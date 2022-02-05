تشيلسي يتغلب بشق الأنفس على بليموث ويتأهل في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي (شاهد)

وطن – نجح فريق تشيلسي في بلوغ دور الثمن النهائي من منافسات بطولة كأس الاتحاد .الإنجليزي، بعد تحقيق الفوز الشاق على نظيره بليموث أرجايل بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” ستامفورد بريدج”.

تشيلسي والفوز الثمين على بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

وافتتح فريق بليموث أرجايل المباراة بهدف في شباك مرمى المستضيف تشيلسي، جاء في الدقيقة ال8 .عن طريق ماكاولاى جيليسفى.

كما وأحرز فريق تشيلسي ” البلوز” هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال41. من توقيع سيزار أزبيليكويتا، وعزز فريق البلوز هدف الفوز والتأهل في المباراة بالدقيقة ال105 من الوقت الإضافي عن طريق اللاعب ماركوس ألونسو ميندوزا.

وتأهل فريق تشيلسي بعد الفوز الثمين على بليموث أرجايل في دور الجولة الرابعة. من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، قبيل الاستعداد للسفر إلى دولة الإمارات للاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022.

تشكيلة فريق تشيلسي

ولعب المدرب المساعد لفريق تشيلسي أرنو ميشيل نيابة عن المدرب الألماني توماس توخيل الغائب عن المباراة بسبب إصابة بوباء فيروس كورونا، حيث كان في حراسة المرمى كيبا أريرزابالاجا.

A huge save! 👏 The Blues advance to the next round of the #EmiratesFACup! 🔵 2-1 🟢 | #ChePly pic.twitter.com/ub77BIKvba — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 5, 2022

وفي دفاع التشكيلة جاء كلاً من اللاعبين، مالانج سار، أنطونيو روديجر، أندرياس كريستنسن، أزبيليكويتا، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: كوفاسيتش، جورجينهو، ماسون ماونت، واعتمد المدرب على الثلاثي، كالوم هدرسون، روميلو لوكاكو، حكيم زياش.

تشكيلة فريق بليموث أرجايل

ودخل المدرب ستيفن شوماخر في تشكيلة أساسية أمام منافسه تشيلسي، حيث تواجد في حراسة المرمى مايكل كوبر.

لكن في دفاع الفريق جاء كلاً من: جو إدواريز، جيمس ويلسون، جيليسفى، دان سكار، كونور جرانت، كما في خط الوسط كلاً من: بانوتش كاراما، جوردان هوتون، داني مايور، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، جوردان غاريك، لوك جيفكوت.

(المصدر: وطن + تويتر)