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تصرف غريب.. هكذا ردت الملكة نور الحسين بعد تداول أنباء عن وفاة ابنها الأمير حمزة!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
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هكذا ردت الملكة نور الحسين بعد تداول أنباء عن وفاة ابنها الأمير حمزة watanserb.com
نفت الملكة نور بوقت سابق إطلاق سراح الأمير حمزة وسفره إلى كندا

وطن – انتشرت خلال الأيام الماضية وعبر حسابات لشخصيات أردنية معارضة ومقيمة في الخارج، أنباء زعمت بوفاة الاميرة الأردني حمزة بن الحسين. الذي يخضع للإقامة الجبرية عقب اتهامه بمحاولة الانقلاب على شقيقه الملك عبدالله بن الحسين بمساعدة شخصيات أردنية مقربة منه.

تسريب من المعلا!

بدأت الإشاعات بالتسريب من خلال حساب المعارض الأردني المقيم في الولايات المتحدة عبدالإله المعلا، الذي غرد يوم 2فبراير/شباط قائلا:” الأمير حمزه في ذمة الله – الله يرحمه”.

كما زعم أن والدة الأمير “الملكة نور في حاله نفسيه صعبه جدًا . وهذا سبب عدم الإعلان رسميًا عن وفاة المرحوم حمزه رحمه الله .”

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لتتبعه في ذلك الصحفية والمعارضة الأردنية المقيمة في كندا “غادة عناب” قائلة:” عاجل: الأمير حمزة في ذمة الله”.

سفيرة كندا تطالب بجثمان الأمير حمزة

وفي اليوم التالي، زعمت “عناب” أن السفيرة الكندية طالبت بجثمان الأمير حمزة لدفنه في كندا. كونه مواطنا كنديا، بحسب ادعائها.

وقالت في تغريدة لها: “طالبت السفيرة الكندية بجثمان المرحوم الأمير حمزة لنقله ودفنه في كندا كونه مواطن كندي”.

وأضافت أن “السفيرة دونيكا بوتي مفوضة من قبل زوجته الأميرة بسمة العتوم ووالدته الملكة نور”. منوهة إلى أن “البروتوكول الدبلوماسي يمنع اتصال السفراء خارج وزارات الخارجية، الحدث الجلل اجبر الجيش لاستقبالها بمقر القيادة”.

حساب “أحرار الملكية الدستورية”

ومع تداول هذه الشائعات، قام حساب المكلة نور الحسين والدة الأمير حمزة بن الحسين.مساء الجمعة، بعمل “ريتويت” لتغريدة من حساب يحمل اسم “أحرار الملكية الدستورية”، نفى فيها وفاة الأمير حمزة.

وقال الحساب في تغريدته التي أرفقها بمقطع فيديو يحوي صورا قديمة للأمير حمزة. وعائلته:” معه وبه إنا ماضون ،، فلتشهد يا شجر الزيتون الى كل الحاقدين مروجي الإشاعات عن الأمير حمزه ومن عاونهم خسئتم ولن تنالوا من عزيمتنا #حمزه_حر_حي رغم أنوفكم شوكة في حلوقكم”.

وعقب ما فعله حساب الملكة نور، تساءل المعارض الأردني المقيم في ألمانيا محمد بطيبط.  قائلا:”هل يعقل أن لا أحد من عائلة الأمير حمزة قادر على نفي خبر وفاته الذي يجتاح الأردن؟ “.

صفحة مجهولة

وأضاف: “هل أصبحت صفحة مجهولة على تويتر اسمها أحرار الملكية الدستورية. هي الناطق الرسمي ومرجعية الملكة نور وأولادها حمزة وهاشم إيمان وراية؟”.

بينما ختم قائلا:” إن ما حصل اليوم على صفحة نور يؤكد خبر وفاة حمزة رحمة الله عليه”.

لتعود الصحفية غادة عناب للتعليق من جديد على ما حدث. وقالت في تغريدة لها: “يحدث في مملكة الظلام المرعوبة: حساب الملكة نور مسيطر عليه من “أحدهم”..هل يعقل ان الملكة نور تلجأ ريتويت لصفحة “مجهولة” لتعبر عن موقفها على مصير أبنها (!!!) خصوصا وانها لا تتقن القراءة والكتابة باللغة العربية”.

صدمة وانهيار الملكة

وتابعت زاعمة:”الملكة نور بالمستشفى في حالة صدمة وانهيار كامل.. الله يصبرها على مصابها”.

ويأتي تداول مثل هذه الإشاعات، في وقت نفت فيه الملكة نور الحسين. في أواخر ديسمبر/كانون أول الماضي صحة شائعات تحدثت عن إطلاق سراح الأمير حمزة وسفره إلى كندا.

وتساءلت الأميرة نور الحسين، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن). عن القصد من وراء ترويج الإشاعات العجيبة حول تواجد ابنها الأمير حمزة في كندا.

وقالت موضحة: ”الأمير حمزة لا يزال في السجن الأردني. ولا يزال ينتظر العدالة وحقه الإنساني في الدفاع عن نفسه ضد اغتيال الشخصية.”

إقامة جبرية

وقبلها كانت الملكة نور أيضا أعادت نشر تغريدة للصحفي علي يونس. أكد فيها أن الأمير حمزة بن الحسين، شقيق الملك عبدالله الثاني ملك الاردن، لا زال تحت الاقامة الجبرية في عمان.

كما ويشار إلى أن الأمير حمزة يخضع للإقامة الجبرية والمراقبة في الأردن منذ عدة أشهر. بعدما تم اتهامه بقيادة محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك بمساعدة رئيس الديوان السابق، باسم عوض الله الذي يقضي حكما بالسجن حاليا.

اختفى تماما بعد آخر ظهور له في أبريل/نيسان الماضي، والذي نفى فيه الاتهامات الموجهة له بتدبير انقلاب ضد أخيه الملك.

وأحبطت طموحات الأمير حمزة لتولي عرش الأردن، عندما أعفي من منصب ولي العهد في عام 2004. وعين الملك لاحقا ابنه الأول الأمير حسين بن عبد الله.

ووضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية في أبريل/نيسان، وجدد البيعة لأخيه، ولم يقدم للمحاكمة.

انتقاد النظام الأردني

وفي ذروة التوتر في أبريل/نيسان الماضي، أصدر حمزة أشرطة فيديو، شجب فيها النظام الأردني، واتهمه بالفساد والعجز والمحسوبية.

بينما في 12 يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة أردنية بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق. باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، بالسجن 15 عاما.

وأدانت المحكمة الرجلين بـ”التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة” . و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة” في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين.

المصدر: (وطن – متابعات)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير، 2022آخر تحديث: 5 فبراير، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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