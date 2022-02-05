مانشستر يونايتد يُودع كأس الاتحاد الإنجليزي بعد السقوط على أرضه أمام ميدلزبره (فيديو)
ميدلزبره يتأهل إلى دور الثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح
وطن – ودع مانشستر يونايتد منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. بعد السقوط بالخسارة على أرضه أمام نظيره الضيف ميدلزبره بركلات الترجيح، وتأهل الأخير إلى دور الثمن النهائي من المسابقة المحلية.
مانشستر يونايتد والخسارة أمام ميدلزبره
ونجح فريق ميدلزبره في الصعود إلى دور الثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب صاحب الأرض مانشستر يونايتد بعد التغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 8/7، عقب انتهاء المباراة. بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.
That winning feeling! 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/UddGF9pWXt
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 5, 2022
وسجل مانشستر يونايتد الهدف الأول في شباك الضيف ميدلزبره. في الدقيقة ال25 عن طريق اللاعب جيدون سانشو، كما وأدرك فريق ميدلزبره هدف التعادل في الدقيقة ال64 بواسطة مات كروكس.
🚨 𝙆𝙀𝙔 𝙈𝙊𝙈𝙀𝙉𝙏𝙎 🚨@Boro pull off a huge cupset, knocking out @ManUtd at Old Trafford! 😱#EmiratesFACup pic.twitter.com/qfjh7gKHbt
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022
رونالدو وإهدار ركلة الجزاء لصالح مانشستر يونايتد
وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء لصالح فريق مانشستر يونايتد .” الشياطين الحمر” في الدقيقة ال20، من أجل التقدم في نتيجة المباراة والتي جاءت بجوار القائم الأيمن حارس فريق ميدلزبره جوي لوملي.
😱 THEY'VE DONE IT 😱@Boro have knocked out @ManUtd after a tense penalty-shootout! 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/tBi61134fh
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022
كما وشهدت المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وميدلزبره، السيطرة والقوة للشياطين الحمر طيلة مجريات أحداث اللقاء على صعيد الاستحواذ الذي وصل إلى نسبة 71% والتسديدات على المرمى التي وصلت إلى 9 تسديدات فقط.
So close for @Boro 😱
Denied by a big @deanhenderson save! 🚫#EmiratesFACup pic.twitter.com/4rfHEtrcMC
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022
على عكس الفريق المتأهل ميدلزبره الذي صمد دفاعياً أمام المنافس المستضيف. مانشستر يونايتد مع اعتماده على الهجمات المرتدة الخاطفة، كما ووصلت نسبة استحواذه في المباراة إلى 29%، بينما كانت عدد تسديداته باتجاه شباك مرمى الشياطين الحمر 3 تسديدات فقط.
تشكيلة فريق مانشستر يونايتد
ودخل المدرب الألماني رالف رانغنيك المباراة بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الضيف. ميدلزبره في منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث كان في حراسة المرمى دين هندرسون.
CristiaNOOOOOO… 😬#EmiratesFACup pic.twitter.com/WJyg2IH418
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 5, 2022
وفي دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين، لوك شاو، هاري ماغوير، فاران، ديوغو دالوت، أما في خط الوسط جاء كلاً من: بول بوغبا، سكوت ماكتومناي، جادون سانشو، برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللاعب كريستيانو رونالدو كرأس حربة.
(المصدر: وطن + تويتر)