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“حافظة مش فاهمة”.. أميرة الطويل تثير السخرية بما قالته عن وفاة الطفل ريان!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
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أميرة الطويل تثير السخرية بما قالته عن وفاة الطفل ريان watanserb.com
رأى المتابعون أن تغريدة أميرة ليست في مكانها

وطن – أثارت سيدة الأعمال السعودية وطليقة الأمير الوليد بن طلال، أميرة الطويل، جدلاً بين متابعيها بسبب ما قالته في رثاء الطفل المغربي ريان.

باب الصائمون

وفور إعلان الديوان الملكي المغربي، وفاة ريان كتبت أميرة الطويل في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “الرَّيَّانُ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. قد صمت يا ريان في المضيق، ليس لنا الا ان ندعوا الله بأن يجبر قلب والدتك وأهلك ويرزقهم الصبر والسلوان”.

وتابعت: “لا خوف عليك مع رب العالمين الرحيم في جنات النعيم، استودعناك الله الذي لا تضيع ودائعه”.

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ورأى المتابعون أن تغريدة أميرة ليست في مكانها، فكتب مغرد: “هذا طفل غير مكلف ما له علاقة بالدخول من باب الصائمين عزيزتي”.

تغريدة ليست في مكانها!

ووافقه آخر الرأي قائلا: “أي صيام !؟ وهو طفل ولم يدرك شرًا ولم يبلغ الحلم ! إن شاء الله هو طير من طيور الجنة”.

وسخرت أخرى معقبة: “هذا المعنى الحقيقي لحافظ مش فاهم”.

وكتبت ناشطة مهاجمة أميرة الطويل: “كان دعت لاهله وانتهينا بس لا لازم اتنشن ولو بمثل هالاستدلال الغبي”.

وتساءل آخر: “وش تهبد ذي؟ باب الريان والصيام ماله اي علاقه بالموضوع”.

واعتبر ناشط أن ثقافة أميرة الطويل الدينية ضعيفة، وعقب: “لحظه؟؟؟؟ انتي تمزحين. الريان لصائمين اللي يصومون شدخل ريان الطفل فيه؟ معقوله محصولك الديني كذا يالله انصحك تثقفين بالدين”.

وفاة الطفل ريان

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وقال التلفزيون المغربي نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

وبينما كانت أعين الملايين تتجه نحو فتحة النفق، ترقُب خروج الطفل ريان حيّاً، مع فريق إنقاذه، هزّ خبر الإعلان عن وفاته العالم، وخيّم الحزن والذهول على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما سارع المغرّدون بموقع تويتر، لنعي الطفل ريان، سائلين الله له الرحمة، ولذويه بالصّبر.

بينما أجمع مغرّدون على أنّ الطفل ريان وحد الجميع ثمّ رحل تاركاً حزناً وألماً كبيراً لملايين تمنّوا خروجه سالماً.

 

المصدر: (وطن – تويتر)

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
0 2 دقائق
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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