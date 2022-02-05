سعد الصغير يتشبه بالنساء في السعودية ورقص مثير مع مذيعة إماراتية (فيديو)

وطن – ظهرت الفنانة والمذيعة الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، وهي ترقص مع الفنان الشعبي سعد الصغير في كواليس مسرحة “كازانوفا”. التي تعرض بموسم الرياض في السعودية.

انتقادات حادة

وتعرض سعد الصغير لانتقادات حادة لأنه ظهر وهو يرتدي ملابس نسائية ويجري حوارا ساخرا مع مهيرة.

الفيديو نشرته مهيرة عبدالعزيز على حسابها الرسمي بانستغرام. وأظهر سعد الصغير بمظهر نسائي تماما عبر الملابس والمكياج وباروكة الشعر.

كما أظهرت مقاطع أخرى رقص مهيرة عبدالعزيز مع سعد الصغير، على أنغام الموسيقى في الكواليس.

رقص نسرين طافش مع سعد الصغير

والخميس، الماضي أيضا أدت الفنانة نسرين طافش وصلة رقص مثيرة مع الفنان الشعبي المصري سعد الصغير. والفنان حسن الرداد خلال كواليس مسرحية “كازانوفا” التي يعرضونها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

الفيديو الذي بثه سعد الصغير على حسابه الرسمي بانستغرام، أظهره وهو يرقص على نغمات أغنية “اصحى فوق” مع نسرين طافش.

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وكانت نسرين طافش ترتدي بنطلون جينز ضيق أبرز مفاتنها بشكل فاضح وهي ترقص. وشاركهما وصلة الرقص أيضا الفنانين حسن الرداد وحمدي الميرغني. وكذلك الفنان عمرو يوسف وأفراد من طاقم العمل.

مسرحية “كازانوفا” في موسم الرياض

وانطلق عرض مسرحية “كازانوفا” يوم الأربعاء الماضي. وهي من بطولة حسن الرداد، ونسرين طافش، وعمرو يوسف، وحمدي المرغني.

إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين، ومن تأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر. وإخراج هشام عطوة، في بوليفارد الرياض بالسعودية.

والمسرحية من إنتاج شركة “Craft Mdeia” وتشارك في بطولتها أيضا الممثلة والمذيعة مهيرة عبد العزيز.

وتمثل المسرحية واحدة من مجموعة مسرحيات تقام ضمن فعاليات موسم الرياض. الذي يستضيف كوكبة من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية.

أحداث مسرحية كازانوفا

وتدور أحداث المسرحية في المستقبل، وتحديدًا في عام 2100، حيث تختلف معايير الجمال ومقاييسه.

حتى يصبح كازانوفا الرجل غير الوسيم؛ أجمل رجل في العالم. ليستغل ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

كما تعرض مسرحية ” كازانوفا” على خشبة مسرح محمد العلي الذي يتسع لـ600 متفرج.

ويشهد تقديم عديد من المسرحيات الدرامية والكوميدية باستخدام أحدث التقنيات. ويستمر عرض المسرحية ثلاثة أيام.

المصدر: (وطن – متابعة)

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