موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة في نهائي كأس أمم أفريقيا 2022

وطن – يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في الوطن العربي والعالم مواجهة القمة النارية. بين مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا على أرض ملعب ” أوليمبي”.

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا

وستنطلق مباراة مصر والسنغال في تمام الساعة التاسعة مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان، سوريا.

كما وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة العاشرة. مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بينما بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث المباراة النهائية بين مصر والسنغال عبر شبكة قنوات. “beIN SPORTS” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصرية لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN SPORTS MAX HD1”. بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة مصر والسنغال

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة منتخب مصر

وسيلعب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في تشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره السنغال ” أسود التراتغا”، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

🔴 🎙 | محمد النني بعد المباراة 🇪🇬

– لم نذهب إلي الكاميرون من أجل العودة المبكرة ؛ بل جئنا للفوز باللقب فنحن لعبنا بكل قوة وجدية ونجحنا في الفوز وإقصاء صاحب الارض والجماهير والصعود للمباراة النهائية.

– سنستعد بكل جدية لأننا نريد العودة إلي مصر ومعنا الكأس . #EFA pic.twitter.com/XExHnUi0vc — EFA.eg (@EFA) February 4, 2022

وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: محمود الونش، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، محمود حمدي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، محمد النني، أحمد سيد زيزو، أحمد فتوح، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

تشكيلة منتخب السنغال

وسيدخل المدرب السنغالي أليو سيسيه المباراة النهائية المرتقبة أمام منتخب مصر ” الفراعنة” بتشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: ساليو سيس، عبدو ديالو، بونار سار، خاليدو كوليباني، كما وسيكون في خط الوسط كلاً من اللاعبين، إدريسا غاي، باب غايي، نامباليس ميندي، أما في هجوم الفريق سيكون الثلاثي، ساديو ماني، بولاي ديا، فامارا ديديو.

(المصدر: وطن + تويتر)