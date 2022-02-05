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الكويت تمنع عرض فيلم Death on the Nile بسبب بطلته نصرة لفلسطين!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
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الكويت تمنع عرض فيلم Death on the Nile بسبب بطلته نصرة لفلسطين watanserb.com
تم رفع الفيلم من جدول عروض شركات السينما الثلاث

وطن – أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، منع عرض فيلم Death on the Nile رسمياً على أراضيها بسبب البطلة.

مجندة سابقة

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصدر مطلع قوله إن وزارة الإعلام قررت منع عرض الفيلم في الكويت كون بطلته غال غادوت. كان مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أنه تم رفع الفيلم من جدول عروض شركات السينما الثلاث.

وأضاف: “الجمهور في الكويت والعديد من الدول العربية لجأ إلى (تويتر) للتعبير عن غضبه من اختيار غال غادوت، لا سيما أنها دعت للإمعان في قتل أطفال غزة خلال عدوان 2014”.

ليست أول مرة

كما كشف أن حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت طالبت بحظر عرض الفيلم.

الجدير بالذكر أن وزارة الإعلام في الكويت سبق أن منعت فيلم Wonder Woman للممثلة نفسها.

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هذا وقد دعت “حملة مقاطعة الكيان الصهيوني” في لبنان دور السينما إلى سحب الفيلم.

بينما أثار الإعلان الترويجي له جدلا واسعا في مصر، نظرا لأن أحداثه تدور في القاهرة، عن ​رواية أجاثا كريستي التي تحمل الاسم نفسه.

كويت والقضية الفلسطينية

وسبق أن أصدرت وزارة التربية الكويتية كتبا دراسية تحمل أغلفة تدعم القضية الفلسطينية بكل قوة وتزرعها في عقول وقلوب أبنائها الناشئين على عكس مناهج الإمارات.

وقبل أشهر تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، صورا لكتاب التربية الإسلامية المقرر للصف الرابع للطلاب. وقد ظهر على غلافه المسجد الأقصى بحجم كبير، وبجانبه أطفال يدعون بتحريره.

وأثنى العديد من النشطاء على دولة الكويت وما تقوم به السلطات المختلفة هناك في شتى مواقعها، من أعمال تؤكد فيها دعم الكويت الكامل لفلسطين وقضيتها وشعبها.

محمد العوضي والانسحاب من بطولة دولية لكرة التنس

كما وقرر نجم كرة التنس الكويتي محمد العوضي الانسحاب من بطولة التنس الدولية دون سن ال14 عاماً. بعد علمه عن المواجهة التي تنتظره أمام لاعب إسرائيلي عقب تأهله إلى دور النصف النهائي من البطولة الدولية.

وانتشرت العديد من اللافتات العريضة داخل شوارع دولة الكويت للثناء على ما فعله بطل كرة التنس محمد العوضي بعد انسحاب من بطولة دولية لكرة التنس لرفضه مواجهة منافسه الإسرائيلي، كما وحملت تلك اللوحات عبارة جاء فيها: ” شكراً يا بطل”.

 

المصدر: (قبس)

 

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 2 دقائق
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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