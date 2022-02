تصرف غريب.. هكذا ردت الملكة نور الحسين بعد تداول أنباء عن وفاة ابنها الأمير حمزة!

وطن – انتشرت خلال الأيام الماضية وعبر حسابات لشخصيات أردنية معارضة ومقيمة في الخارج، أنباء زعمت بوفاة الاميرة الأردني حمزة بن الحسين. الذي يخضع للإقامة الجبرية عقب اتهامه بمحاولة الانقلاب على شقيقه الملك عبدالله بن الحسين بمساعدة شخصيات أردنية مقربة منه.

بدأت الإشاعات بالتسريب من خلال حساب المعارض الأردني المقيم في الولايات المتحدة عبدالإله المعلا، الذي غرد يوم 2فبراير/شباط قائلا:” الأمير حمزه في ذمة الله – الله يرحمه”.

كما زعم أن والدة الأمير “الملكة نور في حاله نفسيه صعبه جدًا . وهذا سبب عدم الإعلان رسميًا عن وفاة المرحوم حمزه رحمه الله .”

لتتبعه في ذلك الصحفية والمعارضة الأردنية المقيمة في كندا “غادة عناب” قائلة:” عاجل: الأمير حمزة في ذمة الله”.

وفي اليوم التالي، زعمت “عناب” أن السفيرة الكندية طالبت بجثمان الأمير حمزة لدفنه في كندا. كونه مواطنا كنديا، بحسب ادعائها.

وقالت في تغريدة لها: “طالبت السفيرة الكندية بجثمان المرحوم الأمير حمزة لنقله ودفنه في كندا كونه مواطن كندي”.

وأضافت أن “السفيرة دونيكا بوتي مفوضة من قبل زوجته الأميرة بسمة العتوم ووالدته الملكة نور”. منوهة إلى أن “البروتوكول الدبلوماسي يمنع اتصال السفراء خارج وزارات الخارجية، الحدث الجلل اجبر الجيش لاستقبالها بمقر القيادة”.

ومع تداول هذه الشائعات، قام حساب المكلة نور الحسين والدة الأمير حمزة بن الحسين.مساء الجمعة، بعمل “ريتويت” لتغريدة من حساب يحمل اسم “أحرار الملكية الدستورية”، نفى فيها وفاة الأمير حمزة.

وقال الحساب في تغريدته التي أرفقها بمقطع فيديو يحوي صورا قديمة للأمير حمزة. وعائلته:” معه وبه إنا ماضون ،، فلتشهد يا شجر الزيتون الى كل الحاقدين مروجي الإشاعات عن الأمير حمزه ومن عاونهم خسئتم ولن تنالوا من عزيمتنا #حمزه_حر_حي رغم أنوفكم شوكة في حلوقكم”.

وعقب ما فعله حساب الملكة نور، تساءل المعارض الأردني المقيم في ألمانيا محمد بطيبط. قائلا:”هل يعقل أن لا أحد من عائلة الأمير حمزة قادر على نفي خبر وفاته الذي يجتاح الأردن؟ “.

وأضاف: “هل أصبحت صفحة مجهولة على تويتر اسمها أحرار الملكية الدستورية. هي الناطق الرسمي ومرجعية الملكة نور وأولادها حمزة وهاشم إيمان وراية؟”.

بينما ختم قائلا:” إن ما حصل اليوم على صفحة نور يؤكد خبر وفاة حمزة رحمة الله عليه”.

لتعود الصحفية غادة عناب للتعليق من جديد على ما حدث. وقالت في تغريدة لها: “يحدث في مملكة الظلام المرعوبة: حساب الملكة نور مسيطر عليه من “أحدهم”..هل يعقل ان الملكة نور تلجأ ريتويت لصفحة “مجهولة” لتعبر عن موقفها على مصير أبنها (!!!) خصوصا وانها لا تتقن القراءة والكتابة باللغة العربية”.

وتابعت زاعمة:”الملكة نور بالمستشفى في حالة صدمة وانهيار كامل.. الله يصبرها على مصابها”.

ويأتي تداول مثل هذه الإشاعات، في وقت نفت فيه الملكة نور الحسين. في أواخر ديسمبر/كانون أول الماضي صحة شائعات تحدثت عن إطلاق سراح الأمير حمزة وسفره إلى كندا.

وتساءلت الأميرة نور الحسين، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن). عن القصد من وراء ترويج الإشاعات العجيبة حول تواجد ابنها الأمير حمزة في كندا.

وقالت موضحة: ”الأمير حمزة لا يزال في السجن الأردني. ولا يزال ينتظر العدالة وحقه الإنساني في الدفاع عن نفسه ضد اغتيال الشخصية.”

What is the intent behind bizarre rumours about his being in Canada, when #PrinceHamzah ,still in Jordanian home imprisonment,continues to wait for justice and his basic human and Jordanian right to defend himself against character assassination.

