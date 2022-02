الويلزي بيل يثير غضب جماهير ريال مدريد بعد تصرفه المُعيب مع زميله هازارد (فيديو)

وطن – أثار تصرف النجم الويلزي غاريث بيل مهاجم فريق ريال مدريد مع زميله البلجيكي. إيدين هازارد، غضب جماهير الفريق الملكي الإسباني خلال المباراة الأخيرة أمام نظيره أتلتيك بيلباو في منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه. المهاجم الويلزي غاريث بيل وهو يضحك بصوت عالٍ من على دكة البدلاء، أثناء عودة زميله المهاجم البلجيكي هازارد إلى المقاعد دون أن يحظى بفرصة المشاركة في المباراة.

في الوقت الذي يقاتل فيه فريق ريال مدريد من أجل خطف تذكرة. العبور والتأهل إلى دور النصف النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيك بيلباو.

ولم يظهر أي رد فعل من قبل البلجيكي إيدين هازارد على تصرف زميله الويلزي. غاريث بيل والضحك الهستيري، بعد عودة هازارد إلى مقاعد البدلاء دون الحصول على فرصة المشاركة في المباراة، على الرغم من إجراء عمليات الإحماء من قبل المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

وأثارت تلك اللقطة التي رصدتها عدسات الكاميرا داخل أرضية ملعب ” سانتياغو برنابيو”، غضب جماهير فريق ريال مدريد الذين انتقدوا التصرف المذموم الذي فعله النجم الويلزي غاريث بيل اتجاه زميله هازارد بعد العودة إلى دكة البدلاء دون المشاركة في المباراة.

وودع فريق ريال مدريد الإسباني ” الميرينغي” منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة أمام الفريق الضيف أتلتيك بيلباو بهدف نظيف دون مقابل.

🚨| Real Madrid has thought of sanctioning Bale for his acts of indiscipline, before with ZZ & Pintus and now with Ancelotti. Club has preferred not to apply public punishments because it would cause a media reaction that would negatively affect the team's atmosphere. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @abc_es pic.twitter.com/gRXrhjva6w

— Blancos Central (@BlancosCentral) February 5, 2022