“لست بقرة”.. الفنانة المصرية بسمة تثير الغضب بما قالته عن الرضاعة الطبيعية!

وطن – أثارت الفنانة المصرية بسمة، جدلاً واسعاً بين الناشطين بتصريحاتها حول الرضاعة.

لا أمارس دور البقرة

وقالت بسمة خلال لقائها ببرنامج “الستات”. الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة. عبر فضائية “النهار”: “أرفض الرضاعة. لأني مش بقرة. ولا أمارس دور البقرة في حياة حد”.

وأشارت بسمة إلى أنها أرضعت ابنتها نادية طبيعيًّا لمدة عامين. ولكن ليس كل ساعتين أو أربع أو ست ساعات كما هو مطلوب. ولكن وقتما كانت تريد.

وأضافت: “كنت أرفض إن طفل ينام جنبي.. أنا بتقلب ونومي تقيل ومش عاوزة طفل ينام جنبي”.

وسردت بسمة ما حدث معها يوم ولادتها لطفلتها قائلة: “لما رجعت من المستشفى يوم الولادة كان سريرها جاهز علشان تنام لوحدها.. كنت فاكرة إن الحياة هتمشي ده لكني اكتشفت إنه مش حقيقي”.

وأكدت الفنانة المصرية أن الأمومة غيرتها تماماً.

بسمة: ابنتي تتحكم بي

منوهة إلى أن ابنتها أصبحت تتحكم فيها بشكل كبير قائلة: “هيَّ لفاني على صابعها الصغير”.

كما تحدثت بسمة عن تجربتها مع اكتئاب ما بعد الولادة. وقالت: “في أول يومين بعد الولادة كانوا بيجروا ورايا يقولولي رضعي البنت علشان جعانة وأنا كنت رافضة”.

وتابعت: “أنا حبيت نادية من اللحظة الأولى. بس ما كنتش عارفة إزاي أتحكم فيها”.

وأوضحت الفنانة أن العامل الحاسم في ارتباطها بطفلتها تمثل في قضائهما فترة طويلة سويًّا.

هجوم وانتقادات

وتعرضت بسمة لهجوم وانتقادات لاذعة بسبب تصريحاتها.

وجاء في التعليقات: “هذا من تأثير النسويات العاهات”.

وكتب آخر: “الفنانة بسمة تقريبا كدا فاهمه الامومة غلط لما انتو مش اد انكم تبقوا امهات بتتنيلو تخلفوا ليه”.

وعقب ناشط: ” الجحود بعينه ، فلسفة فارغة لامعنى لها وتصرف لا إنساني ، والله اللي مثل هذه الاشكال لاتستحق ان تكون أم (وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ).

وهاجمتها متابعة بقسوة قائلة: ” طبعا عندك الأعضاء اتخلقت لتظهر أمام الناس ليستمتع المنحرفون بها وليس للقيام بالواجب الفطري”.

واعتبر آخر أن رأي بسمة يمثل أغلب الفنانات وكتب: ” للاسف كثير ممن يطلقون على أنفسهم فنانين ضد الفطرة السوية”.

وكتبت ناشطة: ” تشبيهات سخيفة لا تقال ولا تكتب .. الام هو اشرف واكرم عمل قامت به المرأة منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة”.

طبيب يهاجم بسمة

وفي هذا السياق، رد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على تصريحات بسمة. وكتب عبر صفحته الشخصية بـ”فيسبوك”: “اللي خايفة ترضع طفلها علشان هي مش بقرة. هذه فوائد الرضاعة الطبيعية للبقرة، تساعد على التخلص من الوزن الزائد دون جهد”.

وتابع شعبان: “الرضاعة تساعد على انقباض الرحم، وعودته إلى حجمه الطبيعي، وتقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب. بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة كمية الأوكسيتوسين”.

وأضاف شعبان في سرده لفوائد الرضاعة الطبيعية، أنها تقلل من خطر الإصابة بالأمراض مثل سرطان الثدي وسرطان المبيض. والقلب والشرايين التاجية، وارتفاع ضغط الدم، والسكر.

“ظلمنا البقرة”

وتابع: “يمكن أن تمنع التبويض والحيض، وبالتالي فإن الرضاعة الطبيعية وسيلة فعالة لتنظيم النسل. فضلًا عن الفوائد الصحية الجسدية والنفسية والمناعية التي تعود علي الرضيع”.

واختتم ساخرًا من تصريحات بسمة: “والله ظلمنا البقرة”.

المصدر: (وطن – متابعات)

اقرأ أيضا: