هل أنت أصلع؟ قد يكون الاستحمام أحد الأسباب

وطن – إذا قمت بغسل شعرك بماء شديد الحرارة، فقد تعرضه لمشاكل على غرار، التقصف والجفاف. فما هو الخيار الأفضل لاستعادة حيويته وقوته؟

عوامل الوراثة حاسمة

بحسب صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، يعتبر تساقط الشعر التدريجي مصدر قلق لكثير من الرجال في منتصف العمر. ولكن، حتى بين الشباب، تبدو عوامل مثل الوراثة حاسمة أيضا في أي فئة عمرية.

ووفقا لما ترجمته “وطن”، لا أحد يحب أن يفقد شعره، فهو دون أدنى شك علامة على الحيوية والجمال والصحة الجيدة. على الرغم من أن هناك رجالًا جذابين للغاية دون شعر.

كما أوضحت الصحيفة، أن الجينات تلعب دورا مهما في فقدان الشخص لشعره. وإذا كان معظم الأقرباء مروا بهذه المشكلة، فمن الأرجح أنك ستواجها.

مواقف وأنماط أخرى

وبغض النظر عن الجينات، هناك مواقف وأنماط حياة تؤثر على تساقط الشعر، مثل سوء التغذية أو المعاناة من مستويات عالية من التوتر. والآن، تضيف دراسة حديثة عاملاً آخر، في هذه الحالة يتعلق بطريقة الاستحمام.

حذرت دراسة جديدة أجرتها ‘American Academy of Dermatology Association’، من مخاطر غسل شعرك بماء شديد الحرارة. حيث هناك احتمال، فقدان أكثر من مائة شعرة في اليوم، وهو الحد الأقصى لما يُعتبر طبيعيًا.

من جهته، قال مارك تاونسند، أحد أشهر مصففي الشعر في الولايات المتحدة، إن “الماء الساخن يمكن أن يضر ببروتينات الكيراتين في الشعر. ويزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس. مما يجعل الشعر شديد الجفاف وضعيفا ويعرضه للتقصف، ويجعله أكثر عرضة للتكسر”.

مياه دافئة وليست ساخنة

وقال المختص في تعليقه على بيانات الدراسة: “الماء الساخن يفتح الطبقة الخارجية من الشعر، مما يتسبب في فقدان الترطيب الطبيعي للشعر”.

لهذا السبب، من بين عوامل أخرى مثل التغذية أو الإجهاد أو الجينات، يجب علينا أيضًا تعديل درجة حرارة الماء في كل مرة تغسل فيها شعرك.

في الحقيقة، من منا لا يريد الاستحمام بالماء الساخن بعد يوم شاق من العمل؟ خاصة في فصل الشتاء، حيث يتغلغل برد الشارع في العظام ولا يمكن الشعور بالراحة. إلا بأخذ استحمام مريح بالماء الدافئ. لذلك، ينبغي عليك التحكم بدرجة الحرارة جيدًا.

المجفف يضر بالشعر

في السياق ذاته، أوضح تاونسند أن “الماء الدافئ رائع لغسل الشعر لأنه لطيف. وليس ساخنًا بدرجة كافية لإذابة الزيوت الطبيعية على فروة رأسك أو بشرتك، مما يجعل هذين العضوين أكثر جفافاً”.

كما أكد، أنه لإزالة الشامبو، “يفضل شطف الشعر، واستخدام الماء البارد لأن ذلك يساعد على سد الطبقة الخارجية من الشعر والحفاظ على رطوبته لمنعه من التكسر”.

كما يقول دومينيك بورج، عالم أحياء الشعر، “هناك عامل آخر يمكن أن يضر بصحة شعرك هو المجفف. فعندما يكون شعرك مبللًا حقًا، تنتفخ البشرة بالماء وتضعف، لذا تكون أكثر عرضة للتكسر”.

الحرارة المفرطة تساهم في تساقط الشعر

وأورد “التجفيف أو التجعيد يمكن أن يكون مشكلة أيضًا، فاستخدام شيء ساخن لتصفيف وتجفيف الشعر المبلل بعد الاستحمام . يمكن أن يؤدي إلى التلف والتقصف، لأن هذا التجفيف الفوري يسخن الماء المتبقي داخل الشعر”.

وختمت الصحيفة، أنه بشكل عام، أي تسريحة شعر يُستعمل فيها الحرارة المفرطة، سواء كان تجفيف الشعر بالمجفف أو فرد الشعر بمكواة مسطحة. يمكن أن يساهم في تساقط الشعر.

لذلك، إذا كنت قلقًا حقًا، فمن الأفضل تركه يجف في الهواء الطلق أو استخدام منشفة لإزالة بعض الرطوبة قبل استخدام المجفف.

علاوة على ذلك، يوصي الخبير تاونساند، بخفض درجة حرارة مجفف الشعر لمنع المزيد من التلف أو الجفاف.

المصدر: (الكونفيدنسيال – ترجمة وتحرير وطن)

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