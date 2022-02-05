رياضة

حارس مغربي يرتكب الخطأ الفادح بعد تسجيله هدفا في مرماه بطريقة كوميدية (شاهد)

منافسات الجولة ال16 من الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
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طن – ارتكب حارس مرمى فريق وادي زم المغربي المهدي ويا، الخطأ الفادح في التعامل مع الكرة بطريقة كوميدية. وتسجيله هدفا في مرماه بشكل غريب، في المباراة التي جمعت فريقه. أمام حسنية أكادير يوم أمس الجمعة، خلال منافسات الجولة ال16 من الدوري المغربي الممتاز.

حارس مغربي والخطأ الفادح

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحارس المغربي المهدي ويا. الذي حاول إبعاد كرة القدم عن شباك مرماه بعد تواجد أحد لاعبي فريق الخصم أمامه، لكن الغريب هو تسجيل الحارس. تلك الكرة بطريقة كوميدية غريبة للمشاهد داخل شباك مرمى فريقه.

وجاء تصرف حارس فريق وادي زم المغرب الغريب في إبعاد الكرة عن شباك مرماه. في الدقيقة ال80 من عمر زمن المباراة أمام منافسه حسنية أكادير، حيث قام مدافع فريقه بإعادة الكرة. بشكل سريع إلى الحارس المغربي المهدي وديا، لكن الأخير لم يحسن التعامل معها بشكل جيد.

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كما وعندما وصلت الكرة إلى القدم اليمنى للحارس المغربي المهدي وديا. تجاوزته تلك الكرة، فحاول إنقاذ الموقف من خلال تسديد تلك الكرة بقدمه اليسرى خارج أرضية الملعب من أجل إبعادها .عن شباك مرماه والخروج من الموقف بسرعة، إلا أن الكرة استقرت بطريق الخطأ داخل شباك مرماه وسط خيبة وحسرة من قبل زملائه داخل الفريق.

وانتهت المباراة بين فريق وادي زم وحسنية أكادير، بفوز الأخير بهدفين نظيفين دون مقابل. في إطار منافسات الأسبوع ال16 من الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الدوري المغربي

ويعتلي فريق الوداد الرياضي صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 35 نقطة، كما ويليه في الوصافة الرجاء في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

أما في المركز الثالث جاء فريق الدفاع الجديدي برصيد 26 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق الجيش الملكي برصيد 24 نقطة.

كما وجاء في المركزين الخامس والسادس فريقا نهضة بركان والسالمي برصيد 23 نقطة، بينما في المركز السابع آتى فريق المغرب الفاسي بفارق نقطة واحدة برصيد 22 نقطة، أما في المركز الثامن جاء فريق الفتح الرباطي برصيد 21 نقطة.

لكن في المركز التاسع آتى فريق اتحاد طنجة برصيد 20 نقطة، كما وجاء فريق شباب المحمدية وخريبكة برصيد 18 نقطة، وفي المركز الثالث عشر آتى فريق أولمبيك أسفى برصيد 16 نقطة.

كما وآتى في المركز الرابع عشر فريق حسنية أكادير برصيد 15 نقطة، أما في المركز الخامس عشر جاء فريق المولودية برصيد 14 نقطة، وفي أدنى الترتيب جاء فريق وادي زم برصيد 10 نقاط للموسم الجاري.

(المصدر: وطن+ تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 2 دقائق
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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