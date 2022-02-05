نهاية حزينة .. وفاة الطفل ريان بعد إخراجه من البئر (فيديو)

وطن – أعلن بيان مغربي رسمي، وفاة الطفل ريان بعد تمكن فرق الإنقاذ من إخراجه من البئر التي سقط فيها منذ 5 أيام.

ونقلت سيارة إسعاف الطفل ريان بعد إخراجه من البئر.

وأعلن التلفزيون المغربي أنّ الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي .

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً.

هذا ودخلت فرق الإسعاف المغربية بعد ظهر اليوم، السبت النفق الذي عملت على حفره، أملا بالوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر منذ الثلاثاء في قرية شمال المملكة المغربية وإخراجه منه.

وأفاد ناشطون مغاربة أن فريق طبي رافق الطاقم المؤلف من رجال الوقاية المدنية، وأنه أجرى تشخصيا لحالة ريان داخل البئر بعد الوصول إليه.

وقالت مصادر صحفية إن والدي الطفل ريان داخل النفق وهو على قيد الحياة.

وكان موقع “لو360” المغربي، ذكر نقلا عن مصادره، أن عناصر الوقاية المدنية عثروا على الطفل ريان منذ قليل.

هذا وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات والذي علق فى منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، فى ضواحى مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

وكانت سيارة إسعاف مجهزة بطاقم طبى يرأسه طبيب مختص فى الإنعاش، خروج الطفل ريان الذى سقط فى الثقب المائي بالقرب من منزله بمنطقة تمروت.

انتشار الشرطة في محيط البئر

من جانبها أفادت وكالة “فرانس برس” بأن الشرطة المغربية فى مركز سبت تمروت، بإقليم شفشاون، انتشرت في المنطقة المحيطة بالبئر.

وبحسب موقع هسبريس المغربى فقد انتشرت القوات الشرطية بالمنطقة، حيث تم إنشاء “ممر أمنى” لضمان إخراج الطفل ريان فى “ظروف سلسة” مع تجمهر المئات.

وشهدت الواقعة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة، ودشنوا العديد من الهاشتاغات.

وعلى مدى أيان ترقب الملايين فى المغرب والعالم العربى نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذى جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

ولم يمنع البرد العديد من الأشخاص من مواصلة تجمعهم في محيط الموقع طوال الليل.

بينما وضعت القوى الأمنية التي عززت انتشارها في المكان حواجز للحيلولة دون عرقلتهم جهود فرق الإنقاذ.

وكان هؤلاء المتجمهرون يكبرون من حين لآخر تشجيعا للمنقذين.

وقال أحد سكان القرية حفيظ عزوز لوكالة فرانس برس “نحن متضامنون مع هذا الطفل العزيز على كل المغاربة وفي العالم أيضا، رجاؤنا في الله أن يخرج” من البئر.

سيناريوهات إنقاذ ريان

ويشار إلى أنه فى وقت سابق، أعلنت الحكومة المغربية عن وضع 3 سيناريوهات لإنقاذ ريان، “السيناريو الأول كان يتمثل فى توسيع البئر مع الأخذ فى الاعتبار لاحتمال سقوط الأحجار والأتربة.

والسيناريو الثاني كان يتمثل في إنزال رجال الإنقاذ داخل البئر والذى جرى بالفعل، ولكن دون جدوى، بسبب اصطدامهم بعوائق.

هذا البطل يلي انقذ ريان، رحم الله البطن يلي حملتك ، انت مو بس انقذت ريان انت انقذت كل قلوب العالم، يلي قلبهم ع ريان،، الله يحيك يابطل 😭#انقذوا_ريان pic.twitter.com/zOb5WPouBH — ツتـَـايـسو⁷ plz back 😭💔 (@hotki2) February 5, 2022

أما السيناريو الثالث فيتمثل فى الحفر الموازى للبئر للوصول إلى الطفل عبر منفذ”.

وبالتوازى مع عمليات الحفر، وضعت السلطات طاقما طبيا على أهبة الاستعداد لتقديم الإسعافات الأولية بمجرد انتشال ريان.

كما تم توفير مروحية إسعاف تابعة للدرك الملكي، مجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف.

كما شملت العملية سيارة إسعاف طبية وفريق صحى يضم طبيبا مختصا فى الإنعاش والتخدير، وممرضين فى الإنعاش والتخدير قادمين من المستشفى الإقليمي، وثلاثة ممرضين تابعين للمركز الصحى بالمدينة.

ويشار إلى أنه أثناء عملية الإنقاذ أمدّ الهلال الأحمر المغربي الطفل بأنابيب من الأكسجين الضروري لحياته، ومعه ماء وطعام.

كما أمده بحبل طويل ربطوا فيه هاتفاً وأنزلوه للحفرة، فظهر الصغير يتنفس ويتحرك، ثم تناول طعاماً وشرب ماء، ما أكد أنه ما زال على قيد الحياة.

سبب حفر البئر الذي سقط فيه ريان وعلاقة والده

وسبق أن أفادت وسائل إعلام مغربية بأن والد ريان هم من حفر هذا البئر الذي سقط فيه طفله طلبا لري أرضه.

هذا وطالبت قوات الحماية المدنية والد ريان والده خالد أورام بركوب السيارة، تمهيدًا لنقل الطفل إلى المروحية ثم إلى المستشفى وإنهاء الأزمة التي شغلت الرأي العام العربي والعالمي.

يارب احفظ ريان ورده لأهله معافا يا الله https://t.co/By5aSUaL3s — مـريـم (@mrimfaid) February 5, 2022

يذكر أن الطفل البالغ 5 سنوات سقط عرضًا ظهر الثلاثاء الماضي، في هذه البئر ذات القطر الضيق والتي يصعب النزول فيها. في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون (شمالا)، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحاول متطوعون من أبناء القرية وفرق الإنقاذ في البداية النزول إلى البئر لانتشال ريان لكن قطرها الضيق “الذي لا يتجاوز 40 سنتمتراً أو أقل” حال دون ذلك. وفق ما أوضح المسؤول عن العملية عبد الهادي تمراني للقناة التلفزيونية العامة الأولى.

(المصدر: متابعات وطن)

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