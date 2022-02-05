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(شاهد) انتقادات لاذعة لغادة عبدالرازق بسبب ما فعلته مع زوجها وسط الشارع!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
انتقادات لاذعة لغادة عبدالرازق بسبب ما فعلته مع زوجها وسط الشارع watanserb.com
عكست الصور رومانسية وانسجام غادة عبدالرازق وزوجها

وطن – تعرضت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لهجوم لاذع وانتقادات من جمهورها، بسبب أحدث ظهور لها مع زوجها عبر مواقع التواصل.

سجائر وأحضان

ونشرت غادة عبدالرازق مجموعة صور تجمعها بزوجها هيثم زنيتا، وهما يتنزهان في الشارع ويُمسك كل منهما بسيجارة ويقومان بالتدخين وكأنهما يقومان بعمل إعلان تدخين.

غادة عبدالرازق وزوجها غادة عبدالرازق وزوجها

كما عكست الصور رومانسية وانسجام غادة عبدالرازق وزوجها، حيث احتضنته في بعض الصور.

وعلقت غادة على الصور: “أخبرني العالم أنني كنت أكثر من اللازم أو لا أكفي ، لكنك جعلتني أشعر بأنني على حق فقط”.

غادة عبدالرازق وزوجها

هجوم وانتقادات

وتعرضت غادة للهجوم بسبب الصور التي رآها معظم الناشطين جريئة، وجاء في التعليقات: “هو انتى مقبلاه فى الشارع ولا اييه وليها وصف تانى برضه لا صور مش لطيفه ليها ايحاءات تانية”.

وكتب آخر: “ايه الاوضاع الغريبة دي، سخيف لما الانسان يستخف بسنه ويصغر نفسه، ليه دايما بتتصوري بالسجاير واكن اللي جمعكم الشيش والسجاير وبس”.

واعتبرت ناشطة أن الفنان يجب أن يكون قدوة، وكتبت: “انتي بتشجعي كده عالتدخين علناً بدل ما تكوني قدوة”.

إيجابية

الغريب أن غادة أعلنت قبل أسبوع عن خبر سيء لجمهورها، حول نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضعت له.

وعبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”، كتبت غادة عبدالرازق: “الحمد لله على كل شيء طلعت المسحة إيجابية أوميكرون”.

وهو الأمر الذي أحزن جمهورها وقالوا إنها تعرضت للحسد، خاصة بعد خضوعها مؤخراً لعدة جلسات تصويرية. بإطلالات شبابية جعلتها لا تبدو وكأنها في ال52 من عمرها.

حمام مغربي

وفي سياق آخر، أثارت غادة قبل أسابيع، جدلاً بصورها داخل حمام مغربي.

ونشرت غادة عبدالرازق الصور عبر حسابها على “انستجرام” والتي ظهرت بها وهي ترتدي قفطانا مغربياً باللون الذهبي.

ألف ليلة وليلة

ورفعت غادة شعرها، ووضعت تاجاً على رأسها، وظهرت بالصور تقف كأنها ملكة، وتمسك بالشموع داخل الحمام المغربي.

ولم تعلق الفنانة المصرية سوى بشكر المركز التجميلي الذي أتاح لها الفرصة لهذه التجربة.

 

المصدر: (وطن – انستجرام)

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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