ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان على جاره إنتر في قمة الديربي

وطن – نجح فريق ميلان من تقليص الفارق مع منافسه المتصدر إنتر ميلان، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين. مقابل هدف وحيد في قمة الجولة ال24 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز على ميدان ملعب “سان سيرو”.

ميلان والفوز الثمين على إنتر في قمة الديربي الإيطالي

وسجل هدفي فريق ميلان الإيطالي رجل المباراة الفرنسي أوليفيه جيرو. في الدقيقة ال75 وال78، كما وسجل فريق إنتر ميلان الهدف الوحيد للفريق في شباك جاره الميلان بالدقيقة ال 38 عن طريق إيفان بيريشيتش.

وشهدت أحداث مباراة القمة بين فريق ميلان وإنتر في منافسات الدوري الإيطالي .”الكالتشيو”، طرد نجم فريق ميلان تيو هرنانديز بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع على نهاية المباراة.

وأشعل فريق ميلان الإيطالي الصراع على صدارة الدوري الإيطالي للموسم الجاري، بعد نجاحه في الفوز. على جاره المتصدر إنتر ميلان وخطف النقاط الثلاثة الثمينة لتقليص الفارق معه إلى نقطة واحدة فقط.

ويستعد فريق ميلان “الروسونيري” لمواجهة حاسمة قادمة أمام نظيره لاتسيو .يوم الأربعاء المقبل، في منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

🖼️: لوحة فنية بعنوان هدف حسم الديربي

🖌️: بريشة الفنان الفرنسي أوليفيه جيرو استمتع بآخر أعماله الإبداعية من زاوية مختلفة وعش الأجواء مرة أخرى 🥰#إنتر_ميلان #ميلان_دائمًا | @skrill pic.twitter.com/4YvtYMEklq — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) February 6, 2022

ترتيب الدوري الإيطالي

ويعتلي حامل اللقب السابق إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة مع الوصيف ميلان الذي جاء في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

سجل هدفين وحسم الديربي ⚽✌️

جيرو هو بكل تأكيد رجـــل المبــــاراة 🥇#إنتر_ميلان #ميلان_دائمًا | @_OlivierGiroud_ pic.twitter.com/XhrDdKGfRR — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) February 6, 2022

كما وجاء فريق نابولي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 49 نقطة، ويليه فريق أتالانتا في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة واحدة مع فريق يوفنتوس الذي جاء في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

ترتيب الدوري الإيطالي الآن 🔥 pic.twitter.com/gngceu15O0 — 𝐎𝐦𝐚𝐫 𝐙𝐚𝐲𝐭𝐨𝐨𝐧 🇪🇬 (@Tr_OmarZaytoon) February 5, 2022

وفي المركزين السادس والسابع جاء فريقا لاتسيو وروما برصيد 39 نقطة، أما في المركز الثامن جاء فريق فيورنتينا برصيد 36 نقطة.

وآتى فريق هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز العاشر فريق تورينو برصيد 32 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)