وزير الداخلية الصحراوي: “هناك عشرات الجنود والضباط المغاربة يسقطون يوميا على جدار العار”

وطن – في سياق الحرب في الصحراء الغربية التي تواجهها جبهة البوليساريو ضد المغرب. كشف وزير داخلية الجمهورية الصحراوية، عمر منصور، في تغريدة على صفحته الخاصة على “تويتر”. أن قوات الاحتلال المغربية تتكبد خسائر بشرية يومية بسبب نتيجة القصف اليومي الذي يشنه جيش التحرير الصحراوي. بحسب ما نقله عنه موقع “ecsaharaui”، المختص بالشؤون الصحراوية.

“المغرب ينزف حتى الموت”

وغرد الوزير الصحراوي، الذي شغل سابقا منصب وزير ودبلوماسي في أمريكا اللاتينية. قائلا: “المغرب ينزف حتى الموت بصمت في حربه ضد الجمهورية الصحراوية. حيث هناك العشرات من الضباط والجنود المغاربة الذين يسقطون يوميًا على جدار العار”. في إشارة منه إلى الجدار الفاصل بين المناطق الصحراوية التي يسيطر عليها المغرب وبقية الأراضي التابعة للصحراء الغربية.

وفي سياق متصل، أكد الموقع وفقا لترجمة “وطن”، أن الحرب مستمرة في الصحراء الغربية للشهر الرابع عشر على التوالي. دون إمكانية إقرار وقف إطلاق النار من جديد.

من جانبهم يصر الصحراويون وممثّلهم الشرعي جبهة البوليساريو في أكثر من مناسبة. أن الحرب لن تتوقف. لا سيما بعد مرور ثلاثة عقود من انتظار تطبيق حق تقرير المصير الذي اعترفت به الأمم المتحدة ووعدت به في عام 1991، مما جعل “التوتر الحربي” متواصل منذ ذلك الوقت حتى الآن. يتبعه عمليات إدخال أسلحة متطورة وفَاعلين جدد.

النظام المغربي يخفي خسائره

هذا وأنهى منصور تغريدته بالسؤال “إلى متى سيستمر محمد السادس في إسكات أمهات وزوجات هؤلاء الجنود؟”. في إشارة إلى إخفاء النظام المغربي لخسائره البشرية.

وفي السياق ذاته، سلط الرئيس الصحراوي الضوء مؤخرا على خسائر الجيش الملكي المغربي في حوار أجراه معه التلفزيون الجزائري.

حيث صرح الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، أن عملية نفذها جيش التحرير الصحراوي أسفرت عن مقتل نحو ثلاثة وخمسين جنديا مغربيا.

المصدر: (“ecsaharaui – ترجمة وتحرير وطن)

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