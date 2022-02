مانشستر يونايتد يُودع كأس الاتحاد الإنجليزي بعد السقوط على أرضه أمام ميدلزبره (فيديو)

وطن – ودع مانشستر يونايتد منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. بعد السقوط بالخسارة على أرضه أمام نظيره الضيف ميدلزبره بركلات الترجيح، وتأهل الأخير إلى دور الثمن النهائي من المسابقة المحلية.

ونجح فريق ميدلزبره في الصعود إلى دور الثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب صاحب الأرض مانشستر يونايتد بعد التغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 8/7، عقب انتهاء المباراة. بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وسجل مانشستر يونايتد الهدف الأول في شباك الضيف ميدلزبره. في الدقيقة ال25 عن طريق اللاعب جيدون سانشو، كما وأدرك فريق ميدلزبره هدف التعادل في الدقيقة ال64 بواسطة مات كروكس.

🚨 𝙆𝙀𝙔 𝙈𝙊𝙈𝙀𝙉𝙏𝙎 🚨 @Boro pull off a huge cupset, knocking out @ManUtd at Old Trafford! 😱 #EmiratesFACup pic.twitter.com/qfjh7gKHbt

وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء لصالح فريق مانشستر يونايتد .” الشياطين الحمر” في الدقيقة ال20، من أجل التقدم في نتيجة المباراة والتي جاءت بجوار القائم الأيمن حارس فريق ميدلزبره جوي لوملي.

😱 THEY'VE DONE IT 😱@Boro have knocked out @ManUtd after a tense penalty-shootout! 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/tBi61134fh

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022