الهدهد

حفيظ دراجي يعزي المغربيين وهذا ما قاله بعد وفاة ريان (تغريدة)

صورة أنس السالم أنس السالم تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 2 دقائق
حفيظ دراجي يعزي المغربيين بوفاة ريان watanserb.com
حفيظ دراجي يعزي المغربيين بوفاة ريان

وطن – عبّر الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” القطرية حفيظ دراجي، عن حزنه لوفاة الطفل المغربي ريان، في أعقاب تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليه وإخراجه من البئر التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي .

ونشر “دراجي” عبر حسابه الرسميّ في “تويتر” تغريدةً قال فيها: “توفي ريان بعدما أحيا النفوس وجمع القلوب على مدى 100 ساعة، صارع فيها الحياة وحيدا في قاع بئر مظلم”.

وأضاف: “لكي يسخر الله لك الملايين من الناس يهتمون لأمرك و يحزنون لفراقك يجب ان تكون (ريان)”.

مقالات ذات صلة

وقال “دراجي”: “لم تكن ابن أمك وأبوك،، بل إبننا جميعا رحمك الله وألهم ذويك وكل الشعب المغربي الصبر والسلوان”.

وبعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان، قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي .

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي

وقال التلفزيون المغربي نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

ورصد مقطع فيديو، لحظة إخراج الطفل ريان من البئر التي سقط فيها وبقي بداخلها طيلة تلك الفترة من الأيام.

كما شكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وبينما كانت أعين الملايين تتجه نحو فتحة النفق، ترقُب خروج الطفل ريان حيّاً، مع فريق إنقاذه، هزّ خبر الإعلان عن وفاته العالم، وخيّم الحزن والذهول على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

(المصدر: متابعات وطن) 

اقرأ أيضاً:

صورة مؤلمة .. دموع والدة ريان بعد إخبارها بوفاته تهزّ الجميع (شاهد)

“وحّد العالم ورحل” .. صدمة وحزن يلفّ الملايين بعد وفاة ريان وهكذا نعاه مغرّدون

“وطن” تكشف .. هل هذه صورة ريان في سيارة الإسعاف بعد إخراجه من البئر؟!

كان له دور بارز في إنقاذ ريان .. من هو “علي الصحراوي” الذي غزت صوره المواقع؟ (شاهد)

نهاية حزينة .. وفاة الطفل ريان بعد إخراجه من البئر (فيديو)

وفاة ريان .. أول فيديو للحظة خروج الطفل المغربي من البئر (شاهد)

ما سبب هذا التأخر في إخراج الطفل ريان من البئر حتّى الآن!؟

خلال عمليات انقاذ الطفل ريان .. مشهد مؤثر لمذيع يقبّل يد أحد المُنقذين (فيديو)

هكذا علق حفيظ دراجي على أزمة الطفل ريان متجاهلاً حملة التشويه المغربية ضده

خلال الحفر لإنقاذ الطفل “ريان” .. فيديو مرعب على المباشر للحظة انجراف التربة

الوسوم
صورة أنس السالم أنس السالم تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 2 دقائق
صورة أنس السالم

أنس السالم

- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى