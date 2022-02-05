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فلكي كويتي يحدد موعد بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 2022

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
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موعد بداية شهر رمضان المبارك 2022 watanserb.com
موعد بداية شهر رمضان المبارك 2022

وطن – حدد الفلكي الكويتي الشهير، عادل المرزوق، تاريخ بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443 هجرية.

موعد بداية شهر رمضان 2022

وقال “المرزوق”، إن يوم السبت الموافق الثاني من شهر أبريل/نيسان المقبل سيكون أول بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضح انه من الممكن رؤية هلال شهر رمضان مساء الجمعة الأول من أبريل/ نيسان 2022 إن كانت السماء خالية من الغيوم والغبار.

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وكانت دراسة أجرتها شركة طقس العرب المتخصصة ونشرتها على موقعها في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قد اوضحت أن رؤية هلال شهر رمضان 2022- 1443 ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022م.

حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث فجر يوم الجمعة 1 إبريل 2022 الساعة 03:24 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيمكث القمر في سماء مكة المكرمة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة. ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة. وعليه يتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022م هو موعد بداية أول أيام شهر رمضان 2022. في كافة الدول العربية.

وسيكون موعد تحري هلال رمضان يوم الجمعة 1 أبريل/نيسان 2022م.

وعليه فإن رؤية هلال شهر رمضان المبارك ستكون بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1443هجرياً. وعليه يتوقع ان يكون يوم السبت 2 أبريل هو بداية أول أيام شهر رمضان 2022 .

(المصدر: متابعات وطن) م

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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