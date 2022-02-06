— after
غضب جماهير ريال مدريد بعد تصرف غاريث بيل مع زميله إيدين هازارد watanserb.com
غضب جماهير ريال مدريد بعد تصرف غاريث بيل مع زميله إيدين هازارد
رياضة

الويلزي بيل يثير غضب جماهير ريال مدريد بعد تصرفه المُعيب مع زميله هازارد (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – أثار تصرف النجم الويلزي غاريث بيل مهاجم فريق ريال مدريد مع زميله البلجيكي. إيدين هازارد، غضب جماهير الفريق الملكي الإسباني خلال المباراة الأخيرة أمام نظيره أتلتيك بيلباو في منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

تصرف بيل مع هازارد وغضب جماهير ريال مدريد

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه. المهاجم الويلزي غاريث بيل وهو يضحك بصوت عالٍ من على دكة البدلاء، أثناء عودة زميله المهاجم البلجيكي هازارد إلى المقاعد دون أن يحظى بفرصة المشاركة في المباراة.

في الوقت الذي يقاتل فيه فريق ريال مدريد من أجل خطف تذكرة. العبور والتأهل إلى دور النصف النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيك بيلباو.

غاريث بيل والضحك الهستيري 

ولم يظهر أي رد فعل من قبل البلجيكي إيدين هازارد على تصرف زميله الويلزي. غاريث بيل والضحك الهستيري، بعد عودة هازارد إلى مقاعد البدلاء دون الحصول على فرصة المشاركة في المباراة، على الرغم من إجراء عمليات الإحماء من قبل المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

وأثارت تلك اللقطة التي رصدتها عدسات الكاميرا داخل أرضية ملعب ” سانتياغو برنابيو”، غضب جماهير فريق ريال مدريد الذين انتقدوا التصرف المذموم الذي فعله النجم الويلزي غاريث بيل اتجاه زميله هازارد بعد العودة إلى دكة البدلاء دون المشاركة في المباراة.

ريال مدريد والخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا

وودع فريق ريال مدريد الإسباني ” الميرينغي” منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة أمام الفريق الضيف أتلتيك بيلباو بهدف نظيف دون مقابل.

كما وأحرز هدف الفوز والتأهل لصالح فريق أتلتيك بيلباو من توقيع اللاعب ألكس بيرنجوير في الدقيقة ال89.

غاريث بيل خارج حسابات أنشيلوتي

وما زال النجم الويلزي غاريث بيل خارج حسابات تشكيلة المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي لأسباب فنية، وكذلك لأسباب انضباطية وتأديبية والتصرفات المستهجنة التي يثيرها داخل قلعة الفريق الملكي، إلى جانب الغيابات بسبب الإصابة.

وانضم الويلزي غاريث بيل إلى صفوف ريال مدريد في عام 2013، قادماً من نادي توتنهام الإنجليزي في صفقة فاشلة بلغت قيمتها 100 مليون يورو تقريباً، كما وينتهي عقد اللاعب مع فريق ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

رياضة

أتلتيك بيلباو يثأر من ريال مدريد ويقصيه من كأس ملك إسبانيا (فيديو)

رياضة

نبأ سار لعشاق باريس سان جيرمان قبيل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

رياضة

شبح الإقالة يُلاحق مدرب باريس سان جيرمان “بوتشيتينو” وهذه فرصته الأخيرة

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والقناة الناقلة في كأس ملك إسبانيا

رياضة

لصوص يسرقون منزل كريم بنزيما خلال تواجده مع ريال مدريد (صور)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More