“وطن” تكشف .. هل هذه صورة ريان في سيارة الإسعاف بعد إخراجه من البئر؟!

وطن – بعد الإعلان رسمياً عن وفاة الطفل المغربي ريان، سارعت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ، إلى تداول صورة زعموا أنها للطفل داخل سيارة الإسعاف بعد إخراجه من البئر التي سقط فيها قبل 5 أيام .

لكن، تبيّن أن الصورة الأصلية مأخوذة من خبر لحادث، وقع الشهر الماضي لطفل عمره 6 سنوات اسمه “أرماني جونزاليس” ولاية نورث كارولاينا الأمريكية ولم يمت.بحسب موقع (wfmynews2)

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وقال التلفزيون المغربي نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.وأعلن بيان مغربي رسمي، مساء اليوم، وفاة الطفل ريان بعد تمكن فرق الإنقاذ من إخراجه من البئر التي سقط فيها منذ 5 أيام.

ونقلت سيارة إسعاف الطفل ريان بعد إخراجه من البئر.

وقال التلفزيون المغربي نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

كما رصد مقطع فيديو، لحظة إخراج الطفل ريان من البئر التي سقط فيها وبقي بداخلها طيلة تلك الفترة من الأيام.

وأعلن التلفزيون المغربي أنّ الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي .

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وبينما كانت أعين الملايين تتجه نحو فتحة النفق، ترقُب خروج الطفل ريان حيّاً، مع فريق إنقاذه، هزّ خبر الإعلان عن وفاته العالم، وخيّم الحزن والذهول على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

(المصدر: متابعات وطن)

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