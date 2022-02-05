الهدهد

“كمن يقود حافلة مكتظة وهو سكران”.. “المرزوقي” يكشف مرض خطير يعاني منه قيس سعيد!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
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"المرزوقي" يكشف مرض خطير يعاني منه قيس سعيد watanserb.com
أكد المرزوقي بأن تونس تستغيث بشعبها لإيقاف هذه المأساة

وطن – وجه الرئيس التونسي الأسبق، الدكتور محمد المنصف المرزوقي، نداء للشعب التونسي.  كاشفا عن المرض العقلي الذي يعاني منه الانقلابي قيس سعيد.

هذيان الاضطهاد

وقال “المرزوقي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “أيها التونسيون والتونسيات. رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيّد مصاب بأخطر الأمراض العقلية التي نسميها في لغة الطب هذيان الاضطهاد”.

وأوضح أنه “على رأس الدولة مثل سائق يقود حافلة مكتظّة وهو في حالة سكر واضح”. موضحا أن “هذه الحافلة التي أنتم كلكم ركابها تنزلق كل يوم أكثر فأكثر نحو الهاوية. وسيدفع جميعا الثمن وعلى رأسهم جمهور المخدوعين أو الذين يرفضون مواجهة الحقيقة”.

مرض قيس سعيد

وواصل مخاطبا التونسيين بالقول: “انظروا لواقعكم اليومي منذ انقلاب الرجل على الدستور.  وتجميع كل السلطات بين يديه وتخيلوا مستقبلكم إن تواصل الانقلاب “.

“تونس تستغيث بكم”

وأكد “المرزوقي” بأن “تونس تستغيث بكم لإيقاف هذه المأساة. وهذا الحادث التاريخي المضحك المبكي وفي أسرع وقت”. موضحا أنه أصبح على البرلمان والجيش والأمن عزله.

وقبل أيام، دعا محمد المنصف المرزوقي الجيش والمؤسسة العسكرية للتدخل. وإيقاف “هذيان” الرئيس المنقلب قيس سعيد.

وقال “المرزوقي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”. في أعقاب قرار إحالة عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني إلى القضاء العسكري: “طبعا كل تضامني مع العميد عبد الرزاق الكيلاني بعد احالته على القضاء العسكري من طرف المنقلب الرئيس غير الشرعي للجمهورية التونسية”.

الحبل على الجرار

وأضاف قائلا: “طبعا تضامني مع كل الذين سيلاحقهم المنقلب لهذا السبب أو ذاك فالحبل على الجرار”.

وتابع بالقول: “المهمّ رسالتي للقضاء العسكري وللمؤسسة العسكرية مرة أخرى. هذا الرجل المريض بصدد تدمير الدولة وتمزيق وحدة الشعب وإحالة خيرة الوطنيين أمام قضاء مدني وعسكري يسعى لتوريطه في هذيانه”.

واختتم قائلا: “مهمة كل مؤسسات الوطن على رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية وقف هذه التراجيديا الكبرى التي حلت بتونس”.

يذكر أن المرزوقي دعا في مناسبات عدة قوات الجيش والأمن للتخلي عن الرئيس، إلى حين التمكن من “عزله ومحاكمته”.

المصدر: (وطن – فيسبوك)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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