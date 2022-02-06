الدون رونالدو يحتفل بعيد ميلاده ال37 بصورة رومانسية مع صديقته جورجينا

وطن – احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز بعيد ميلاده ال37 في صورة رومانسية. نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

رونالدو وجورجينا والاحتفال بعيد ميلاده ال37

ونشر البرتغالي رونالدو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي. ” تويتر”، صورة مع صديقته الإسبانية جورجينا وهو يحتفل بعيد ميلاده ال37، معلقاً عليها: ” الحياة عبارة عن أفعوانية. عمل شاق، سرعة عالية، أهداف عاجلة، توقعات متطلبة…”.

كما وأردف رونالدو، ” لكن في النهاية، يأتي كل شيء إلى العائلة والحب. والصدق والصداقة والقيم التي تجعل كل شيء يستحق ذلك… شكرًا على كل الرسائل! 37 وما زال العد!”.

Life is a roller coaster. Hard work, high speed, urgent goals, demanding expectations… But in the end, it all comes down to family, love, honesty, friendship, values that make it all worth it. Thanks for all the messages! 37 and counting! ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/AoUgFiqVEy — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 5, 2022

ويحافظ صاروخ ماديرا رونالدو على الرغم من بلوغه سن ال37 عاماً، على لياقته والمهارات. العالية داخل الملعب برفقة فريقه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي انتقل إلى صفوف خلال موسم الصيف الماضي. قادماً من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

Enjoy the view 😎 pic.twitter.com/w78enMjxPH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 25, 2022

كما ويهتم أسطورة كرة القدم البرتغالية والعالمية كريستيانو رونالدو بالجانب البدني والصحي لديه، حيث يشارك متابعيه كل حين العديد من الفيديوهات والصور وهو يمارس التمارين الرياضية القاسية داخل صالة منزله.

رونالدو ومانشستر يونايتد

وفشل رونالدو في المباراة الأخيرة مع الشياطين الأحمر على ميدانه أمام منافسه الضيف ميدلزبره، من التأهل إلى دور الثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الخسارة الفريق بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

كما وشهدت المباراة إهدار الدون رونالدو ركلة جزاء تحصل عليها فريق مانشستر يونايتد في الدقيقة ال20 من مجريات الشوط الأول من المباراة، من أجل تسجيل هدف التقدم في نتيجة المباراة.

Shawn Mendes liked Cristiano Ronaldo's birthday post on Instagram. pic.twitter.com/6yKXmWU9uh — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) February 6, 2022

وخاض البرتغالي رونالدو 25 مباراة منذ قدومه إلى مانشستر يونايتد مسجلاً 8 أهداف في كافة المسابقات المختلفة حتى الآن.

كما ويستعد فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” إلى خوض مواجهة قادمة خارج ميدانه أمام بيرنلي في الجولة ال24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)