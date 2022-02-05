الهدهد

“وطن” تكشف .. هل هذه صورة ريان في سيارة الإسعاف بعد إخراجه من البئر؟!

صورة أنس السالم أنس السالم تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 2 دقائق
صورة مزعومة للطفل ريان في سيارة الإسعاف لكنها ليست كذلك watanserb.com
صورة مزعومة للطفل ريان في سيارة الإسعاف لكنها ليست كذلك

وطن – بعد الإعلان رسمياً عن وفاة الطفل المغربي ريان، سارعت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ، إلى تداول صورة زعموا أنها للطفل داخل سيارة الإسعاف بعد إخراجه من البئر التي سقط فيها قبل 5 أيام .

لكن، تبيّن أن الصورة الأصلية مأخوذة من خبر لحادث، وقع الشهر الماضي لطفل عمره 6 سنوات اسمه “أرماني جونزاليس” ولاية نورث كارولاينا الأمريكية ولم يمت.بحسب موقع (wfmynews2)

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وقال التلفزيون المغربي نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.وأعلن بيان مغربي رسمي، مساء اليوم، وفاة الطفل ريان بعد تمكن فرق الإنقاذ من إخراجه من البئر التي سقط فيها منذ 5 أيام.

ونقلت سيارة إسعاف الطفل ريان بعد إخراجه من البئر.

مقالات ذات صلة

وقال التلفزيون المغربي نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

كما رصد مقطع فيديو، لحظة إخراج الطفل ريان من البئر التي سقط فيها وبقي بداخلها طيلة تلك الفترة من الأيام.

وأعلن التلفزيون المغربي أنّ الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي .

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وبينما كانت أعين الملايين تتجه نحو فتحة النفق، ترقُب خروج الطفل ريان حيّاً، مع فريق إنقاذه، هزّ خبر الإعلان عن وفاته العالم، وخيّم الحزن والذهول على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

(المصدر: متابعات وطن)

اقرأ أيضاً:

“وحّد العالم ورحل” .. صدمة وحزن يلفّ الملايين بعد وفاة ريان وهكذا نعاه مغرّدون

نهاية حزينة .. وفاة الطفل ريان بعد إخراجه من البئر (فيديو)

وفاة ريان .. أول فيديو للحظة خروج الطفل المغربي من البئر (شاهد)

ما سبب هذا التأخر في إخراج الطفل ريان من البئر حتّى الآن!؟

هل سيتوقف قلب الطفل ريان بعد لحظات؟ أخصائية طب أطفال تكشف معلومات مخيفة!

إخراجه اقترب جدا.. آخر فيديو للطفل المغربي “ريان”.. فتح عينيه ورفع رأسه وتحرك نحو حبل الإنقاذ

خلال عمليات انقاذ الطفل ريان .. مشهد مؤثر لمذيع يقبّل يد أحد المُنقذين (فيديو)

تجاوزوا شقاً صخرياً .. المنقذون يدخلون النفق حيث الطفل ريان والعالم يحبس الأنفاس

تزامنا مع حالة التعاطف مع الطفل ريان .. أب يمني جز رقبة طفله ذو 4 سنوات نكاية في زوجته!

هكذا علق حفيظ دراجي على أزمة الطفل ريان متجاهلاً حملة التشويه المغربية ضده

خلال الحفر لإنقاذ الطفل “ريان” .. فيديو مرعب على المباشر للحظة انجراف التربة

طبيب مغربي في تصريح صادم عن حالة الطفل ريان .. كم يوماً يمكن أن يعيش! (فيديو)

لفتة رائعة .. هكذا تضامن الجزائري رياض محرز مع الطفل المغربي ريان (شاهد)

الوسوم
صورة أنس السالم أنس السالم تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 2 دقائق
صورة أنس السالم

أنس السالم

- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى