ما سبب هذا التأخر في إخراج الطفل ريان من البئر حتّى الآن!؟

وطن – كشف مصدر مغربي مسؤول، صباح اليوم السبت، عن السبب الذي أدى لتأخر إخراج الطفل ريان من البئر المحتجز فيه منذ أربعة أيام، حتى الآن.

وقال المصدر المسؤول الذي تحدث لموقع “هيسبريس” المغربي،إن “صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة”.

فرق الإنقاذ تفصلها متران فقط للوصول إلى الطفل ريان

وكان مصدر رسمي قد كشف لنفس الصحيفة، أن فرق الإنقاذ تفصلها متران فقط للوصول إلى الطفل ريان في البئر الذي علق في منتصفه منذ أربعة أيام.

بينما شدد المصدر، الذي يشغل مهمة رفيعة في عمالة شفشاون، اليوم السبت، على أن فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر 3 أمتار يدويا إلى حدود الساعة الرابعة صباحا، ولم يتبق سوى متران للوصول إلى الطفل.

خطر انجراف التربة

وفي وقت سابق، كشف مصدر مغربي رسمي أن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبات وعراقيل جمة بسبب صعوبة التضاريس وخطر انجراف التربة خلال محاولات إنقاذ الطفل ريان العالق منذ أيام داخل بئر عميقة.

كما وشدد المصدر في تصريح لجريدة “هسبريس” المحلية اليوم السبت، على أن “رجال الإنقاذ يواجهون خطر الإغماء بسبب ضعف الأكسجين داخل الثقب الذي تم إحداثه على عمق أكثر من 30 مترا”.

وتتواصل أشغال الحفر اليدوي الجارية لإنقاذ الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والذي سقط في بئر بقرية إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون، حيث دخلت العملية مرحلتها الأخيرة.

(المصدر: هسبريس – متابعة وطن)

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