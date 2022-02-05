قيادي حوثي يكشف عن “فضيحة” لقناة “بلقيس” على الهواء .. ماذا حدث؟! (فيديو)

وطن – شن رئيس وكالة “سبأ” للأنباء التابعة للحوثيين بصنعاء، نصر الدين عامر هجوما عنيفا على قناة “بلقيس”، متهما إياها بتلفيق مداخلة تلفونية معه دون أن يشارك فيها، زاعما أنهم فبركوا مداخلة سابقة على أنها حديثة.

ونشر “عامر” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يوثق فيه لحظة قيام قناة “بلقيس” التي تبث من تركيا، بتلفيق المحادثة الهاتفية، بحسب قوله.

ومما اتضح من الفيديو الذي رصدته “وطن” دون التأكد من مدى صحته، فإنه خلال إحدى البرامج التي بثتها القناة على الهواء مباشرة، مساء الجمعة، تضمن مداخلة هاتفية لعامر على أنها مباشرة، إلا أن الأخير قام بتوثيق ذلك من موقعه بهاتفه المحمول، وأكد أن المكالمة سابقة وأن القناة قامت باقتطاع جزء من اتصال سابق أجرته معه واستخدمته لأهداف أخرى على أن حديثه مباشر.

وخلال الفيديو، دعا القيادي الحوثي نصر الدين عامر، إلى مقاطعة القناة متهما إياها بالتزوير والكذب. موضحا أن أخطأ حين قبل بإجراء مداخلات سابقة مع القناة.

من جانبه، رد الإعلامي والمذيع بقناة “بلقيس” بشير الحارثي على نصر الدين عامر، وقال في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر”: ” أحياناً تحط نفسك بموقف بايخ وتظهر نفسك إنك لا تفهم شي ولا لك علاقة بشي”.

وأوضح أن” هذا خلل دائما متكرر بالمكالمات لليمن”، ليضيق: ” بعدين ودي أفهم كيف تزوير وهو كلامك انت؟. حتى لو فرضا تم اعادته يعني بنهاية الأمر لم يحرفوا شي ؟”.

أحياناً تحط نفس بموقف بايخ وتظهر نفسك إنك لا تفهم شي ولا لك علاقة بشي .

هذا خلل دائما متكرر بالمكالمات لليمن ،

بعدين ودي أفهم كيف تزوير وهو كلامك انت؟

حتى لو فرضا تم اعادته يعني بنهاية الامر لم يحرفوا شي ؟ — بشير الحارثيBasheer ALharethi (@balharithy) February 4, 2022

قناة “بلقيس”

يشار إلى أن قناة “بلقيس” هي قناة فضائية يمنية، سياسية شبابية، تأسست نهاية العام 2014 ،تملكها الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام لدورها في ثورة 2011 في اليمن.

وأختيرت مدينة اسطنبول كمقر رئيسي لقناة بلقيس نظراً لعدم إستقرار اليمن بعد انقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014. وافتتحت مكتباً لها في صنعاء في يناير/كانون الثاني 2015 .

وقد اقتحمت قوات حوثية مقر القناة بشهر نيسان/أبريل 2015 . واستولت على معداتها ضمن مهاجمتها مقرات وسائل إعلام أخرى في صنعاء. مما دعا إدارة القناة لإعادة البث من خارج اليمن.

(المصدر: رصد وطن)

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