هند صبري تظهر ببدلة رقص أهدتها إياها الراقصة دينا وهذا ما فعلتاه معاً !

وطن – أثارت الفنانة التونسية هند صبري، جدلاً واسعاً بعد ظهورها ببدلة رقص في أحد لقطات مسلسلها الجديد “البحث عن علا”.

دينا تعلم هند صبري الرقص!

وفاجأت هند صبري جمهورها بظهورها في الحلقة الرابعة من المسلسل. بظهورها ببدلة رقص أهدتها إياها الراقصة المصرية دينا. والتي ظهرت كضيفة شرف في نهاية الحلقة.

وفي المشهد يحتفل أصدقاء علا التي تجسدها هند، بعيد ميلادها. ولأن من أمنياتها أن تتعلم الرقص الشرقي كانت مفاجأة الاحتفال وجود الراقصة دينا التي ظهرت بشخصيتها الحقيقية.

وتقدم دينا بدلة رقص لـ “علا”، وترتديها الأخيرة وتبدأ بتقليد حركات الراقصة المصرية الشهيرة.

“البحث عن علا “

الجدير بالذكر أن منصة “نتفليكس” بدأت قبل أيام بعرض مسلسل “البحث عن علا”. الذي تستكمل فيه هند صبري دورها بشخصية “علا عبدالصبور” التي قدمتها في مسلسل “عايزة أتجوز”.

والمسلسل من تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري.

ويشارك هند البطولة كل من سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي. وندى موسى إلى جانب عدد من ضيوف الحلقات.

“عايزة أتجوز”

وتم عرض مسلسل “عايزة أتجوز” عام 2010، وأنتهى بزواج علا من العريس الأخير الذي جسد شخصيته هاني عادل.

وفي الجزء الثاني، تبدأ الأحداث بإعلان الزوج رغبته في الحصول على الطلاق من زوجته. لتبدأ علا مغامرة جديدة وحياة مختلفة.

هند في الحرم المكي

وفي سياق آخر، نشرت هند صبري، قبل أشهر صورة لها خلال تأتديتها العمرة في الحرم المكي، عقب انتهاء مشاركتها بفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة.

وظهرت هند صبري، في الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي بانستغرام، وهي ترتدي الحجاب والزي المحتشم، وتقف أمام الكعبة.

واكتفت هند صبري بالتعليق على صورتها برمز “كفي الدعاء” وكأنها تقول “اللهم تقبل”.

مهرجان البحر الأحمر

وكانت هند صبري، قد شاركت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في جدة والذي يعقد لأول مرة في السعودية، ضمن خطط ابن سلمان الانفتاحية والمخالفة لعادات وتقاليد السعوديين المتعارف عليها منذ عقود.

وظهرت هند خلال أيام المهرجان بفساتين مثيرة وملابس جريئة. الأمر الذي عرضها لانتقادات حادة بعد نشرها صورتها بزي محتشم أمام الكعبة، حيث اتهمها النشطاء بالتناقض وخداع نفسها.

المصدر: (وطن – متابعات)

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