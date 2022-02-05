ترحيل وسجن لمدة 12 عاما.. الدنمارك تدين 3 أحوازيين بالتجسس لصالح السعودية

وطن – قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”. إن محكمة دنماركية أدانت ثلاثة أعضاء في جماعة إيرانية معارضة بالتجسس لصالح السعودية.

حركة النضال العربي لتحرير الأحواز

وأوضحت ان الشرطة الدنماركية اعتقلت الرجال الثلاثة في فبراير / شباط 2020. وهم أعضاء في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز (ASMLA) المدعومة من السعودية.

وأوضحت “BBC”، أن المحكمة ادانتهم أيضا بتهمة “الترويج للإرهاب” من خلال دعم جناحه المسلح في إيران. حيث سيواجهون الشهر المقبل أحكاماً بالسجن تصل إلى 12 عاماً مع إمكانية الترحيل.

ووفقا لـ “BBC” فإنه خلال محاكمة مطولة في محكمة روسكيلد المحلية في الدنمارك . استمعت هيئة المحلفين إلى أنه بين عامي 2012 و 2020 نقل الرجال الثلاثة معلومات عن مجموعة متنوعة من الأفراد والمنظمات الدنماركية. وكذلك حول الشؤون العسكرية الإيرانية، إلى ضباط المخابرات السعودية مقابل الدفع.

1.27 مليون جنيه إسترليني

وكشفت أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 41 و 50 عامًا. تلقوا 15 مليون كرونة (1.27 مليون جنيه إسترليني) من عملاء المخابرات السعودية، أحدهم مواطن دنماركي.

وقال ممثلو الادعاء إن الأموال ساعدت بعد ذلك في تمويل أنشطة الجناح العسكري لـ ASMLA في إيران. المسمى بكتيبة شهداء محي الدين ناصر.

ووفقا لـ “BBC”، ينظر النظام الإيراني إلى الجماعة على أنها منظمة إرهابية. ونفذ جناحه المسلح عددًا من الهجمات العنيفة. بما في ذلك هجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غرب البلاد في عام 2018 قتل فيه 24 شخصًا.

دعم جماعة جيش العدل

كما وجدت المحكمة الرجال مذنبين لدعمهم جماعة جيش العدل المتشددة. التي تعمل في إيران ومدرجة على أنها منظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

وتعتبر هذه القضية هي أحدث مثال على معركة تجسس متنامية. بين عملاء استخبارات مدعومين من السعودية وإيران في الدنمارك.

وفي عام 2018 ، كان أحد الرجال الثلاثة هدفا لمحاولة اغتيال يعتقد أنها تمت برعاية طهران. والتي شهدت سجنًا نرويجيًا إيرانيًا لمدة سبع سنوات بسبب دوره في المؤامرة.

إيران تنفي والدنمارك تستدعي سفيرها

ونفت إيران المزاعم لكن الدنمارك استدعت سفيرها احتجاجا على ذلك.

وحذر رئيس وكالة المخابرات الدنماركية، فين بورش أندرسن. بعد ذلك من أنه لن يقبل قيام الدول الأجنبية بنقل “صراعاتها المتبادلة” إلى الأراضي الدنماركية.

المصدر: (بي بي سي – ترجمة وتحرير وطن)

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