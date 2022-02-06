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بفستان قصير كشف المستور .. إليسا ترقص بإثارة أمام الجمهور العربي في أمريكا!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
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رقص إليسا في أمريكا watanserb.com
إليسا

وطن – أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا أجواء حفلها الغنائي الذي أحيته في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية بوصلة رقص مثيرة وملابس قصيرة.

وظهرت إليسا في أولى حفلاتها أول أمس (الجمعة) على مسرح الغناء في هيوستن- وهي ترتدي ثوباً ذهبياً قصيراً يكشف أكثر ما يخفي على غير عادتها، وبدت وهي ترقص وتتمايل بخفة على أنغام أغنيتها “أسعد واحدة”.

وقدمت في الحفل المذكور باقة من أغانيها: “كرمالك، ومكتوبة ليك، ووحشتوني، ولو فيا”. وخلعت إليسا حذاءها في الحفل، قائلة: “شعور رائع.. بس رجلى اتجمدت من السقعة”.

وتداول رواد مواقع الاجتماعي، مقطع فيديو لرقصتها الجميلة على المسرح صوره أحد الحاضرين. بينما عبّر متابعوها عن إعجابهم الشديد بها.

ومن المقرر أن تحيي إليسا عدة حفلات في “سان دييغو” بولاية كاليفورنيا.ومدينة ديترويت في ولاية ميشغان تختتم جولتها في الولايات المتحدة الأمريكية بعدّة حفلات ستقام في جزر بهاما بولاية فلوريدا في الفترة ما بين 12 و16 فبراير المقبل.

وكانت الفنانة التي يطلق عليها معجبوها لقب “ملكة الإحساس” قد ظهرت بتاريخ 21 يناير الماضي وهي تلبس عباءة عربية فوق فستانها في حفلتها ضمن موسم الرياض بسبب البرد مما دفع أحد المغردين إلى نشر صورتين لها إحداهما بالعباءة والأخرى بالفستان القصير وعلق قائلاً: (اليسا في امريكا ، والسعودية إيه الفرق بين الصورتين).

وينتظر محبو المطربة اللبنانية البومها الجديد لعام 2022 الذي سيكون بعيداً عن إنتاجات روتانا هذه المرة بعد تعاون بين إليسا وروتانا إستمر لسنوات طويلة.

(المصدر: متابعات وطن) 

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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