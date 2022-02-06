فَشِلَ في إخضاعهم لرغباته .. المجلس الأعلى للقضاء في تونس يردّ على قرار قيس سعيد ضدّهم

وطن – ردّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حلّ المجلس، مؤكداً رفضه القرار، وأعلن أنه سيواصل مهامه.

جاء ذلك في بيانٍ نشر على صفحة المجلس في فيسبوك واطّلعت عليه “وطن”.

كما رفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس اتهامات سعيد بالتقصير داعياً الرئيس للكف عن المغالطات.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن قيس سعيّد، أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.

وقال قيس سعيد في مقطع مصور بثته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية: “فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.

جاء ذلك خلال زيارة أداها سعيد إلى مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقال سعيد: “أعرف أن التونسيين سيطالبون (الأحد) بحل المجلس الأعلى للقضاء”.

كما دعا عشرات المتظاهرين، التابعين لحراك “25 يوليو” في تونس، الأحد، إلى حل المجلس الأعلى للقضاء .

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها هذا الحراك، وهو مؤيد لرئيس البلاد قيس سعيد، أمام مقر المجلس في تونس العاصمة.

كما أضاف سعيد: “من حقكم التظاهر.. ومن حقكم حل المجلس الأعلى للقضاء”.

قيس سعيد: “ليعتبر المجلس نفسه في عداد الماضي”

وتابع سعيد: “سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.

كما أردف قائلا: “صار مجلسا يتم وضع الحركة القضائية فيه بناء على الولاءات، هؤلاء (بعض القضاة) مكانهم ليس المكان الذي يجلسون فيه ولكن المكان الذي يجلس فيه المتهمون”.

بينما زاد: “سنعمل على وضع حد لهذا الوضع المزري”.

كما مضى قائلا “لن نترك الشعب التونسي لقمة سائغة لهؤلاء حتى أصبحت بعض الدوائر (القضائية) معروفة بدائرة فلان، لو أتيتكم بمعلومات عن الأموال التي حصل عليها عدد من القضاة ربما لا يصدق التونسيون وهي مليارات، كما أن الحركات القضائية تتم كل سنة بناء على الولاء وليس على القانون”.

وكان سعيد اعتبر، في تصريحات سابقة، أن القضاء “وظيفة من وظائف الدّولة”.

كما لمح في مناسبات سابقة إلى احتمال حل المجلس الأعلى للقضاء، الذي سبق وأن أعلن رفضه إصلاح القضاء بمراسيم رئاسية.

(المصدر: متابعات وطن – الأناضول)

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