(شاهد) انتقادات لاذعة لغادة عبدالرازق بسبب ما فعلته مع زوجها وسط الشارع!

وطن – تعرضت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لهجوم لاذع وانتقادات من جمهورها، بسبب أحدث ظهور لها مع زوجها عبر مواقع التواصل.

سجائر وأحضان

ونشرت غادة عبدالرازق مجموعة صور تجمعها بزوجها هيثم زنيتا، وهما يتنزهان في الشارع ويُمسك كل منهما بسيجارة ويقومان بالتدخين وكأنهما يقومان بعمل إعلان تدخين.

كما عكست الصور رومانسية وانسجام غادة عبدالرازق وزوجها، حيث احتضنته في بعض الصور.

وعلقت غادة على الصور: “أخبرني العالم أنني كنت أكثر من اللازم أو لا أكفي ، لكنك جعلتني أشعر بأنني على حق فقط”.

هجوم وانتقادات

وتعرضت غادة للهجوم بسبب الصور التي رآها معظم الناشطين جريئة، وجاء في التعليقات: “هو انتى مقبلاه فى الشارع ولا اييه وليها وصف تانى برضه لا صور مش لطيفه ليها ايحاءات تانية”.

وكتب آخر: “ايه الاوضاع الغريبة دي، سخيف لما الانسان يستخف بسنه ويصغر نفسه، ليه دايما بتتصوري بالسجاير واكن اللي جمعكم الشيش والسجاير وبس”.

واعتبرت ناشطة أن الفنان يجب أن يكون قدوة، وكتبت: “انتي بتشجعي كده عالتدخين علناً بدل ما تكوني قدوة”.

إيجابية

الغريب أن غادة أعلنت قبل أسبوع عن خبر سيء لجمهورها، حول نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضعت له.

وعبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”، كتبت غادة عبدالرازق: “الحمد لله على كل شيء طلعت المسحة إيجابية أوميكرون”.

وهو الأمر الذي أحزن جمهورها وقالوا إنها تعرضت للحسد، خاصة بعد خضوعها مؤخراً لعدة جلسات تصويرية. بإطلالات شبابية جعلتها لا تبدو وكأنها في ال52 من عمرها.

حمام مغربي

وفي سياق آخر، أثارت غادة قبل أسابيع، جدلاً بصورها داخل حمام مغربي.

ونشرت غادة عبدالرازق الصور عبر حسابها على “انستجرام” والتي ظهرت بها وهي ترتدي قفطانا مغربياً باللون الذهبي.

ألف ليلة وليلة

ورفعت غادة شعرها، ووضعت تاجاً على رأسها، وظهرت بالصور تقف كأنها ملكة، وتمسك بالشموع داخل الحمام المغربي.

ولم تعلق الفنانة المصرية سوى بشكر المركز التجميلي الذي أتاح لها الفرصة لهذه التجربة.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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