تفوقوا على أينشتاين.. هؤلاء أذكى الأشخاص في العالم

وطن – نشرت صحيفة “أوك دياريو”، الإسبانية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على أذكى الأشخاص في العالم. مشيرة إلى أن الأذكياء على مر التاريخ كانوا رجالا أكثر من النساء، ملمّحة أنه لأسباب ما تفوق الرجال على الجنس اللطيف.

مهمة صعبة

ووفقا لما ترجمته “وطن”، يعتبر قياس الذكاء بالمهمة الصعبة. كما أنه على مدى قرون، حاول العالم معرفة من هو أذكى من الآخرين. وما إذا كانت هذه القدرة مطلوبة للتفوق في المجال المهني. وعلى الرغم من هذه المفارقة، عرف الكون أشخاصا أذكياء، تمتعوا بأعلى معدلات الذكاء بين الرجال والنساء.

بحسب الصحيفة توفي معظم الأشخاص، الذين يتمتعون بأعلى معدل ذكاء في العالم. ولكن هناك ما يكفي من السجلات التاريخية لترتيب بعض القوائم التي تلقي الضوء على أشهر الشخصيات على مر السنين، استنادا على ترتيب أو تقييم Libb Thims.

ولكن بقطع النظر عن هؤلاء الأذكياء، الذي تميزوا بذكائهم الاستثنائي. فإن قيمة معدل الذكاء لا تعتبر حاليًا الطريقة الوحيدة لقياس الذكاء، ولكن يتم النظر والتفكير في العديد منها.

أذكى الناس على مر التاريخ

نظرًا لأن الطريقة الوحيدة لمقارنة الأشخاص الذين لا ينتمون إلى نفس الفترة التاريخية هي معرفة معدل ذكائهم. سنستمتع بالتعرف على هذه الشخصيات غير العادية.

فيما يلي استعرضت الصحيفة أذكى وأهم الشخصيات على مر التاريخ بحسب تقييم ليل ثيمس:

ويليام جيمس سيديس (1898 – 1944)

وهو صاحب أعلى معدل ذكاء في التاريخ. ففي عمر السادسة دخل مدرسة لتعليم قواعد اللغة، وتخرج منها بعد 7 أشهر.

حين بلغ الـ 11 عامًا دخل جامعة هارفارد، حيث أتقن 40 لغة.

هدده بعض زملائه في الجامعة، فنقله والداه للتدريس في تكساس، فترك الوظيفة في وقت لاحق وركز في السياسة. ويتراوح معدل ذكائه بين 250 و300 نقطة.

يوهان فولفجانج فون جوته (1749- 1832)

كان يوهان فولفجانج فون جوته، روائيًا وكاتبًا مسرحيًا وشاعرًا ورجل دولة ألمانيًا وُصف بأنه ويليام شكسبير الألماني. بعد أن حقق نجاحًا أدبيًا وتجاريًا في حياته، لا يزال جوته أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في أدب العصر الحديث.

يعتبر أعظم رجل ألماني، وبالنسبة إلى تقييم ليل ثيمز، وصل إلى معدل ذكاء يصل إلى 225 نقطة، وهي واحدة من أعلى معدلات الذكاء.

ألبرت أينشتاين (1879-1955)

واحدا من أعظم العلماء و المفكرين خلال حقبة القرن العشرين، والتي أحدثت نظرياته و اكتشافاته ثورة ضخمة في تطبيقات العلوم الفيزيائية. وغيرت إلى الأبد العديد من المفاهيم الأساسية للكون و أصبحت معادلاته الرياضية بوابة لدخول العالم إلى العصر الذري.

وعلى الرغم من مرور عقود من الزمن على نظرياته الافتراضية إلا أن العلم بدأ مؤخرا في التيقن من مدى صدقها. نتيجة الثورة التكنولوجية التي اجتاحت العالم.

إنه العالم البرت اينشتاين أكثر العلماء تأثيرا في القرن الماضي. والذي يتخذه البعض كأيقونة دولية لمعنى الحكمة والذكاء و مفهوما لكلمة العبقرية.

وبحسب تقييم ثيمس، كان لديه معدل ذكاء يتراوح بين 205 و 225 نقطة، وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط.

ليوناردو دافنشي (1452-1519)

هو أحد أشهر الرسامين في عصر النهضة، كان مشهورًا باهتماماته بمجالات على غرار، الرسم والعمارة والرياضيات والنحت والموسيقى وغيرها من المجالات. يتمتع بمعدل ذكاء يتراوح بين 180 و 220 نقطة بحسب تقييم ليل ثيمس.

شخصيات أخرى ذات معدل ذكاء مرتفع للغاية

في سياق متصل، يسلط تصنيف “ليب ثيمز” الضوء على شخصيات مهمة أخرى في التاريخ. مثل إسحاق نيوتن. وجيمس ماكسويل ونيكولاس كوبرنيكوس وكارل جاوس وجاليليو جاليلي ونيكولا تيسلا وويليام شكسبير.

وتساءلت الصحيفة، هل أن هذا يعني أن النساء أقل ذكاء من الرجال؟ لا على الإطلاق. لكن على مر التاريخ شهدوا انخفاضا في فرص عملهم في مجالات مهنية من المستوى الأول، مما يفسر عدم ظهورهم في هذه القائمة أو قوائم أخرى.

المصدر: (أوك دياريو – ترجمة وتحرير وطن)

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