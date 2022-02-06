“حافظة مش فاهمة”.. أميرة الطويل تثير السخرية بما قالته عن وفاة الطفل ريان!

وطن – أثارت سيدة الأعمال السعودية وطليقة الأمير الوليد بن طلال، أميرة الطويل، جدلاً بين متابعيها بسبب ما قالته في رثاء الطفل المغربي ريان.

باب الصائمون

وفور إعلان الديوان الملكي المغربي، وفاة ريان كتبت أميرة الطويل في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “الرَّيَّانُ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. قد صمت يا ريان في المضيق، ليس لنا الا ان ندعوا الله بأن يجبر قلب والدتك وأهلك ويرزقهم الصبر والسلوان”.

وتابعت: “لا خوف عليك مع رب العالمين الرحيم في جنات النعيم، استودعناك الله الذي لا تضيع ودائعه”.

"إن في الجنة بابا يقال له: الرَّيَّانُ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم"

قد صمت يا ريان في المضيق، ليس لنا الا ان ندعوا الله بأن يجبر قلب والدتك وأهلك ويرزقهم الصبر والسلوان

لاخوف عليك مع رب العالمين الرحيم في جنات النعيم، استودعناك الله الذي لا تضيع ودائعه — أميرة الطويل (@AmeerahAltaweeL) February 5, 2022

ورأى المتابعون أن تغريدة أميرة ليست في مكانها، فكتب مغرد: “هذا طفل غير مكلف ما له علاقة بالدخول من باب الصائمين عزيزتي”.

تغريدة ليست في مكانها!

ووافقه آخر الرأي قائلا: “أي صيام !؟ وهو طفل ولم يدرك شرًا ولم يبلغ الحلم ! إن شاء الله هو طير من طيور الجنة”.

وسخرت أخرى معقبة: “هذا المعنى الحقيقي لحافظ مش فاهم”.

وكتبت ناشطة مهاجمة أميرة الطويل: “كان دعت لاهله وانتهينا بس لا لازم اتنشن ولو بمثل هالاستدلال الغبي”.

وتساءل آخر: “وش تهبد ذي؟ باب الريان والصيام ماله اي علاقه بالموضوع”.

واعتبر ناشط أن ثقافة أميرة الطويل الدينية ضعيفة، وعقب: “لحظه؟؟؟؟ انتي تمزحين. الريان لصائمين اللي يصومون شدخل ريان الطفل فيه؟ معقوله محصولك الديني كذا يالله انصحك تثقفين بالدين”.

وفاة الطفل ريان

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وقال التلفزيون المغربي نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

وبينما كانت أعين الملايين تتجه نحو فتحة النفق، ترقُب خروج الطفل ريان حيّاً، مع فريق إنقاذه، هزّ خبر الإعلان عن وفاته العالم، وخيّم الحزن والذهول على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما سارع المغرّدون بموقع تويتر، لنعي الطفل ريان، سائلين الله له الرحمة، ولذويه بالصّبر.

بينما أجمع مغرّدون على أنّ الطفل ريان وحد الجميع ثمّ رحل تاركاً حزناً وألماً كبيراً لملايين تمنّوا خروجه سالماً.

المصدر: (وطن – تويتر)

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