ما القصة الطريفة للقب “جاباسكي” الذي أطلق على حارس المنتخب المصري أبو جبل!

وطن – يبدو أن لقب “جاباسكي” أصبح أكثر تداولاً من اسم حارس المنتخب المصري. محمد أبو جبل نجم نادي الزمالك، الذي يقدم الأداء المتألق والمهارات الفنية العالية مع منتخب الفراعنة خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة المصري بعد إصابة زميله الحارس الأول محمد الشناوي وإبعاده عن المشاركة في البطولة الأفريقية.

قصة الحارس أبو جبل وجاباسكي

وتأتي الحكاية الطريفة مع لقب جاباسكي الذي أصبح المعلقين والرياضين. ينادون به حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، خلال تعليقهم والتحليل على مباريات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا في نسختها ال33 المقامة في دولة الكاميرون، لكن قصة لقب جاباسكي تعود إلى عام 2013.

كما وروى حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل نجم نادي الزمالك، عن حكايته مع لقب .”جاباسكي” في حوار صحفي معه في وقت سابق، قائلاً: ” أول من أطلق عليّ هذا الاسم هو المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا (مدرب فريق الزمالك السابق)”.

وكان ذلك خلال فترة تواجد الحارس أبو جبل مع الفريق خلال الفترة. ما بين ما بين عام 2013 حتى عام 2016، قبل أن ينتقل الحارس أبو جبل إلى فريق سموحة المصري في موسم صيف عام 2016.

وأردف الحارس أبو جبل، ” بعد تولي المدرب البرتغالي. فيريرا قيادة تدريب الزمالك، وأثناء التعرف عليّ، وجد من اسمي ثقلاً على لسانه، ليطلق عليّ لقب جاباسكي ليكون سهلاً عليه في النطق”، كما وهو ما تقبله الحارس أبو جبل من المدرب فيريرا آنذاك بصدر رحب.

أن تكون راسيًا كالجبال! أن تكون كما اسمِكَ حاضرًا كالجبل. ⛰️ 🇪🇬 البديل الذهبي محمد أبو جبل ضرب مثلًا في كيف يكونُ البديلُ خارقًا للعادة. 🧤#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | @mohmedabogabal | @EFA pic.twitter.com/dCOxkZOruQ — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 30, 2022

جاباسكي ولاعب كرة السلة الأمريكي

كما ويستمد الاسم ” جاباسكي” الذي أطلقه المدرب البرتغالي. جيسفالدو فيريرا حينها، من اسم لاعب كرة سلة أمريكي الذي تتشابه حروف اسمه مع حارس المنتخب .المصري محمد أبو جبل، ليطلق عليه البرتغالي هذا الاسم، ليقوم الأخير بتدوينه على قميص الزمالك والمنتخب المصري ليصبح أكثر تدولاً وانتشاراً.

وشهدت منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا التألق الملفت. الذي ظهر به الحارس المصري محمد أبو جبل مع الفراعنة، حيث كان صاحب البصمة والتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا على حساب البلد المستضيف الكاميرون بعد تصديه لكرتين باتجاه شباك المرمى.

ويستعد منتخب مصر “الفراعنة” لمواجهة السنغال ” أسود الترانغا”. يوم غدٍ الأحد، في المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

(المصدر: وطن +Goal)