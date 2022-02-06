رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان على جاره إنتر في قمة الديربي

منافسات الأسبوع ال24 من دوري "الكالتشيو" الإيطالي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
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وطن – نجح فريق ميلان من تقليص الفارق مع منافسه المتصدر إنتر ميلان، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين. مقابل هدف وحيد في قمة الجولة ال24 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز على ميدان ملعب “سان سيرو”.

ميلان والفوز الثمين على إنتر في قمة الديربي الإيطالي

وسجل هدفي فريق ميلان الإيطالي رجل المباراة الفرنسي أوليفيه جيرو. في الدقيقة ال75 وال78، كما وسجل فريق إنتر ميلان الهدف الوحيد للفريق في شباك جاره الميلان بالدقيقة ال 38 عن طريق إيفان بيريشيتش.

وشهدت أحداث مباراة القمة بين فريق ميلان وإنتر في منافسات الدوري الإيطالي .”الكالتشيو”، طرد نجم فريق ميلان تيو هرنانديز بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع على نهاية المباراة.

وأشعل فريق ميلان الإيطالي الصراع على صدارة الدوري الإيطالي للموسم الجاري، بعد نجاحه في الفوز. على جاره المتصدر إنتر ميلان وخطف النقاط الثلاثة الثمينة لتقليص الفارق معه إلى نقطة واحدة فقط.

ويستعد فريق ميلان “الروسونيري” لمواجهة حاسمة قادمة أمام نظيره لاتسيو .يوم الأربعاء المقبل، في منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

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ترتيب الدوري الإيطالي

ويعتلي حامل اللقب السابق إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة مع الوصيف ميلان الذي جاء في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

كما وجاء فريق نابولي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 49 نقطة، ويليه فريق أتالانتا في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة واحدة مع فريق يوفنتوس الذي جاء في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

وفي المركزين السادس والسابع جاء فريقا لاتسيو وروما برصيد 39 نقطة، أما في المركز الثامن جاء فريق فيورنتينا برصيد 36 نقطة.

وآتى فريق هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز العاشر فريق تورينو برصيد 32 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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