بعد سقوط الكاميرون أمام مصر.. صامويل إيتو يخرج عن صمته ويتوعد منتخب الجزائر بالهزيمة (فيديو)

وطن – خرج رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو عن صمته، بعد سقوط منتخب بلاده المستضيف الكاميرون أمام منتخب الفراعنة المصري والخروج من دور النصف النهائي. من بطولة كأس أمم أفريقيا، ليحث نجوم أسود الكاميرون على تخطي منتخب الجزائر من أجل التأهل إلى مونديال قطر 2022.

صامويل إيتو ومنتخب الجزائر

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير لرئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، ظهر به أمام اللاعبين عقب خسارة أسود الكاميرون أمام مصر في دور النصف النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا. بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتي الأصلي والإضافي بدون أهداف.

لكن ما زال منتخب الكاميرون أمامه فرصة بعد الفشل من التأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، وهو الصراع على حصد المركز الثالث في مواجهة قوية مرتقبة أمام نظيره بوركينا فاسو” الأحصنة”. الذي خرج أمام السنغال ” أسود الترانغا”، حيث من المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في مباراة مثيرة وقوية بين كلا المنتخبين.

كما ويستعد منتخب مصر “الفراعنة” للمواجهة النهائية الحاسة أمام السنغال.” أسود الترانغا”، بعد خروج صاحب الأرض الكاميرون وبوركينا فاسو على لقب كأس أمم أفريقيا. مساء يوم الأحد المقبل، في مواجهة تجمع القائد محمد صلاح. وزميله في نادي ليفربول ساديو ماني وجهاً لوجه.

وقال الكاميروني صامويل إيتو في الفيديو الذي خرج به أمام نجوم منتخب الكاميرون. ” الأسود”، قائلاً لهم: ” السبيل الوحيد والأمثل هو نسيان ما حدث أمام مصر، والتركيز في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 على حساب الجزائر”.

صامويل إيتو ومونديال كأس العالم 2022

وأضاف إيتو، ” رحلتنا كانت رائعة، كما أن الإقصاء مخيب للآمال بالطبع .. لكن مستواكم كان جيداً .. وهذه الرحلة ستنتهي بنا في قطر”.

🔴 صامويل إيتو مخاطبًا لاعبي الكاميرون عقب الإقصاء أمام مصر: 👇

👈 فخور بيكم وبالأداء الذي قدمتوموه

👈 تنتظرنا مباراة السد وعلينا التأهل إلى مونديال قطر pic.twitter.com/tqxvbnIs9s — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) February 4, 2022

كما وأردف الكاميروني إيتو في حديثه مع نجوم الكاميرون، ” بكل تأكيد ستتعرضون للنقد بعد فشلنا في التتويج بلقب القاري، لكن علينا ألا ننسى موعدنا الحاسم. في مارس المقبل، والذي سيفتح الباب لنا الباب للمشاركة في كأس العالم .. أنا مقتنع وواثق من هذا الأمر”.

ومن المقرر أن يواجه أسود الكاميرون المباراة الحاسمة.المنتظرة أمام محاربو الصحراء الجزائر في مباراة الذهاب والإياب، في التصفيات النهائية الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 مع نهاية شهر مارس/ آذار القادم.

(المصدر: وطن + تويتر)