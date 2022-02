الدون رونالدو يحتفل بعيد ميلاده ال37 بصورة رومانسية مع صديقته جورجينا

وطن – احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز بعيد ميلاده ال37 في صورة رومانسية. نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر البرتغالي رونالدو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي. ” تويتر”، صورة مع صديقته الإسبانية جورجينا وهو يحتفل بعيد ميلاده ال37، معلقاً عليها: ” الحياة عبارة عن أفعوانية. عمل شاق، سرعة عالية، أهداف عاجلة، توقعات متطلبة…”.

كما وأردف رونالدو، ” لكن في النهاية، يأتي كل شيء إلى العائلة والحب. والصدق والصداقة والقيم التي تجعل كل شيء يستحق ذلك… شكرًا على كل الرسائل! 37 وما زال العد!”.

