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وزير الداخلية الصحراوي: “هناك عشرات الجنود والضباط المغاربة يسقطون يوميا على جدار العار”

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
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وزير الداخلية الصحراوي: "هناك عشرات الجنود والضباط المغاربة يسقطون يوميا على جدار العار" watanserb.com
الحرب مستمرة في الصحراء الغربية للشهر الرابع عشر على التوالي

وطن – في سياق الحرب في الصحراء الغربية التي تواجهها جبهة البوليساريو ضد المغرب. كشف وزير داخلية الجمهورية الصحراوية، عمر منصور، في تغريدة على صفحته الخاصة على “تويتر”. أن قوات الاحتلال المغربية تتكبد خسائر بشرية يومية بسبب نتيجة القصف اليومي الذي يشنه جيش التحرير الصحراوي. بحسب ما نقله عنه موقع “ecsaharaui”، المختص بالشؤون الصحراوية.

“المغرب ينزف حتى الموت”

وغرد الوزير الصحراوي، الذي شغل سابقا منصب وزير ودبلوماسي في أمريكا اللاتينية. قائلا: “المغرب ينزف حتى الموت بصمت في حربه ضد الجمهورية الصحراوية. حيث هناك العشرات من الضباط والجنود المغاربة الذين يسقطون يوميًا على جدار العار”. في إشارة منه إلى الجدار الفاصل بين المناطق الصحراوية التي يسيطر عليها المغرب وبقية الأراضي التابعة للصحراء الغربية.

وفي سياق متصل، أكد الموقع وفقا لترجمة “وطن”، أن الحرب مستمرة في الصحراء الغربية للشهر الرابع عشر على التوالي.  دون إمكانية إقرار وقف إطلاق النار من جديد.

من جانبهم يصر الصحراويون وممثّلهم الشرعي جبهة البوليساريو في أكثر من مناسبة.  أن الحرب لن تتوقف. لا سيما بعد مرور ثلاثة عقود من انتظار تطبيق حق تقرير المصير الذي اعترفت به الأمم المتحدة ووعدت به في عام 1991، مما جعل “التوتر الحربي” متواصل منذ ذلك الوقت حتى الآن.  يتبعه عمليات إدخال أسلحة متطورة وفَاعلين جدد.

النظام المغربي يخفي خسائره

هذا وأنهى منصور تغريدته بالسؤال “إلى متى سيستمر محمد السادس في إسكات أمهات وزوجات هؤلاء الجنود؟”.  في إشارة إلى إخفاء النظام المغربي لخسائره البشرية.

وفي السياق ذاته، سلط الرئيس الصحراوي الضوء مؤخرا على خسائر الجيش الملكي المغربي في حوار أجراه معه التلفزيون الجزائري.

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حيث صرح الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، أن عملية نفذها جيش التحرير الصحراوي أسفرت عن مقتل نحو ثلاثة وخمسين جنديا مغربيا.

المصدر: (“ecsaharaui – ترجمة وتحرير وطن)

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صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
2 دقيقة واحدة
صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

‫2 تعليقات

  1. يا ابني متى ستتوقفون عن نشر المقالات التي تكتبها المخابرات الجزائرية ؟
    و الله أشفق عليكم.
    توجد شريط ضيق على الحدود اتفق المغرب مع الأمم المتحدة على جعله منطقة عازلة و خلفها يوجد حزام طويل جدا يحيط بالصحراء الغربية المغربية توجد فيه القوات المسلحة الملكية.
    و كل من يقترب من الحدود يرصده المغرب و يمكن أن تقوم منظومة الدفاع المغربية بتحييده بكل سهولة .
    يا ابني المغرب يرصد دبيب النمل في المنطقة العازلة و لا يستطيع أحد أن يقترب من القوات المسلحة الملكية.
    كفاكم نشرا لما تكتبه المخابرات الجزائرية.

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  2. أقترح عليكم أن تضيفوا أسفل المقال العبارة الآتية :
    نقلا عن موقع المخابرات الجزائرية ecsaharaui

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