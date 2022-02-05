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أنشودة ريان.. منشد عماني اختزل مشاعر العرب تجاه الطفل ريان في فيديو مؤثر

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
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منشد عماني اختزل مشاعر العرب تجاه الطفل ريان في فيديو مؤثر watanserb.com
شغلت عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان العالم أجمع

وطن – تضامن المنشد العماني محمد الوهيبي، مع الطفل المغربي ريان الذي سقط في البئر في بالمغرب. وقلبت قصته العالم أجمع، على طريقته الخاصة في أنشودة خصصها له.

ستعود من رحم التراب

وسجل المنشد “الوهيبي” أنشودة للطفل المغربي ريان، بثها عبر حساباته بمواقع التواصل ولاقت تفاعلا كبيرا في السلطنة وخارجها.

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ويقول محمد الوهيبي في أنشودته للطفل ريان وفق ما رصدت (وطن) ما نصه:”ستعود من رحم التراب قويا.. ستعود في كف العناية حيا.. ستعود ريان المحي ناظرا من كان عند الله عاد بهي.”

وتابع على أنغام ألحان مؤثرة:” لا تخشى من هذا الظلام وعمقه.. فالأرض أمك فاطمئن بني.. ريان يحفظك الدعاء ودمعة من عين أمك تحتويك رضيعا.. البئر حولك كالسماء فكن به كفؤاد يوسف عاد منه نبيا.. ستعود ستعود.”

عملية إنقاذ ريان

هذا وشغلت عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر لا يتجاوز قطرها 30 سم. في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

وتنتظر سيارة إسعاف، بطاقم طبى يرأسه طبيب مختص في الإنعاش. خروج الطفل ريان الذى سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمنطقة تمروت.

هذا وتستعد الشرطة المغربية في مركز سبت تمروت. بإقليم شفشاون، لإخراج الطفل ريان الذى سقط في بئر بالقرب من منزله.

ممر أمني

وبحسب موقع هسبريس المغربى فقد انتشرت القوات الشرطية بالمنطقة. حيث تم إنشاء “ممر أمني” لضمان إخراج الطفل ريان فى “ظروف سلسة” مع تجمهر المئات.

ومنذ قليل صرح رئيس لجنة الانقاذ في بث قناة الجزيرة مباشر، بأن المعلومات عن صحة ريان و التي ترددت عبر منصات التواصل و قنوات التلفزيون غير صحيحة وغير دقيقة.

لافتا إلى أنه لم يجر الكشف عن صحة الطفل بعد.

ريان على قيد الحياة

من جانبه قال موقع “سكاى نيوز”، أن الطفل المغربى ريان على قيد الحياة بعد نجاح عملية إنقاذه.

ويأتي ذلك بعد أن دخلت فرق الإسعاف المغربية، مساء اليوم السبت. إلى النفق الذى عملت فرق الإنقاذ على حفره للوصول إلى الطفل ريان، والعالق فى بئر مهملة فى منطقة تمروت بمدينة شفشاون منذ الثلاثاء الماضي.

 

المصدر: (وطن – متابعة)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
0 2 دقائق
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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