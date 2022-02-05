رياضة

وسط الغيابات الكثيرة .. الأهلي يفوز على مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية (فيديو)

منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
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وطن- تغلب البطل الأفريقي الأهلي المصري على نظيره مونتيري المكسيكي. بهدف نظيف دون مقابل، في مباراة قمة منافسات دور الربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في دولة الإمارات.

الأهلي والفوز النظيف على مونتيري

وأحرز فريق الأهلي هدف الفوز الوحيد في الدقيقة ال53 من توقيع محمد هاني. بعد عرضية جميلة من التونسي الدولي علي معلول ليتابعها اللاعب ويسددها بقوة داخل شباك مرمى مونتيري المكسيكي.

كما وشهدت المباراة المنافسة القوية والسيطرة بين كلا الفريقين. طيلة مجريات أحداث اللقاء، إلى جانب التألق الذي ظهر به قدمه فريق الأهلي وسط الغيابات الكثيرة للاعبيه بسبب الإصابات والمشاركات الدولية أمام البطل المكسيكي مونتيري.

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ووصل نسبة الاستحواذ لفريق الأهلي المصري .” المارد الأحمر” في المباراة إلى 36%، على عكس منافسه المكسيكي مونتيري الذي كان أكثر استحواذا خصوصاً مع مجريات الشوط الثاني من المباراة حيث وصلت النسبة إلى 64%.

تشكيلة فريق الأهلي

ودخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني في ظل الغيابات الكثيرة بتشكيلة أساسية أمام نظيره البطل المكسيكي مونتيري، حيث تواجد في حراسة المرمى الحارس علي لطفي.

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، محمد. المغربي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كما وجاء في وسط الفريق كلاً من: علي معلول، محمد مجدي قفشة، أليو ديينغ، محمد هاني، وفي هجوم الفريق كلاً من: طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، حسين الشحات.

تشكيلة فريق مونتيري

ولعب المدرب المكسيكي خافيير أغيري المباراة أمام منافسه البطل الأفريقي فريق الأهلي المصري، حيث كان في حراسة المرمى إستيبان أندرادا.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: إيريك أغويري، ماتياس. كرانيفيتر، مورينو، سيباستيان. فيغاس، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: لويس رومو، سيلسو أورتيز، ماكسيميليانو ميزا، رودولفو بيزارو، أرتور غونزاليس، كما واعتمد المدرب. في هجوم الفريق على اللاعب روجيليو. فونيس مورى كرأس حربة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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