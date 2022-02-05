وفاة ريان .. أول فيديو للحظة خروج الطفل المغربي من البئر (شاهد)

وطن – رصد مقطع فيديو، لحظة إخراج الطفل المغربي ريان من داخل البئر الذي احتجز فيه لـ5 أيام عقب سقوطه بداخله حيث تم اكتشاف الحادث يوم الثلاثاء، فيما أكد بيان رسمي مغربي وفاة الطفل ريان بعد إخراجه.

واستقبل حشد كبير من المغربيين رجال الإنقاذ وسط صيحات التكبير وهم يخرجون الطفل ريان .

وأعلن التلفزيون المغربي أنّ الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي .

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي

الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان والملك المغربي يعزي ذوي الطفل خلال اتصال هاتفي. pic.twitter.com/O2y2ehAKYC — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) February 5, 2022

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) انتشار أمني مكثف للسلطات المغربية، بين النفق وسيارة الإسعاف التي نقلت ريان.

وشدد النشطاء على أن بقاء ريان حيا طيلة هذه الفترة وفي ظل هذه الظروف، هو محض حماية إلهية من الله له.

وكان عبد الهادي العمراني عضو لجنة إنقاذ الطفل المغربي ريان، قد صرح بأن الأنباء بشأن إصابة الطفل المغربي إصابات بليغة غير صحيحة.

ورغم صغر المسافة التي كانت متبقية للوصول للطفل ريان، إلا أنها أخذت وقتا طويلا في الحفر لأنها كانت تحتاج لدقة وحذر ومهنية كبيرة.

إنقاذ ريان بعد 5 أيام داخل البئر في المغرب

هذا وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات والذي علق فى منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، فى ضواحى مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

وشهدت الواقعة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة، ودشنوا العديد من الوسوم باسمه.

تضامن عربي وعالمي مع ريان

وعلى مدى أيام ترقب الملايين فى المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذى جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

ولم يمنع البرد العديد من الأشخاص من مواصلة تجمعهم في محيط الموقع طوال الليل.

بينما وضعت القوى الأمنية التي عززت انتشارها في المكان حواجز للحيلولة دون عرقلتهم جهود فرق الإنقاذ.

وكان هؤلاء المتجمهرون يكبرون من حين لآخر تشجيعا للمنقذين.

قصة ريان الطفل المغربي

ويشار إلى أنه فى وقت سابق، أعلنت الحكومة المغربية عن وضع 3 سيناريوهات لإنقاذ ريان، “السيناريو الأول كان يتمثل فى توسيع البئر مع الأخذ فى الاعتبار لاحتمال سقوط الأحجار والأتربة.

والسيناريو الثاني كان يتمثل في إنزال رجال الإنقاذ داخل البئر والذى جرى بالفعل، ولكن دون جدوى، بسبب اصطدامهم بعوائق.

أما السيناريو الثالث فيتمثل فى الحفر الموازى للبئر للوصول إلى الطفل عبر منفذ”.

ويشار إلى أنه أثناء عملية الإنقاذ أمدّ الهلال الأحمر المغربي الطفل بأنابيب من الأكسجين الضروري لحياته، ومعه ماء وطعام.

بداية الأزمة

كما أمده بحبل طويل ربطوا فيه هاتفاً وأنزلوه للحفرة، فظهر الصغير يتنفس ويتحرك، ثم تناول طعاماً وشرب ماء، ما أكد أنه ما زال على قيد الحياة.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام مغربية بأن والد ريان هم من حفر هذا البئر الذي سقط فيه طفله طلبا لري أرضه.

يذكر أن الطفل البالغ 5 سنوات سقط عرضًا ظهر الثلاثاء الماضي، في هذه البئر ذات القطر الضيق والتي يصعب النزول فيها. في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون (شمالا)، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحاول متطوعون من أبناء القرية وفرق الإنقاذ في البداية النزول إلى البئر لانتشال ريان لكن قطرها الضيق “الذي لا يتجاوز 40 سنتمتراً أو أقل” حال دون ذلك.

صخرة أعاقت الحفر

وكان رئيس خلية الإنقاذ عبد الهادي التمراني، أوضح في وقت سابق أن المسعفين الذين يقومون بالحفر اليدوي واجهوا في وقت مبكر “حجرا كبيرا” اضطروا التعامل معه بحذر شديد.

وتمكن عمال الحفر من اجتيازه، لتبقى مسافة أقل من مترين فاصلة بينهم وبين ابن الخمس سنوات.

(المصدر: متابعات وطن)

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