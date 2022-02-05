كان يهاجم قطر صباحاً ومساء .. سخرية من عبدالخالق عبدالله بعد تعليقه على لقاء الأمير تميم وابن زايد

وطن – أشاد الأكاديمي والسياسي الإماراتي المقرب من حكام الإمارات عبدالخالق عبدالله، باللقاء الذي جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم السبت، بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في الصين، على هامش مشاركتهما بافتتاح دورة أولمبياد بكين.

عبدالخالق عبدالله يتغنى بقطر وأميرها

ووصف عبدالخالق عبدالله لقاء تميم وابن زايد الأول منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 2017، بأنه أجمل خبر سمعه اليوم.

اجمل واهم خبر اليوم: لقاء أخوي بين ولي عهد ابوظبي وامير قطر على هامش دورة #الالعاب_الاولمبية_الشتوية في الصين pic.twitter.com/nXPQj7EJ7J — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 5, 2022

ودون في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”أجمل وأهم خبر اليوم: لقاء أخوي بين ولي عهد ابوظبي وأمير قطر على هامش دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في الصين”.

ومعروف أن عبدالخالق عبدالله المقرب من محمد بن زايد، كان يسخر حسابه بتويتر لمهاجمة قطر وأميرها طيلة فترة الأزمة عبر مزاعم وأكاذيب واهية.

وشهدت الفترة الأخيرة ـ بعد المصالحة ـ انقلابا تاما لمواقفه حيث بات يتغنى بقطر وأميرها وكأنها لم يسيء لهم يوما. في تناقض كبير لطالما عرضه لانتقادات وسخرية متابعيه.

وفي هذا السياق أحرجه ناشط باسم رعد محمد برده:”طبل فأنت لم تعد تصلح الا للتطبيل. فإن تخاصم القادة قلت قطر تدعم الإرهاب. وإن تصافحوا قلت لقاء أخوي.”

طبل فأنت لم تعد تصلح الا للتطبيل

فإن تخاصم القادة قلت قطر تدعم الإرهاب

وإن تصافحوا قلت لقاء أخوي ! في النهاية دورك أن تقول آمين — رعـ,ـد مـ,ـحـ,ـمـ,ـد (@RaadMoQ) February 5, 2022

واختتم ساخرا منه:”في النهاية دورك أن تقول آمين”.

فيما دون حاتم ساخرا أيضا:”عبدالخالق وده يكتب أعظم حليفين بالمنطقة بس مستحي”.

وقالت منيرة الشمري مستنكرة تناقض عبدالخالق عبدالله:”الحين صار اخوي؟!”

وذكر ناشط باسم ياسر:”دكتور هل للصورة في الصين دلاله ، انه المعزب الجديد هو الصين.”

هذا والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم السبت، ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد، في الصين على هامش مشاركتهم في افتتاح أولمبياد “بكين”.

ويعد هذا اللقاء هو الأول بين أمير قطر وولي عهد أبوظبي، منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 2017 وتزعم السعودية والإمارات حصارا جائرا ضد الدوحة.

لقاء أخوي ودي يجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الأمير تميم بن حمد خلال حضورهم أولمبياد بكين 🇦🇪 🇶🇦 pic.twitter.com/senSCdaVnt — مصدر (@MSDAR_NEWS) February 5, 2022

ورغم انتهاء الأزمة العام الماضي ووقوع الصلح بين الدول المتنازعة في قمة العلا التي استضافتها الرياض، إلا أن ابن زايد وتميم لم يلتقيا وجها لوجه إلا اليوم.

ويظهر مقطع متداول على نطاق واسع لهذا اللقاء الاستثنائي، الشيخ تميم وهو يصافح محمد بن زايد لمدة طويلة، أثناء حضورهما مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني، تكريمًا لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24.

وظل محمد بن زايد والشيخ تميم بن حمد، يتبادلان الحديث وهما متصافحان وكان ابن زايد يربت على كتف أمير قطر من آن لآخر أثناء الحديث.

ولم يسمع من الفيديو تفاصيل حوارهما أو الأمور التي تحدثا بشأنها، بعد خصومة كبيرة بين قطر وأبوظبي تخطت الـ3 سنوات قبل عقد المصالحة.

السيسي يجري مشاورات مع الامير تميم وابن زايد

#عاجل: لقاء بين عبد الفتاح #السيسي والأمير تميم بن حمد أمير دولة #قطر في العاصمة الصينية بيكين على هامش دورة الألعاب الأوليمبية pic.twitter.com/9zaekREMjT — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 5, 2022

هذا ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية “أ ش أ” أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، أجرى مشاورات جانبية مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد، وزعماء آخرين في بكين.

🚨 الرئيس عبد الفتاح #السيسي يلتقي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بكين#TeNTV pic.twitter.com/sV2RPO9jZb — TeN TV (@TeNTVEG) February 5, 2022

كما تناقل ناشطون صورا أظهرت لقاء السيسي بأمير قطر على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني.

(المصدر: متابعات وطن)

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