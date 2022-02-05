5 نصائح لإنقاص الوزن دون سحق نفسك في صالة الألعاب الرياضية

وطن – إن تناول وجبة الإفطار، وشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا، وتناول التفاح. وتغيير الأواني الفخارية لأطباق أصغر، أو اتباع نظام غذائي واقعي هي الحيل البسيطة لإنقاص الوزن بسهولة.

عوائق عرضية

للوهلة الأولى، يخيل إليك أن فقدان الوزن يتطلب الكثير من الجهد. كما يجب عليك التعامل معه بجدية تامة وبضمير حي على مدار 24 ساعة في اليوم. خاصة إذا كنت قد حددت لنفسك هدفًا للوصول إلى وزن معين في فترة زمنية محددة.

ووفقا لترجمة “وطن” نقلا عن صحيفة “الكونفيدينسيال” الاسبانية، فإن الطريق إلى الوزن المنشود، مليء بالعوائق العرضية. مثل الرغبة الشديدة في تناول السكر أو الشعور بالارتباك حول كيفية الوصول إلى مرحلة الثبات والمحافظة على الوزن.

لكن المثابرة والتحفيز عندما يتعلق الأمر بتحقيق هدفك يمكن أن يكون مفيدًا للغاية. بالإضافة إلى تنفيذ بعض النصائح المدعومة بالعلم والتي سيكون من خلالها فقدان الوزن أسهل بكثير.

طرق أبسط بكثير

أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تقرر إنقاص الوزن، هو العمل الشاق والجهد المضاعف. الذي سيتطلب منك قضاء ساعات وساعات في صالة الألعاب الرياضية لحرق أكبر عدد ممكن من السعرات الحرارية. واتباع نظام غذائي صارم يتضمن أطعمة محددة بكميات محددة، لكن على العكس من ذلك، هناك طرق أبسط بكثير.

فيما يلي قدمت الصحيفة خمسة طرق بسيطة، ستساعدك في عملية التخسيس دون الحاجة إلى بذل الكثير من الجهد:

تناول فطور الصباح

أول هذه الحيل هي تناول وجبة الإفطار بعد ساعتين من الاستيقاظ من النوم.

في الواقع، يعتقد الكثير من الناس أن تخطي وجبة الإفطار طريقة رائعة لتجنب الإفراط في تناول السعرات الحرارية على مدار اليوم.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا إلى نتائج عكسية تمامًا ويسبب تأثيرًا معاكسًا أيضا. أي أن الجسم يمكن أن يعاني من تراكم الدهون أثناء الجوع، وبالتالي يخزن سعرات حرارية إضافية بدلاً من حرقها للحصول على الطاقة.

التفاح

قد يكون تناول التفاح طريقة أخرى سهلة لتحقيق هدفك. يعتبر التفاح مصدرًا رائعًا للألياف وفيتامين ج ومن مضادات الأكسدة. فهي ليست طريقة رائعة لدرء خطر الإصابة بأمراض مزمنة فحسب. بل يمكن للتفاح صنع المعجزات في دعم أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن.

كل ما عليك فعله هو استبدال ثلاجتك المليئة بأطعمة ومشروبات غير صحية، بقطعة واحدة من الفاكهة قبل التمرين البدني. ستشعر بالشبع بالفعل، وتقتل لحظات الجوع التي ستأكل فيها أول شيء يأتي أمامك. بالإضافة إلى ذلك، سوف تعطيك الفاكهة العناصر الغذائية التي تحتاجها وتبقيك في حالة شبع.

اشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا

لطالما أوصى الخبراء بشرب الكثير من الماء. فالحفاظ على الترطيب هو مفتاح الصحة. ولكن لا يُعرف الكثير عن فوائد شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا.

اعصر ليمونة وأضف نصف ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب من الماء الدافئ واشربها على معدة فارغة كل صباح لتسريع عملية التمثيل الغذائي.

أيضًا، إذا كنت تشرب كوبًا من الماء قبل وجبات الطعام مباشرة. فسوف يساعدك ذلك على الشعور بالشبع بشكل أسرع وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

أطباق أقل حجما

قم بتغيير الأطباق الكبيرة إلى أطباق أصغر حجما، من وجهة نظر نفسية، يمكن أن يكون هذا أكثر فاعلية. سيجعلك هذا تعتقد أنك تناولت طعامًا أكثر من المعتاد، ولكن مع مرور الوقت، تؤدي هذه الحيلة إلى إنقاص الوزن دون أن تدرك ذلك.

التزم بالوجبات الغذائية الواقعية

تساعد الحميات المبتذلة على إنقاص الوزن على المدى القصير . ولكن لا تساعدك في الحفاظ على النتائج، فهذا يعتمد على اصرارك وعزيمتك.

وفي الحقيقة، يعد هذا أحد أسباب فقدان الناس للوزن ثم استعادته مرة أخرى بسبب الحميات المبتذلة أو الخاطئة. التي لا يتم الحفاظ على أهدافها على المدى الطويل.

يحذر خبراء التغذية من التخلص من المجموعات الغذائية الضرورية لنظام غذائي متوازن، مثل نظام الحمية الخاص بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: (الكونفيدينسيال – ترجمة وتحرير وطن)

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