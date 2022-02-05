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“وحّد العالم ورحل” .. صدمة وحزن يلفّ الملايين بعد وفاة ريان وهكذا نعاه مغرّدون

صورة أنس السالم أنس السالم تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
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صدمة وحزن بعد وفاة ريان watanserb.com
الإعلان عن وفاة ريان صدمت ملايين حول العالم كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر

وطن – شكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وقال التلفزيون المغربي نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

وبينما كانت أعين الملايين تتجه نحو فتحة النفق، ترقُب خروج الطفل ريان حيّاً، مع فريق إنقاذه، هزّ خبر الإعلان عن وفاته العالم، وخيّم الحزن والذهول على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما سارع المغرّدون بموقع تويتر، لنعي الطفل ريان، سائلين الله له الرحمة، ولذويه بالصّبر.

بينما أجمع مغرّدون على أنّ الطفل ريان وحد الجميع ثمّ رحل تاركاً حزناً وألماً كبيراً لملايين تمنّوا خروجه سالماً.

ورصدت “وطن”، جانباً من تغريدات النشطاء والمغردين على “تويتر” .. 

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وفاة الطفل ريان 

وأعلن بيان مغربي رسمي، مساء اليوم، وفاة الطفل ريان بعد تمكن فرق الإنقاذ من إخراجه من البئر التي سقط فيها منذ 5 أيام.

ونقلت سيارة إسعاف الطفل ريان بعد إخراجه من البئر.

كما رصد مقطع فيديو، لحظة إخراج الطفل ريان من البئر التي سقط فيها وبقي بداخلها طيلة تلك الفترة من الأيام.

وأعلن التلفزيون المغربي أنّ الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي .

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي

بينما شغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات والذي علق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

وعلى مدى أيام ترقب الملايين في المغرب والعالم العربى نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام مغربية بأن والد ريان هم من حفر هذا البئر الذي سقط فيه طفله طلبا لري أرضه.

(المصدر: متابعات وطن)

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صورة أنس السالم أنس السالم تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
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صورة أنس السالم

أنس السالم

- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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