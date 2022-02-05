“وحّد العالم ورحل” .. صدمة وحزن يلفّ الملايين بعد وفاة ريان وهكذا نعاه مغرّدون

وطن – شكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وقال التلفزيون المغربي نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

وبينما كانت أعين الملايين تتجه نحو فتحة النفق، ترقُب خروج الطفل ريان حيّاً، مع فريق إنقاذه، هزّ خبر الإعلان عن وفاته العالم، وخيّم الحزن والذهول على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما سارع المغرّدون بموقع تويتر، لنعي الطفل ريان، سائلين الله له الرحمة، ولذويه بالصّبر.

بينما أجمع مغرّدون على أنّ الطفل ريان وحد الجميع ثمّ رحل تاركاً حزناً وألماً كبيراً لملايين تمنّوا خروجه سالماً.

ورصدت “وطن”، جانباً من تغريدات النشطاء والمغردين على “تويتر” ..

اللهم اجعله طيراً من طيور الجنة شفيعاً مجاباً لوالديه اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما.اللهم ارحم ريان وانزل على اهله الصبر والسلوان يارب العالمين ة — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 5, 2022

ريان في ذمة الله ،

ربط الله على قلب والدته ووالده — محمود الحسنات (@abohamzahasanat) February 5, 2022

ترقبنا وانتظرنا ثم فرحنا ثم بكينا ولا نقول إلا ما يرضي الله رحمك الله يا جميل#ريان_طفل_العرب — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 5, 2022

جمعتنا كعرب ومسلمين على قلب أمك وأبيك يا ريان

.#الطفل_ريان بعث لنا رسالة تذكير بقوله ﷻ: إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً pic.twitter.com/qjYkVCDwaD — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) February 5, 2022

خبر وقعُه كالصاعقة.. عاش أهوالًا في باطن أرضٍ أرادته فيها إلى الأبد..#الطفل_ريان ووفاة فطرت قلوبنا..

خالص التعازي لوالديه وللمغرب.. ولأنفسنا

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/lQ4m3yJDSQ — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) February 5, 2022

انا لله وانا اليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإناعلى فراق ريان لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي الله وفاة الطفل المغربي #ريان بعد ساعات من خروجه من البئر بعد 5 أيام من سقوطه سقوط ريان وعدم انقاذه طوال هذه المدة اسقط اوراق التوت #آيات_عرابي https://t.co/oY8FacFDwQ — Ayat oraby (@ayaa00) February 5, 2022

لحظات فقط بين الجَبْر والكَسْر.. بين الفرح الشديد والحزن الأشد، ولكنّه قضاء الله

سبحان من أضحك وأبكى.. — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) February 5, 2022

وأعلن بيان مغربي رسمي، مساء اليوم، وفاة الطفل ريان بعد تمكن فرق الإنقاذ من إخراجه من البئر التي سقط فيها منذ 5 أيام.

ونقلت سيارة إسعاف الطفل ريان بعد إخراجه من البئر.

كما رصد مقطع فيديو، لحظة إخراج الطفل ريان من البئر التي سقط فيها وبقي بداخلها طيلة تلك الفترة من الأيام.

وأعلن التلفزيون المغربي أنّ الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي .

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي

بينما شغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات والذي علق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

وعلى مدى أيام ترقب الملايين في المغرب والعالم العربى نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام مغربية بأن والد ريان هم من حفر هذا البئر الذي سقط فيه طفله طلبا لري أرضه.

(المصدر: متابعات وطن)

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