حفيظ دراجي يعزي المغربيين وهذا ما قاله بعد وفاة ريان (تغريدة)

وطن – عبّر الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” القطرية حفيظ دراجي، عن حزنه لوفاة الطفل المغربي ريان، في أعقاب تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليه وإخراجه من البئر التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي .

ونشر “دراجي” عبر حسابه الرسميّ في “تويتر” تغريدةً قال فيها: “توفي ريان بعدما أحيا النفوس وجمع القلوب على مدى 100 ساعة، صارع فيها الحياة وحيدا في قاع بئر مظلم”.

توفي ريان بعدما أحيا النفوس وجمع القلوب على مدى 100 ساعة،صارع فيها الحياة وحيدا في قاع بئر مظلم..

لكي يسخر الله لك الملايين من الناس يهتمون لأمرك و يحزنون لفراقك يجب ان تكون (ريان)..

لم تكن ابن أمك وأبوك،، بل إبننا جميعا رحمك الله وألهم ذويك وكل الشعب المغربي الصبر والسلوان. pic.twitter.com/WB4GXgeWKo — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) February 5, 2022

وأضاف: “لكي يسخر الله لك الملايين من الناس يهتمون لأمرك و يحزنون لفراقك يجب ان تكون (ريان)”.

وقال “دراجي”: “لم تكن ابن أمك وأبوك،، بل إبننا جميعا رحمك الله وألهم ذويك وكل الشعب المغربي الصبر والسلوان”.

وبعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان، قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي .

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي

وقال التلفزيون المغربي نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

ورصد مقطع فيديو، لحظة إخراج الطفل ريان من البئر التي سقط فيها وبقي بداخلها طيلة تلك الفترة من الأيام.

كما شكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وبينما كانت أعين الملايين تتجه نحو فتحة النفق، ترقُب خروج الطفل ريان حيّاً، مع فريق إنقاذه، هزّ خبر الإعلان عن وفاته العالم، وخيّم الحزن والذهول على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

(المصدر: متابعات وطن)

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