أول لقاء بين أمير قطر ومحمد بن زايد منذ أزمة 2017 .. ماذا تقول لغة الجسد! (فيديو)

وطن – التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم السبت، ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد، في الصين على هامش مشاركتهم في افتتاح أولمبياد “بكين”.

ويعد هذا اللقاء هو الأول بين أمير قطر وولي عهد أبوظبي، منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 2017 وتزعم السعودية والإمارات حصارا جائرا ضد الدوحة.

لقاء أخوي ودي يجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الأمير تميم بن حمد خلال حضورهم أولمبياد بكين 🇦🇪 🇶🇦 pic.twitter.com/senSCdaVnt — مصدر (@MSDAR_NEWS) February 5, 2022

ورغم انتهاء الأزمة العام الماضي ووقوع الصلح بين الدول المتنازعة في قمة العلا التي استضافتها الرياض، إلا أن ابن زايد وتميم لم يلتقيا وجها لوجه إلا اليوم.

ويظهر مقطع متداول على نطاق واسع لهذا اللقاء الاستثنائي، الشيخ تميم وهو يصافح محمد بن زايد لمدة طويلة، أثناء حضورهما مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني، تكريمًا لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24.

وظل محمد بن زايد والشيخ تميم بن حمد، يتبادلان الحديث وهما متصافحان وكان ابن زايد يربت على كتف أمير قطر من آن لآخر أثناء الحديث.

ولم يسمع من الفيديو تفاصيل حوارهما أو الأمور التي تحدثا بشأنها، بعد خصومة كبيرة بين قطر وأبوظبي تخطت الـ3 سنوات قبل عقد المصالحة.

من جانبه نشر الكاتب والإعلامي القطري جابر الحرمي، صورة من اللقاء الذي جمع بين تميم بن حمد، ومحمد بن زايد.

أول لقاء يجمع أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد بولي عهد #أبوظبي محمد بن زايد منذ #الأزمة_الخليجية في يونيو 2017 .. وبعد أكثر من عام من اتفاق #العلا في يناير 2021 الذي أنهى #الأزمة_الخليجية ..

اللقاء جرى في #بكين على هامش الالعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا بالصين .. pic.twitter.com/Gwr1tXgV9H — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 5, 2022

وعلق عليها بالقول:”أول لقاء يجمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. منذ الأزمة الخليجية في يونيو 2017.”

وأضاف:”وبعد أكثر من عام من اتفاق العلا في يناير 2021 الذي أنهى الأزمة الخليجية. اللقاء جرى في بكين على هامش الالعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا بالصين.”

السيسي يجري مشاورات مع الامير تميم وابن زايد

هذا ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية “أ ش أ” أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، أجرى مشاورات جانبية مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد، وزعماء آخرين في بكين.

كما تناقل ناشطون صورا أظهرت لقاء السيسي بأمير قطر على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني.

وتعليقا على هذه اللقاءات قال الإعلامي المصري سامي كمال الدين:”من إيماءات ولغة الجسد تستطيع معرفة ما يقال في اللقاء.”

الشيخ تميم بن حمد أمير قطر و الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين ومن إيماءات ولغة الجسد تستطيع معرفة ما يقال في اللقاء @TamimBinHamad @MohamedBinZayed #بكين2022 #Beijing2022 #Beijing2022WinterOlympics pic.twitter.com/Y0TF5IuZPf — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) February 5, 2022

جدير بالذكر أنه يوم السادس والعشرين من أغسطس الماضي، وفي زيارة مفاجئة وغير متوقعة التقى طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الدوحة.

هذا وبحث الجانبان، في الدوحة، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

كما تم استعراض التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية التنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وجرى خلال اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما نقل طحنون وقتها إلى أمير قطر، تحيات رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وولي عهد أبوظبي. وتمنياتهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وجاء هذا اللقاء الغير متوقع آنذاك بعد أيام من لقاء مماثل جمع “طحنون” بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة. في محاولة نادرة من أبوظبي للتقارب مع الرئيس التركي.

ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي وفي أول زيارة لمسؤول قطري إلى الإمارات منذ العام 2017 وقت اندلاع الأزمة الخليجية الأصعب في تاريخ الخليج، شارك وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مؤتمر عالمي للغاز الطبيعي بدبي.

وشهد المؤتمر حينها ترحيبا خاصا من وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، بوزير الطاقة القطري.

وشوهد وزيرا النفط الإماراتي والطاقة القطري، خلال فعاليات معرض ومؤتمر “غازتك 2021″، وهما يخرجان سويا من قاعة مزدحمة. بينما كانا يتبادلان أطراف الحديث الودي. بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

وكانت هذه أول زيارة لمسؤول قطري إلى الإمارات منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 2017. عندما أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر وحصارها.

هذا ولم يشهد المؤتمر آنذاك أي ذكر للخلافات السياسية التي طال أمدها. وبدلا من ذلك، ضجت القاعات بالحديث عن أهمية الغاز الطبيعي في التحول الوشيك للطاقة في العالم.

وعندما سأله عدد من المراسلين عن العائد الاقتصادي لتحسن العلاقات مع الإمارات قال “الكعبي” بصورة مقتضبة: “علاقتنا جيدة مع الإمارات وأي اتفاقات تجارية نقوم بها لن تتم مناقشتها”.

(المصدر: متابعات وطن)

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