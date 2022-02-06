الويلزي بيل يثير غضب جماهير ريال مدريد بعد تصرفه المُعيب مع زميله هازارد (فيديو)

وطن – أثار تصرف النجم الويلزي غاريث بيل مهاجم فريق ريال مدريد مع زميله البلجيكي. إيدين هازارد، غضب جماهير الفريق الملكي الإسباني خلال المباراة الأخيرة أمام نظيره أتلتيك بيلباو في منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

تصرف بيل مع هازارد وغضب جماهير ريال مدريد

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه. المهاجم الويلزي غاريث بيل وهو يضحك بصوت عالٍ من على دكة البدلاء، أثناء عودة زميله المهاجم البلجيكي هازارد إلى المقاعد دون أن يحظى بفرصة المشاركة في المباراة.

Lors du match d'hier soir Hazard était à l'échauffement depuis le début de la seconde mi-temps lorsque arrive la 75' le staff technique demande au belge de se rasseoir il ne rentrera pas. Gareth Bale rigole de la situation. pic.twitter.com/qhldv2Tcvi — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) February 4, 2022

في الوقت الذي يقاتل فيه فريق ريال مدريد من أجل خطف تذكرة. العبور والتأهل إلى دور النصف النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيك بيلباو.

غاريث بيل والضحك الهستيري

ولم يظهر أي رد فعل من قبل البلجيكي إيدين هازارد على تصرف زميله الويلزي. غاريث بيل والضحك الهستيري، بعد عودة هازارد إلى مقاعد البدلاء دون الحصول على فرصة المشاركة في المباراة، على الرغم من إجراء عمليات الإحماء من قبل المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

صحيفة Metro

غاريث بيل يضحك على إيدن هازارد الذي ظل على مقاعد البدلاء خلال هزيمة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو pic.twitter.com/cccuvpYtIC — KoooraWorld (@KoooraWorld) February 5, 2022

وأثارت تلك اللقطة التي رصدتها عدسات الكاميرا داخل أرضية ملعب ” سانتياغو برنابيو”، غضب جماهير فريق ريال مدريد الذين انتقدوا التصرف المذموم الذي فعله النجم الويلزي غاريث بيل اتجاه زميله هازارد بعد العودة إلى دكة البدلاء دون المشاركة في المباراة.

ريال مدريد والخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا

وودع فريق ريال مدريد الإسباني ” الميرينغي” منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة أمام الفريق الضيف أتلتيك بيلباو بهدف نظيف دون مقابل.

🚨| Real Madrid has thought of sanctioning Bale for his acts of indiscipline, before with ZZ & Pintus and now with Ancelotti. Club has preferred not to apply public punishments because it would cause a media reaction that would negatively affect the team's atmosphere. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @abc_es pic.twitter.com/gRXrhjva6w — Blancos Central (@BlancosCentral) February 5, 2022

كما وأحرز هدف الفوز والتأهل لصالح فريق أتلتيك بيلباو من توقيع اللاعب ألكس بيرنجوير في الدقيقة ال89.

غاريث بيل خارج حسابات أنشيلوتي

وما زال النجم الويلزي غاريث بيل خارج حسابات تشكيلة المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي لأسباب فنية، وكذلك لأسباب انضباطية وتأديبية والتصرفات المستهجنة التي يثيرها داخل قلعة الفريق الملكي، إلى جانب الغيابات بسبب الإصابة.

وانضم الويلزي غاريث بيل إلى صفوف ريال مدريد في عام 2013، قادماً من نادي توتنهام الإنجليزي في صفقة فاشلة بلغت قيمتها 100 مليون يورو تقريباً، كما وينتهي عقد اللاعب مع فريق ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)