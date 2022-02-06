الهدهد

أكاديمي عُماني مُستهجناً: حال بعض قادة الخليج رُغم حلبهم: “متى عاد ترامب عُدنا”!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
0 2 دقائق
قادة الخليج وعودة ترامب watanserb.com
ترامب ومحمد بن سلمان

وطن – استنكر الأكاديمي والباحث العماني في شؤون الخليج، عبدالله باعبود، اتجاه “بعض” قادة دول الخليج ،شرقاً، نحو الصين، رغم ما تم صرفه على شراء السلاح الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وقال “باعبود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “سبحان الله فرغم كل الصرف و البذخ والحلب وتبديد الأموال في شراء الأسلحة والذمم. نجد بعض قادة دول الخليج ليس مرحب بهم في أمريكا وفي الغرب ومضطرين للإتجاه شرقا”.

وأوضح أن “لسان حالهم يقول متى عاد ترامب للحكم عدنا”.

مقالات ذات صلة

وفي تغريدة أخرى أكد “بعبود” على أنه “لا زال مأزق مسألة الحكم والخلافة السياسية والصراع والخلافات بين أطراف وأجيال العوائل الحاكمة يؤرق عملية الأمن والإستقرار في بعض دول الخليج”.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، كان من أكثر قادة دول الخليج قرباً من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ترامب “حلبَ” السعودية خلال فترة حكمه 

وتعامل “ترامب” مع ولي العهد السعودي، وكأنه “بنك مالي” يأخذ منه متى شاء، حيث تمكن من “حلب” السعودية بمبلغ يتجاوز الـ450 مليار دولار في صفقات سلاح عقب أول زيارة له للمملكة.

يأتي هذا في وقت أكدت فيه صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في يوليو/تموز من العام الماضي أن الرئيس الامريكي جو بايدن رفض استقبال ولي العهد محمد بن سلمان وأي تعامل مباشر معه.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسئولين أمرييكن إن إدارة بايدن تؤكد أنه لن يستقبل بن سلمان ويصر على جعله شخصا منبوذا بسبب جرائمه وانتهاكاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن ولي العهد أرسل أخيه الصغير خالد بن سلمان إلى واشنطن للقاء المسؤولين هناك ومحاولة التوسط له.

يشار إلى أن محمد بن سلمان، لم يغادر بلاده في زيارات دوليّة إلا إلى الصين العام 2019.

وقام بجولة خليجيّة ديسمبر2021، وذلك بعد واقعة اغتيال الصحافي خاشقجي أكتوبر/2018، وتوجيه جمعيّات حقوقيّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة ضدّه قضايا باتهامات انتهاكات لنشطاء ومعارضين، وملاحقتهم.

ولم تمنح إدارة الرئيس بايدن للأمير الشاب الحاكم الفعلي لبلاده حصانة مطلقة، مما يعني إمكانيّة تعرّضه للمساءلة، والتحقيق، واحتماليّة وجود مخاوف أمنيّة. وهذا ما يفسّر تراجع “ابن سلمان” عن المشاركة في قمّة العشرين الأخيرة التي انعقدت في روما الإيطالية. وقبلها قمّة المناخ في غلاسكو شمال بريطانيا العام 2021. وعدم ترؤس وفد بلاده، رغم أن اسمه كان من بين الحاضرين للقمّتين. بالإضافة لتأكيد بايدن عدم رغبته لقاءه في قمّة روما.

(المصدر: رصد وطن) 

اقرأ أيضاً: 

“الملك القادم” .. موقع أمريكي: هكذا ستُنقل السلطة إلى محمد بن سلمان بعد وفاة والده المريض

ن. تايمز: “ابن سلمان” يصر على الاستثمار مع كوشنر بمبالغ طائلة

نجل “الجبري” عن لقاء بايدن بالشيخ تميم: “رجال السياسة في البيت الأبيض وصبيانها يتوسلون مكالمة”

شبكة “msnbc” الأمريكية: لقد حان الوقت لـ”بايدن” أن يجعل “ابن سلمان” منبوذا!

صحيفة عبرية: اسرائيل تعي أنّ شخصية محمد بن سلمان “معقدة” وهذا ما يهمّها منه

بايدن يقرر إيقاف كافة صفقات الأسلحة التي وقعها ترامب مع السعودية باستثناء صفقة واحدة

ترامب يعود بقوة

الوسوم
صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
0 2 دقائق
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى