة” beIN Sports HD 2″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11054، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 27500، كما ومعدل الترميز 3/4.

التعليق على مباراة باريس سان جيرمان وليل

وسيعلق على مباراة باريس سان جيرمان وليل في منافسات الدوري الفرنسي، عبر شبكة قنوات “beIN Sports HD”، المعلق العماني عامر الخوذيري.

كرة القدم pic.twitter.com/o1XAOhCma8 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 3, 2022

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

وسيدخل المدرب الأرجنتيني المواجهة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف فريق ليل، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دوناروما.

وسيكون في دفاع التشكيلة كلاً من: أشرف حكيمي، مينديز، بريسنيل كيمبيمبى، تيلو كيرير، كما وسيأتي في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، لياندرو باريديس، دانيلو بيريرا، ماركو فيراتى، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، يوليان دراكسلر.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي” على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، كما وجاء منافسه فريق ليل في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)