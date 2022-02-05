الكويت تمنع عرض فيلم Death on the Nile بسبب بطلته نصرة لفلسطين!

وطن – أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، منع عرض فيلم Death on the Nile رسمياً على أراضيها بسبب البطلة.

مجندة سابقة

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصدر مطلع قوله إن وزارة الإعلام قررت منع عرض الفيلم في الكويت كون بطلته غال غادوت. كان مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أنه تم رفع الفيلم من جدول عروض شركات السينما الثلاث.

وأضاف: “الجمهور في الكويت والعديد من الدول العربية لجأ إلى (تويتر) للتعبير عن غضبه من اختيار غال غادوت، لا سيما أنها دعت للإمعان في قتل أطفال غزة خلال عدوان 2014”.

ليست أول مرة

كما كشف أن حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت طالبت بحظر عرض الفيلم.

الجدير بالذكر أن وزارة الإعلام في الكويت سبق أن منعت فيلم Wonder Woman للممثلة نفسها.

هذا وقد دعت “حملة مقاطعة الكيان الصهيوني” في لبنان دور السينما إلى سحب الفيلم.

بينما أثار الإعلان الترويجي له جدلا واسعا في مصر، نظرا لأن أحداثه تدور في القاهرة، عن ​رواية أجاثا كريستي التي تحمل الاسم نفسه.

كويت والقضية الفلسطينية

وسبق أن أصدرت وزارة التربية الكويتية كتبا دراسية تحمل أغلفة تدعم القضية الفلسطينية بكل قوة وتزرعها في عقول وقلوب أبنائها الناشئين على عكس مناهج الإمارات.

وقبل أشهر تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، صورا لكتاب التربية الإسلامية المقرر للصف الرابع للطلاب. وقد ظهر على غلافه المسجد الأقصى بحجم كبير، وبجانبه أطفال يدعون بتحريره.

ده غلاف كتاب التربيه الاسلاميه للصف الرابع ف دولة الكويت اللهم ثبتهم pic.twitter.com/4ZHB3sJu1f — ✌ مغرد ✌ (@mugharad) September 28, 2021

وأثنى العديد من النشطاء على دولة الكويت وما تقوم به السلطات المختلفة هناك في شتى مواقعها، من أعمال تؤكد فيها دعم الكويت الكامل لفلسطين وقضيتها وشعبها.

محمد العوضي والانسحاب من بطولة دولية لكرة التنس

كما وقرر نجم كرة التنس الكويتي محمد العوضي الانسحاب من بطولة التنس الدولية دون سن ال14 عاماً. بعد علمه عن المواجهة التي تنتظره أمام لاعب إسرائيلي عقب تأهله إلى دور النصف النهائي من البطولة الدولية.

بعد انسحابه من مواجهة الصهيوني في #الامارات ورفضه للتطبيع..

شوارع الكويت تتزين بصورة البطل #محمد_العوضي كبطل وطني وقومي🇵🇸❤️🇰🇼 يستاهل بوجاسم💪 pic.twitter.com/3VBeqzE7da — كــــاســـــر🇰🇼 (@kasser____) January 27, 2022

وانتشرت العديد من اللافتات العريضة داخل شوارع دولة الكويت للثناء على ما فعله بطل كرة التنس محمد العوضي بعد انسحاب من بطولة دولية لكرة التنس لرفضه مواجهة منافسه الإسرائيلي، كما وحملت تلك اللوحات عبارة جاء فيها: ” شكراً يا بطل”.

المصدر: (قبس)

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