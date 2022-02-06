الممثل السوري عبدالحكيم قطيفان يُعلن خبراً ساراً لتحرير قريبه الطفل فواز! (فيديو)

وطن – أعلن الممثل السوري الشهير، عبدالحكيم قطيفان، عن قيادته مبادرة برفقة عائلته، لإنقاذ الطفل السوري فواز في محافظة درعا. بعد انتشار فيديو له يوثق خطفه وتعذيبه على يد عصابة.

محنة عائلة قطيفان

وقال عبدالحكيم قطيفان المعروف بمعارضة نظام الأسد، إن عائلته قررت جمع 500 مليون ليرة (نحو 140 ألف دولار) لتقديمها لخاطفي الطفل الذي يحمل اسم العائلة.

وتابع الممثل السوري بفيديو نشرته عبر صفحته على “فيسبوك”: “هذه المحنة التي تعرضت لها عائلة قطيفان أثبتت نخوة وشهامة وكرم وعطاء السوريين، ووقوفهم بجانب بعضهم بعضا عند الأزمات”.

وأضاف: “لم يطلب من أي شخص أو هيئة أو جمعية إنسانية القيام بجمع التبرعات وتأمين المبلغ اللازم للفدية. وخلال الساعات المقبلة سيتم حل الموضوع والإفراج عن الطفل فواز”.

تبرعات مجهولة

واستطرد قطيفان: “أتمنى ألا يكون حادث الطفل المخطوف ذريعة للبعض للقيام بجمع التبرعات التي لا يعرف إلى أين ستذهب أو إلى يد مَن ستصل. خاصة أنه لم يطلب من أي هيئة أو جمعية أو شخص القيام بذلك، وفي حال وجد هذا الشخص فيرجو منه ألّا يستعجل ويتصرف بالمال حتى لا يقع فريسة للمحتالين أو الخاطفين”.

ووجه قطيفان شكراً لجميع الذين وقفوا بجانبه وتضامنوا معه وقدموا المساعدة المادية والمعنوية في هذا الموقف المؤلم. بحسب تعبيره.

وختم: “أتمنى السلامة لهذا الطفل البريء ولكل السوريين ولا سيما في هذه الأوضاع الصعبة”.

وسم “أنقذوا الطفل فواز القطيفان” يتصدر

وتصدر منذ أيام وسم بعنوان “أنقذوا الطفل فواز القطيفان” دعا فيه النشطاء لإنقاذ الطفل فواز

وبتتبع الوسم يتضح أن الطفل السوري فواز القطيفان، مختطف منذ 3 أشهر.

"مشان الله لا تضربوني".. طفل سوري يناشد خاطفيه بالتوقف عن ضربه، ما فجّر مطالبات واسعة #أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان pic.twitter.com/ZlVkwYgl1y — أنا العربي – Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) February 5, 2022

وتم نشر مقطع تعذيبه الوحشي هذا من قبل خاطفيه، للضغط على ذويه وإجبارهم على دفع الفدية.

ويوثق المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم، الطفل البالغ من العمر 6 سنوات وهو يتعرض للضرب المبرح بما يبدو أنه حزام جلدي.

وكان فواز القطيفان مستلق على سرير، وعار إلا من ملابسه الداخلية، ويبكي ويتوسل لخاطفيه أن يتوقفوا عن ضربه، قائلا: “مشان (من أجل) الله لاتضربوني”.

المصدر: (وطن – فيسبوك)

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