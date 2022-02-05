حارس مغربي يرتكب الخطأ الفادح بعد تسجيله هدفا في مرماه بطريقة كوميدية (شاهد)

طن – ارتكب حارس مرمى فريق وادي زم المغربي المهدي ويا، الخطأ الفادح في التعامل مع الكرة بطريقة كوميدية. وتسجيله هدفا في مرماه بشكل غريب، في المباراة التي جمعت فريقه. أمام حسنية أكادير يوم أمس الجمعة، خلال منافسات الجولة ال16 من الدوري المغربي الممتاز.

حارس مغربي والخطأ الفادح

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحارس المغربي المهدي ويا. الذي حاول إبعاد كرة القدم عن شباك مرماه بعد تواجد أحد لاعبي فريق الخصم أمامه، لكن الغريب هو تسجيل الحارس. تلك الكرة بطريقة كوميدية غريبة للمشاهد داخل شباك مرمى فريقه.

هدف المغربي المهدي ويا حارس نادي سريع وادي زم في مرماه امس.

pic.twitter.com/ny8eo76qce — عبدالعزيز التميمي (@3zlilil) February 5, 2022

وجاء تصرف حارس فريق وادي زم المغرب الغريب في إبعاد الكرة عن شباك مرماه. في الدقيقة ال80 من عمر زمن المباراة أمام منافسه حسنية أكادير، حيث قام مدافع فريقه بإعادة الكرة. بشكل سريع إلى الحارس المغربي المهدي وديا، لكن الأخير لم يحسن التعامل معها بشكل جيد.

حارس مغربي وحسرة زملائه

كما وعندما وصلت الكرة إلى القدم اليمنى للحارس المغربي المهدي وديا. تجاوزته تلك الكرة، فحاول إنقاذ الموقف من خلال تسديد تلك الكرة بقدمه اليسرى خارج أرضية الملعب من أجل إبعادها .عن شباك مرماه والخروج من الموقف بسرعة، إلا أن الكرة استقرت بطريق الخطأ داخل شباك مرماه وسط خيبة وحسرة من قبل زملائه داخل الفريق.

حادثة غريبة و طريفة في الدوري المغربي حارس نادي سريع وادي زم ( المهدي ويا ) يسجل في مرماه. pic.twitter.com/IIXebDL1JF — spy (@Msadacm) February 5, 2022

وانتهت المباراة بين فريق وادي زم وحسنية أكادير، بفوز الأخير بهدفين نظيفين دون مقابل. في إطار منافسات الأسبوع ال16 من الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الدوري المغربي

ويعتلي فريق الوداد الرياضي صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 35 نقطة، كما ويليه في الوصافة الرجاء في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

أما في المركز الثالث جاء فريق الدفاع الجديدي برصيد 26 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق الجيش الملكي برصيد 24 نقطة.

كما وجاء في المركزين الخامس والسادس فريقا نهضة بركان والسالمي برصيد 23 نقطة، بينما في المركز السابع آتى فريق المغرب الفاسي بفارق نقطة واحدة برصيد 22 نقطة، أما في المركز الثامن جاء فريق الفتح الرباطي برصيد 21 نقطة.

🎙️| عبد الكريم الجناني مدرب سريع وادي زم بعد الهزيمة أمام حسنية أكادير"غياب الوافدين

الجدد أثر على أدائنا pic.twitter.com/lMqw93TVUs — Arryadia TV (@arryadiatv) February 5, 2022

لكن في المركز التاسع آتى فريق اتحاد طنجة برصيد 20 نقطة، كما وجاء فريق شباب المحمدية وخريبكة برصيد 18 نقطة، وفي المركز الثالث عشر آتى فريق أولمبيك أسفى برصيد 16 نقطة.

كما وآتى في المركز الرابع عشر فريق حسنية أكادير برصيد 15 نقطة، أما في المركز الخامس عشر جاء فريق المولودية برصيد 14 نقطة، وفي أدنى الترتيب جاء فريق وادي زم برصيد 10 نقاط للموسم الجاري.

(المصدر: وطن+ تويتر)