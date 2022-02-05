الهدهد

كان يهاجم قطر صباحاً ومساء .. سخرية من عبدالخالق عبدالله بعد تعليقه على لقاء الأمير تميم وابن زايد

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 2 دقائق
أول لقاء بين أمير قطر ومحمد بن زايد منذ أزمة 2017 watanserb.com
أول لقاء بين أمير قطر ومحمد بن زايد منذ أزمة 2017

وطن – أشاد الأكاديمي والسياسي الإماراتي المقرب من حكام الإمارات عبدالخالق عبدالله، باللقاء الذي جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم السبت، بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في الصين، على هامش مشاركتهما بافتتاح دورة أولمبياد بكين.

عبدالخالق عبدالله يتغنى بقطر وأميرها

ووصف عبدالخالق عبدالله لقاء تميم وابن زايد الأول منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 2017، بأنه أجمل خبر سمعه اليوم.

ودون في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”أجمل وأهم خبر اليوم: لقاء أخوي بين ولي عهد ابوظبي وأمير قطر على هامش دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في الصين”.

مقالات ذات صلة

ومعروف أن عبدالخالق عبدالله المقرب من محمد بن زايد، كان يسخر حسابه بتويتر لمهاجمة قطر وأميرها طيلة فترة الأزمة عبر مزاعم وأكاذيب واهية.

وشهدت الفترة الأخيرة ـ بعد المصالحة ـ انقلابا تاما لمواقفه حيث بات يتغنى بقطر وأميرها وكأنها لم يسيء لهم يوما. في تناقض كبير لطالما عرضه لانتقادات وسخرية متابعيه.

وفي هذا السياق أحرجه ناشط باسم رعد محمد برده:”طبل فأنت لم تعد تصلح الا للتطبيل. فإن تخاصم القادة قلت قطر تدعم الإرهاب. وإن تصافحوا قلت لقاء أخوي.”

واختتم ساخرا منه:”في النهاية دورك أن تقول آمين”.

فيما دون حاتم ساخرا أيضا:”عبدالخالق وده يكتب أعظم حليفين بالمنطقة بس مستحي”.

وقالت منيرة الشمري مستنكرة تناقض عبدالخالق عبدالله:”الحين صار اخوي؟!”

وذكر ناشط باسم ياسر:”دكتور هل للصورة في الصين دلاله ، انه المعزب الجديد هو الصين.”

لقاء تميم بن حمد ومحمد بن زايد في الصين

هذا والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم السبت، ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد، في الصين على هامش مشاركتهم في افتتاح أولمبياد “بكين”.

ويعد هذا اللقاء هو الأول بين أمير قطر وولي عهد أبوظبي، منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 2017 وتزعم السعودية والإمارات حصارا جائرا ضد الدوحة.

ورغم انتهاء الأزمة العام الماضي ووقوع الصلح بين الدول المتنازعة في قمة العلا التي استضافتها الرياض، إلا أن ابن زايد وتميم لم يلتقيا وجها لوجه إلا اليوم.

ويظهر مقطع متداول على نطاق واسع لهذا اللقاء الاستثنائي، الشيخ تميم وهو يصافح محمد بن زايد لمدة طويلة، أثناء حضورهما مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني، تكريمًا لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24.

وظل محمد بن زايد والشيخ تميم بن حمد، يتبادلان الحديث وهما متصافحان وكان ابن زايد يربت على كتف أمير قطر من آن لآخر أثناء الحديث.

ولم يسمع من الفيديو تفاصيل حوارهما أو الأمور التي تحدثا بشأنها، بعد خصومة كبيرة بين قطر وأبوظبي تخطت الـ3 سنوات قبل عقد المصالحة.

السيسي يجري مشاورات مع الامير تميم وابن زايد

هذا ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية “أ ش أ” أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، أجرى مشاورات جانبية مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد، وزعماء آخرين في بكين.

كما تناقل ناشطون صورا أظهرت لقاء السيسي بأمير قطر على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني.

(المصدر: متابعات وطن) 

اقرأ أيضاً: 

أول لقاء بين أمير قطر ومحمد بن زايد منذ أزمة 2017 .. ماذا تقول لغة الجسد! (فيديو)

ميدل إيست آي: زيارة طحنون بن زايد لأمير قطر “تنازل مؤقت” لتأمين مصالح الإمارات الجيوستراتيجية

حرام على سلطنة عمان وحلال على الإمارات.. عبدالخالق عبدالله: لا خيانة في التطبيع والله غفور رحيم!

استثنى سلطنة عمان وقطر.. عبدالخالق عبدالله يشيد بالمواقف المتضامنة مع بلاده ضد الهجوم الحوثي

عبدالخالق عبدالله: قطر ساعدت طالبان في الاستيلاء على الحكم

الوسوم
صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 2 دقائق
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى