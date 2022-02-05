شاب يحاول إحراج نجل الفنانة أحلام.. ورد فعل غير متوقع من فاهد! (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشخص حاول إحراج فاهد نجل الفنانة الإماراتية أحلام.

الفنان فهاد!

وظهر الشخص بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وهو يقوم بتصوير فاهد، ويقول: “السلام عليكم معانا اليوم الفنان فهاد”.

ليقاطعه صوت آخر قائل: “فاهد ولد الفنانة أحلام الله يطول عمرها”. فنظر مصور المقطع لفاهد وسأله فنان؟ فأجاب فاهد توكيداً: “الفنانة”.

إشادة بأخلاق فاهد

وأثار الفيديو جدلاً بين الناشطين، فمنهم من انتقد المصور قائلين إنه تعمد إحراج فاهد الهاجري بتعريفه على أنه ابن المطربة أحلام فقط.

بينما رأى آخرون أنه لا إحراج في الأمر، خاصة أن الجميع يعلم أن والدته فنانة مشهورة، مشيدين برد فعل فاهد وشعوره بالفخر بوالدته.

وجاء في التعليقات :” قسم بالله غثيث ذا المصور يقهر ودي العن اصله”.

وكتب آخر: ” تافه المصور يصطادون بالماء العكر”.

وعقبت ناشطة: ” الشخص الناقص اللي يتفشل من اسم امه او اخته لكن ولد احلام عطاه درس وعلمه كيف الواحد يفتخر بأمه يسلم راااسك يافاهد وقفت هالنكره”.

كلنا أحلام

وفي سياق آخر، وقعت الفنانة أحلام قبل أسابيع في أزمة ناشدت على إثرها أمير الكويت. وذلك بخصوص تطبيق الحجر الصحي عليها. عند وصولها إلى المطار .

وتفاعلت مناشدة أحلام صعوداً على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

وتصدر في حينها وسم #كلنا_أحلام الترند في السعودية بأكثر من 16 الف تغريدة.

وفي هذا السياق علق المغرد الكويتي “أبو سعد” مخاطباً أحلام بنبرة قاسية: “في الحجر الصحي تطبقينه وتحترمين القوانين. ولا لك حق تخاطبين حتى موظف في وزارة الصحة”.

وأضاف:”ثاني شي شلون تكسرين الحجر وتروحين حفلة؟ وانتي ماخلصتي الحجر 3 ايام. ولك وجه بعد تخاطبين صاحب السمو، صحيح المثل ان لم تستح فافعل ما شئت”.

فما كان من الفنانة الإماراتية إلا أن ردت عليه فيما نصه: “اص ولا اسمع صوتك. انت اللي كيف تخاطبني من غير خطاب رسمي انقلع”.

فرد عليها :”مشكله لا صارت الثقه بالنفس زايده . الضاهر عورك ردي عليك. وثاني شي ماتوقعت ردك بأسلوب أطفال”.

إجراءات قانونية

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت اتخاذها الإجراءات القانونية ضد فنانَين خليجيين. في إشارة على ما يبدو لأحلام، والفنان القطري فهد الكبيسي.

وبررت الوزارة إجراءاتها القانونية ضد الفنانين الذين لم تسمهما، ومرافقيهما، في بيانٍ نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. بـ “عدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق (شلونك)، وبروتوكول الحجر الصحي بعد وصولهم البلاد.”

وتلقت وزارة الداخلية بلاغاً من وزارة الصحة ضد المطربة أحلام ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي.

المصدر: (وطن – متابعات)

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