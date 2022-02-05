تعرف على تاريخ المواجهات بين مصر والسنغال قبيل اللقاء المنتظر في نهائي أمم أفريقيا

وطن – يتجدد لقاء القمة المرتقبة في تاريخ مواجهات مصر والسنغال ببطولة كأس أمم أفريقيا، الذي ينتظره عشاق الكرة المصرية والعالمية بفارغ الصبر في المباراة الختامية لحسم المتوج بلقب القارة السمراء. الأفريقية في النسخة ال33 المقامة على أرض دولة الكاميرون.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال وكأس أمم أفريقيا

وسبق أن واجه منتخب مصر “الفراعنة” نظيره السنغال ” أسود الترانغا”، في 13 مباراة. في كأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم، وكذلك اللقاءات الودية في تاريخ المواجهات التاريخية بين كلا المنتخبين العملاقين.

كما وتشير التقارير والإحصائيات، بأن الفوز كان في صالح منتخب مصر على منافسه. منتخب السنغال، فقد استطاع الفراعنة من تحقيق الفوز في ستة مباريات مختلفة، بينما فاز أسود الترانغا في أربع مباريات، فيما خيم التعادل بين كلا المنتخبين في مباراة واحدة فقط.

تاريخ مواجهات منتخبي مصر والسنغال pic.twitter.com/dkdZ1vjHs6 — Amin Aljammal (@AminAljammal) February 5, 2022

تفاصيل مواجهات مصر والسنغال التاريخية

وكانت أولى المواجهات في كأس أمم أفريقيا في عام 1986 التي استضافتها. آنذاك دولة مصر، كما وانتهت المباراة بفوز أسود الترانغا بهدف نظيف دون رد في منافسات دور المجموعات ببطولة الأفريقية.

بينما كانت ثاني المواجهات في دور الألعاب الأفريقية عام 1987، كما وحقق فيها الفراعنة الفوز على السنغال بهدف نظيف دون رد، كما وفي عام 2000 تواجه منتخب السنغال ومصر، والتي انتهت هذه المرة بفوز الأخير. بهدف نظيف من توقيع أسطورة كرة القدم المصرية حسام حسن مدرب فريق الاتحاد السكندري الحالي.

🔴 | المنتخب الوطني بالقميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء في مباراة نهائي كأس الأمم الافريقية 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/rn7OY8fIey — EFA.eg (@EFA) February 5, 2022

لكن في عام 2002 في ذات البطولة تواجه السنغال ومصر، واستطاع أسود الترانغا من الثأر. بتحقيق الفوز على منتخب الفراعنة في منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا.

كما وكانت آخر المواجهات بينهما في دور النصف النهائي عام 2006 في دولة مصر، ونجح حينها منتخب مصر من تحقيق الفوز على السنغال بقيادة الكابتن المصري حسن شحاتة بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

تصفيات كأس العالم والمواجهات بين مصر والسنغال

وتقابل منتخب مصر أمام السنغال في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال. كأس العالم مرتين، كانت الأولى في تصفيات عام 2002، حيث انتهت اللقاء ذهاباً وإياباً بفوز منتخب مصر ” الفراعنة” بهدف نظيف دون مقابل.

على عكس المواجهة الثانية من تصفيات عام 2015 الذي استطاع أسود الترانغا من تحقيق الفوز على الفراعنة بثلاثة أهداف نظيفة دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب، كما وسيجدد هذا اللقاء للمرة الثالثة في التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم في قطر 2022 مع نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.

أما على صعيد المواجهات الودية بين السنغال ومصر، فقد كانت أولى المواجهات في عام 2003 ونجح حينها منتخب مصر من تحقيق الفوز على أسود الترانغا بهدف نظيف دون مقابل، كما وتجدد اللقاء في بطولة كأس ودية أقيمت في دولة مصر عام 2005، ليكرر منتخب الفراعنة ويحقق الفوز عليه برباعية ثمينة مقابل هدفين في تلك المباراة.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)