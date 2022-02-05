رياضة

بعد سقوط الكاميرون أمام مصر.. صامويل إيتو يخرج عن صمته ويتوعد منتخب الجزائر بالهزيمة (فيديو)

الكاميروني صامويل إيتو يتوعد "محاربو الصحراء" بالخروج من تصفيات مونديال قطر 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
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وطن – خرج رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو عن صمته، بعد سقوط منتخب بلاده المستضيف الكاميرون أمام منتخب الفراعنة المصري والخروج من دور النصف النهائي. من بطولة كأس أمم أفريقيا، ليحث نجوم أسود الكاميرون على تخطي منتخب الجزائر من أجل التأهل إلى مونديال قطر 2022.

صامويل إيتو ومنتخب الجزائر

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير لرئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، ظهر به أمام اللاعبين عقب خسارة أسود الكاميرون أمام مصر في دور النصف النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا. بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتي الأصلي والإضافي بدون أهداف.

لكن ما زال منتخب الكاميرون أمامه فرصة بعد الفشل من التأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، وهو الصراع على حصد المركز الثالث في مواجهة قوية مرتقبة أمام نظيره بوركينا فاسو” الأحصنة”. الذي خرج أمام السنغال ” أسود الترانغا”، حيث من المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في مباراة مثيرة وقوية بين كلا المنتخبين.

كما ويستعد منتخب مصر “الفراعنة” للمواجهة النهائية الحاسة أمام  السنغال.” أسود الترانغا”، بعد خروج صاحب الأرض الكاميرون وبوركينا فاسو  على لقب كأس أمم أفريقيا. مساء يوم الأحد المقبل، في مواجهة تجمع القائد محمد صلاح. وزميله في نادي ليفربول ساديو ماني وجهاً لوجه.

وقال الكاميروني صامويل إيتو في الفيديو الذي خرج به أمام نجوم منتخب الكاميرون. ” الأسود”، قائلاً لهم: ” السبيل الوحيد والأمثل هو نسيان ما حدث أمام مصر، والتركيز في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 على حساب الجزائر”.

صامويل إيتو ومونديال كأس العالم 2022

وأضاف إيتو، ” رحلتنا كانت رائعة، كما أن الإقصاء مخيب للآمال بالطبع .. لكن مستواكم كان جيداً .. وهذه الرحلة ستنتهي بنا في قطر”.

كما وأردف الكاميروني إيتو في حديثه مع نجوم الكاميرون، ” بكل تأكيد ستتعرضون للنقد بعد فشلنا في التتويج بلقب القاري، لكن علينا ألا ننسى موعدنا الحاسم. في مارس المقبل، والذي سيفتح الباب لنا الباب للمشاركة في كأس العالم .. أنا مقتنع وواثق من هذا الأمر”.

ومن المقرر أن يواجه أسود الكاميرون المباراة الحاسمة.المنتظرة أمام محاربو الصحراء الجزائر في مباراة الذهاب والإياب، في التصفيات النهائية الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 مع نهاية شهر مارس/ آذار القادم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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