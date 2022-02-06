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بعد عام من الزواج.. برلنتي عامر تفجر مفاجأة حول علاقتها بسعد الصغير

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
برلنتي عامر تفجر مفاجأة حول علاقتها بسعد الصغير watanserb.com
دامت علاقة سعد الصغير وبرلنتي 3 سنوات من الحب

وطن – أعلنت الفنانة المصرية برلنتي عامر، انفصالها رسمياً عن مواطنها الفنان الشعبي سعد الصغير، بعد عام من زواجهما.

وكتبت برلنتي عامر، الزوجة الثانية لسعد الصغير عبر حسابها على “فيسبوك”: “بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي”.

وصلة ردح بين زوجات سعد الصغير!

وفي إبريل العام الماضي، تصدر الفنان الشعبي المصري قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محرك بحث “جوجل”، وذلك بعدما كشفت برلنتي عامر عن زواجهما.

هذا وقد نشبت مشادة كلامية بين برلنتي عامر، وزوجة سعد الأولى نور الهدى، المعروفة بـ”أم محمود”.  والتي خرجت عن صمتها وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حسبي الله ونعمة الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب”.

ثم حاولت نور الهدى تجاهل زوجها وبرلنتي عامر، وشاركت عدة صور تجمعها بأبنائها، وعلقت: “عمري وحياتي ودنيتي بحمد ربنا إني فعلا عرفت أربي رجالة أتشرف بيهم”.

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وتابعت: “سندي وعمري كله دول تربيتي وشقى عمري كلو توتي وحودة ومنة ومودي، يا رب يدينا طولة العمر وأفرح بيكم وأعيش وأربي عيالكم زى ما ربتكم”.

“لا أحتاج للشهرة”

ولم تقف برلنتي في حينها صامتة أمام منشورات ضرتها،  فردت عبر “فيسبوك” قائلة: “حبيبي، وجوزي، وتاج راسي. ربنا يخليك ليَّ ،جوزي قالي إللي يقول عليكِ متجوزة في السر طلّعي عقد الجواز ووريهم إمضتي وبصماتي عليه، أنتِ ست محترمة غصبًا عن أي حد، وأنتَ أحن راجل، كفاية حب ولادي ليك”.

وردت برلنتي على من يتهمها بالزواج من الصغير من أجل الشهرة. وكتبت: “بالنسبة للناس إللي بتقول إتجوزت سعد علشان يشهِرني، أنا مش محتاجة شهرة، علشان الحمد لله بيقولوا عني ممثلة شاطرة جدًا”.

وتابعت: “تاريخي يتكلم من قبل ما أعرف سعد بسنين، بس هو جوزي، وحبيبي، وده شرف ليَّ.  وهو ما أضاف لتاريخي الفني، ودي أعمالي حتى لو دور ثاني أو ثالث أنا بيرلنتي عامر”.

المصدر: (وطن – فيسبوك)

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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