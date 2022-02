تشيلسي يتغلب بشق الأنفس على بليموث ويتأهل في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي (شاهد)

وطن – نجح فريق تشيلسي في بلوغ دور الثمن النهائي من منافسات بطولة كأس الاتحاد .الإنجليزي، بعد تحقيق الفوز الشاق على نظيره بليموث أرجايل بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” ستامفورد بريدج”.

وافتتح فريق بليموث أرجايل المباراة بهدف في شباك مرمى المستضيف تشيلسي، جاء في الدقيقة ال8 .عن طريق ماكاولاى جيليسفى.

كما وأحرز فريق تشيلسي ” البلوز” هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال41. من توقيع سيزار أزبيليكويتا، وعزز فريق البلوز هدف الفوز والتأهل في المباراة بالدقيقة ال105 من الوقت الإضافي عن طريق اللاعب ماركوس ألونسو ميندوزا.

وتأهل فريق تشيلسي بعد الفوز الثمين على بليموث أرجايل في دور الجولة الرابعة. من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، قبيل الاستعداد للسفر إلى دولة الإمارات للاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022.

ولعب المدرب المساعد لفريق تشيلسي أرنو ميشيل نيابة عن المدرب الألماني توماس توخيل الغائب عن المباراة بسبب إصابة بوباء فيروس كورونا، حيث كان في حراسة المرمى كيبا أريرزابالاجا.

