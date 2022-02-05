فلكي كويتي يحدد موعد بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 2022

وطن – حدد الفلكي الكويتي الشهير، عادل المرزوق، تاريخ بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443 هجرية.

موعد بداية شهر رمضان 2022

وقال “المرزوق”، إن يوم السبت الموافق الثاني من شهر أبريل/نيسان المقبل سيكون أول بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضح انه من الممكن رؤية هلال شهر رمضان مساء الجمعة الأول من أبريل/ نيسان 2022 إن كانت السماء خالية من الغيوم والغبار.

الخبير الفلكي عادل المرزوق: السبت 2 أبريل أول أيام رمضان ورؤية هلاله الجمعة ممكنة إذا خلت السماء من الغيوم أو الغبار. pic.twitter.com/9LpMNOHOPn — المجلس (@Almajlliss) February 5, 2022

وكانت دراسة أجرتها شركة طقس العرب المتخصصة ونشرتها على موقعها في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قد اوضحت أن رؤية هلال شهر رمضان 2022- 1443 ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022م.

حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث فجر يوم الجمعة 1 إبريل 2022 الساعة 03:24 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيمكث القمر في سماء مكة المكرمة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة. ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة. وعليه يتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022م هو موعد بداية أول أيام شهر رمضان 2022. في كافة الدول العربية.

وسيكون موعد تحري هلال رمضان يوم الجمعة 1 أبريل/نيسان 2022م.

وعليه فإن رؤية هلال شهر رمضان المبارك ستكون بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1443هجرياً. وعليه يتوقع ان يكون يوم السبت 2 أبريل هو بداية أول أيام شهر رمضان 2022 .

(المصدر: متابعات وطن) م