أنشودة ريان.. منشد عماني اختزل مشاعر العرب تجاه الطفل ريان في فيديو مؤثر

وطن – تضامن المنشد العماني محمد الوهيبي، مع الطفل المغربي ريان الذي سقط في البئر في بالمغرب. وقلبت قصته العالم أجمع، على طريقته الخاصة في أنشودة خصصها له.

ستعود من رحم التراب

وسجل المنشد “الوهيبي” أنشودة للطفل المغربي ريان، بثها عبر حساباته بمواقع التواصل ولاقت تفاعلا كبيرا في السلطنة وخارجها.

تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق المنشد العماني محمد الوهيبي يختزل مشاعر الشعوب العربية والتي تبتهل إلى العلي القدير أن يرجع الطفل #ريان إلى أهله سالماً معافى

#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/s1Jg3wEGNu — عُمان الحدث | OMAN EVENT (@oman_event) February 5, 2022

ويقول محمد الوهيبي في أنشودته للطفل ريان وفق ما رصدت (وطن) ما نصه:”ستعود من رحم التراب قويا.. ستعود في كف العناية حيا.. ستعود ريان المحي ناظرا من كان عند الله عاد بهي.”

وتابع على أنغام ألحان مؤثرة:” لا تخشى من هذا الظلام وعمقه.. فالأرض أمك فاطمئن بني.. ريان يحفظك الدعاء ودمعة من عين أمك تحتويك رضيعا.. البئر حولك كالسماء فكن به كفؤاد يوسف عاد منه نبيا.. ستعود ستعود.”

عملية إنقاذ ريان

هذا وشغلت عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر لا يتجاوز قطرها 30 سم. في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

وتنتظر سيارة إسعاف، بطاقم طبى يرأسه طبيب مختص في الإنعاش. خروج الطفل ريان الذى سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمنطقة تمروت.

هذا وتستعد الشرطة المغربية في مركز سبت تمروت. بإقليم شفشاون، لإخراج الطفل ريان الذى سقط في بئر بالقرب من منزله.

ممر أمني

وبحسب موقع هسبريس المغربى فقد انتشرت القوات الشرطية بالمنطقة. حيث تم إنشاء “ممر أمني” لضمان إخراج الطفل ريان فى “ظروف سلسة” مع تجمهر المئات.

ومنذ قليل صرح رئيس لجنة الانقاذ في بث قناة الجزيرة مباشر، بأن المعلومات عن صحة ريان و التي ترددت عبر منصات التواصل و قنوات التلفزيون غير صحيحة وغير دقيقة.

لافتا إلى أنه لم يجر الكشف عن صحة الطفل بعد.

ريان على قيد الحياة

من جانبه قال موقع “سكاى نيوز”، أن الطفل المغربى ريان على قيد الحياة بعد نجاح عملية إنقاذه.

ويأتي ذلك بعد أن دخلت فرق الإسعاف المغربية، مساء اليوم السبت. إلى النفق الذى عملت فرق الإنقاذ على حفره للوصول إلى الطفل ريان، والعالق فى بئر مهملة فى منطقة تمروت بمدينة شفشاون منذ الثلاثاء الماضي.

المصدر: (وطن – متابعة)

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