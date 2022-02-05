وسط الغيابات الكثيرة .. الأهلي يفوز على مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية (فيديو)

وطن- تغلب البطل الأفريقي الأهلي المصري على نظيره مونتيري المكسيكي. بهدف نظيف دون مقابل، في مباراة قمة منافسات دور الربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في دولة الإمارات.

الأهلي والفوز النظيف على مونتيري

وأحرز فريق الأهلي هدف الفوز الوحيد في الدقيقة ال53 من توقيع محمد هاني. بعد عرضية جميلة من التونسي الدولي علي معلول ليتابعها اللاعب ويسددها بقوة داخل شباك مرمى مونتيري المكسيكي.

جوووووووووول محمد هاني والتقدم للأهلي 1-0 👏🦅🔥🔥pic.twitter.com/3edBoXyZDF — Ahly Insider (@AhlyInsider) February 5, 2022

كما وشهدت المباراة المنافسة القوية والسيطرة بين كلا الفريقين. طيلة مجريات أحداث اللقاء، إلى جانب التألق الذي ظهر به قدمه فريق الأهلي وسط الغيابات الكثيرة للاعبيه بسبب الإصابات والمشاركات الدولية أمام البطل المكسيكي مونتيري.

بووووم قذيفة محمد هاني تعلن عن الأول الأهلاوي في شباك مونتيري 🔴⚽️ pic.twitter.com/fnPN77iBrb — Yallakora (@Yallakoranow) February 5, 2022

ووصل نسبة الاستحواذ لفريق الأهلي المصري .” المارد الأحمر” في المباراة إلى 36%، على عكس منافسه المكسيكي مونتيري الذي كان أكثر استحواذا خصوصاً مع مجريات الشوط الثاني من المباراة حيث وصلت النسبة إلى 64%.

تشكيلة فريق الأهلي

ودخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني في ظل الغيابات الكثيرة بتشكيلة أساسية أمام نظيره البطل المكسيكي مونتيري، حيث تواجد في حراسة المرمى الحارس علي لطفي.

صاروخ محمد هاني في شباك مونتيري ✅🔥🦅 pic.twitter.com/cUri7MNJRb — cornersport (@cornersport_) February 5, 2022

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، محمد. المغربي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كما وجاء في وسط الفريق كلاً من: علي معلول، محمد مجدي قفشة، أليو ديينغ، محمد هاني، وفي هجوم الفريق كلاً من: طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، حسين الشحات.

تشكيلة فريق مونتيري

ولعب المدرب المكسيكي خافيير أغيري المباراة أمام منافسه البطل الأفريقي فريق الأهلي المصري، حيث كان في حراسة المرمى إستيبان أندرادا.

🔴لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي 📸🦅💪#الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/smogPq1uby — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 5, 2022

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: إيريك أغويري، ماتياس. كرانيفيتر، مورينو، سيباستيان. فيغاس، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: لويس رومو، سيلسو أورتيز، ماكسيميليانو ميزا، رودولفو بيزارو، أرتور غونزاليس، كما واعتمد المدرب. في هجوم الفريق على اللاعب روجيليو. فونيس مورى كرأس حربة.

(المصدر: وطن + تويتر)