حمد بن جاسم يكشف سر مكالمة مجهولة من امرأة حذرت من انقلاب 1996 .. ما علاقة سلطنة عمان؟!

وطن – كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، بعض التفاصيل عن محاولة الانقلاب الفاشلة على الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسر الاتصال المجهول من إحدى النساء معه.

وقال “آل ثاني” خلال حواره مع برنامج “الصندوق الأسود“، الذي يقدمه الإعلامي الكويتي، عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس”، الكويتية أنه في إحدى الليالي حينما كان نائما في إحدى الفنادق تلقى اتصالا مجهولا من امرأة لا يعرفها حذرته من الانقلاب “مؤامرة” خلال الأيام القليلة القادمة.

واستغرب الشيخ حمد بن جاسم كيف تمكنت المرأة من الاتصال به. مشيرا إلى أن الفندق الذي كان يقيم فيه كانت تحت الحراسة المشددة ومأمن تماما ولا يستطيع أحد الاتصال به إلا لو كان الاتصال داخليا. موضحا أن المرأة كلمته مباشرة عبر التليفون، الأمر الذي أثار استغرابه.

وأوضح أن المرأة رفضت التعريف عن نفسها وأخبرته أن هدفها هو تنبيههم مما هو قادم، لتقوم بإغلاق الهاتف فورا.

وأشار إلى أن السلطات القطرية والأمير حمد بن خليفة كانوا يعلمون بالأمر “المؤامرة”. موضحا أنه أخبر الأمير بما حدث ليقول له أنها تقوم بتنبيهنا عن “المؤامرة” التي نتابعها حاليا.

سلطنة عمان وراء المكالمة المجهولة!

وأوضح “آل ثاني” أنهم حللوا بأن سلطنة عمان هي من تقف وراء المكالمة المجهولة حتى تقوم بتنبيههم مما يدبر لهم. موضحا أن هناك حديثا من هذا النوع، مؤكدا على عدم علمه حتى الآن إن كان صحيحا أم لا.

محاولة انقلاب قطر 1996.. واتصال امرأة مع معالي الشيخ #حمد_بن_جاسم آل ثاني — القبس (@alqabas) February 4, 2022

وكان الشيخ حمد بن جاسم قد كشف في حلقة سابقة، بأنهم قاموا بإبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير 1995 قبل حدوثه بشهرين.

وقال “آل ثاني” أنه سافر إلى واشنطن وأبلغهم بأن “هناك إشكال وأن هذا الإشكال قد تحصل له تبعات أو نتائج”. موضحا انه أبلغهم أنهم يريدون وضعهم في الصورة فقط لان هذا الامر شأن داخلي. بحسب قوله.

كما نفى “آل ثاني” ما تردد بأن الولايات المتحدة وافقت على التغيير بشرط إقامة قطر علاقات مع إسرائيل. مؤكدا بأن هذا لم يحدث إطلاقا.

ولفت “آل ثاني” إلى أنه منذ البداية تم الاتفاق على حفظ كل الاعتبارات للشيخ خليفة بن حمد الذي تم إزاحته بما عرف بـ”الانقلاب الأبيض”. كما وصفته صحيفة “القبس” الكويتية حينها.

وأوضح انه تم الاتفاق أيضا على عدم إزالة صور الشيخ “خليفة” وتسميته بالتسمية اللائقة به.

معالي الشيخ #حمد_بن_جاسم آل ثاني: أبلغنا واشنطن بتغيير 1995 قبل حدوثه بشهرين • تابع الآن الحلقة 20 في #الصندوق_الأسود حصرياً على تطبيق القبس 🔻https://t.co/qKgjBwUKVm — القبس (@alqabas) February 3, 2022

(المصدر: متابعات وطن)

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