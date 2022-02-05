تصرف غريب.. هكذا ردت الملكة نور الحسين بعد تداول أنباء عن وفاة ابنها الأمير حمزة!

وطن – انتشرت خلال الأيام الماضية وعبر حسابات لشخصيات أردنية معارضة ومقيمة في الخارج، أنباء زعمت بوفاة الاميرة الأردني حمزة بن الحسين. الذي يخضع للإقامة الجبرية عقب اتهامه بمحاولة الانقلاب على شقيقه الملك عبدالله بن الحسين بمساعدة شخصيات أردنية مقربة منه.

تسريب من المعلا!

بدأت الإشاعات بالتسريب من خلال حساب المعارض الأردني المقيم في الولايات المتحدة عبدالإله المعلا، الذي غرد يوم 2فبراير/شباط قائلا:” الأمير حمزه في ذمة الله – الله يرحمه”.

الامير حمزه في ذمة الله – الله يرحمه pic.twitter.com/nZzqq6haiq — Abedalelah Almaala (@AbedAlmaala) February 2, 2022

كما زعم أن والدة الأمير “الملكة نور في حاله نفسيه صعبه جدًا . وهذا سبب عدم الإعلان رسميًا عن وفاة المرحوم حمزه رحمه الله .”

الملكه نور في حاله نفسيه صعبه جدًا . وهذا سبب عدم الإعلان رسميًا عن وفاة المرحوم حمزه رحمه الله . — Abedalelah Almaala (@AbedAlmaala) February 2, 2022

لتتبعه في ذلك الصحفية والمعارضة الأردنية المقيمة في كندا “غادة عناب” قائلة:” عاجل: الأمير حمزة في ذمة الله”.

سفيرة كندا تطالب بجثمان الأمير حمزة

وفي اليوم التالي، زعمت “عناب” أن السفيرة الكندية طالبت بجثمان الأمير حمزة لدفنه في كندا. كونه مواطنا كنديا، بحسب ادعائها.

وقالت في تغريدة لها: “طالبت السفيرة الكندية بجثمان المرحوم الأمير حمزة لنقله ودفنه في كندا كونه مواطن كندي”.

وأضافت أن “السفيرة دونيكا بوتي مفوضة من قبل زوجته الأميرة بسمة العتوم ووالدته الملكة نور”. منوهة إلى أن “البروتوكول الدبلوماسي يمنع اتصال السفراء خارج وزارات الخارجية، الحدث الجلل اجبر الجيش لاستقبالها بمقر القيادة”.

طالبت السفيرة الكندية بجثمان المرحوم الأمير #حمزة لنقله ودفنه في كندا كونه مواطن كندي..السفيرة دونيكا بوتي مفوضة من قبل زوجته الأميرة بسمة العتوم ووالدته الملكة نور

ملاحظة:البروتوكول الدبلوماسي يمنع اتصال السفراء خارج وزارات الخارجية٫الحدث الجلل اجبر الجيش لاستقبالها بمقر القيادة https://t.co/r2PI5cceWF pic.twitter.com/RHPw2gBte9 — Gada Ennab (@gadaennab) February 2, 2022

حساب “أحرار الملكية الدستورية”

ومع تداول هذه الشائعات، قام حساب المكلة نور الحسين والدة الأمير حمزة بن الحسين.مساء الجمعة، بعمل “ريتويت” لتغريدة من حساب يحمل اسم “أحرار الملكية الدستورية”، نفى فيها وفاة الأمير حمزة.

وقال الحساب في تغريدته التي أرفقها بمقطع فيديو يحوي صورا قديمة للأمير حمزة. وعائلته:” معه وبه إنا ماضون ،، فلتشهد يا شجر الزيتون الى كل الحاقدين مروجي الإشاعات عن الأمير حمزه ومن عاونهم خسئتم ولن تنالوا من عزيمتنا #حمزه_حر_حي رغم أنوفكم شوكة في حلوقكم”.

معه وبه إنا ماضون ،، فلتشهد يا شجر الزيتون 🇯🇴

الى كل الحاقدين مروجي الإشاعات عن الأمير حمزه ومن عاونهم خسئتم ولن تنالوا من عزيمتنا #حمزه_حر_حي رغم أنوفكم شوكة في حلوقكم #freeprincehamzah #الحريه_للامير_حمزه#ملكية_دستورية pic.twitter.com/syRlkMOnbm — أحرار الملكية الدستورية (@aldstwryh2) February 3, 2022

وعقب ما فعله حساب الملكة نور، تساءل المعارض الأردني المقيم في ألمانيا محمد بطيبط. قائلا:”هل يعقل أن لا أحد من عائلة الأمير حمزة قادر على نفي خبر وفاته الذي يجتاح الأردن؟ “.

صفحة مجهولة

وأضاف: “هل أصبحت صفحة مجهولة على تويتر اسمها أحرار الملكية الدستورية. هي الناطق الرسمي ومرجعية الملكة نور وأولادها حمزة وهاشم إيمان وراية؟”.

بينما ختم قائلا:” إن ما حصل اليوم على صفحة نور يؤكد خبر وفاة حمزة رحمة الله عليه”.

💥هل يعقل أن لا أحد من عائلة الأمير حمزة قادر على نفي خبر وفاته الذي يجتاح الأردن؟

👈هل أصبحت صفحة مجهولة على تويتر إسمها أحرار الملكية الدستورية هي الناطق الرسمي ومرجعية الملكة نور وأولادها حمزة وهاشم إيمان وراية؟

👈إن ما حصل اليوم على صفحة نور يؤكد خبر وفاة حمزة رحمة الله عليه. pic.twitter.com/UVMF8dPB7Z — محمد بطيبط Mohd Btaibet (@btaibet) February 4, 2022

لتعود الصحفية غادة عناب للتعليق من جديد على ما حدث. وقالت في تغريدة لها: “يحدث في مملكة الظلام المرعوبة: حساب الملكة نور مسيطر عليه من “أحدهم”..هل يعقل ان الملكة نور تلجأ ريتويت لصفحة “مجهولة” لتعبر عن موقفها على مصير أبنها (!!!) خصوصا وانها لا تتقن القراءة والكتابة باللغة العربية”.

صدمة وانهيار الملكة

وتابعت زاعمة:”الملكة نور بالمستشفى في حالة صدمة وانهيار كامل.. الله يصبرها على مصابها”.

يحدث في #مملكةـالظلام المرعوبة:حساب الملكة نور مسيطر عليه من"احدهم"..هل يعقل ان الملكة نور تلجأ ريتويت لصفحة "مجهولة" لتعبر عن موقفها على مصير أبنها (!!!) خصوصا وانها لاتتقن القراءة والكتابة باللغة العربية.. الملكة نور بالمستشفى في حالة صدمة وانهيار كامل.. الله يصبرها على مصابها pic.twitter.com/8pgwTODy2i — Gada Ennab (@gadaennab) February 4, 2022

ويأتي تداول مثل هذه الإشاعات، في وقت نفت فيه الملكة نور الحسين. في أواخر ديسمبر/كانون أول الماضي صحة شائعات تحدثت عن إطلاق سراح الأمير حمزة وسفره إلى كندا.

وتساءلت الأميرة نور الحسين، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن). عن القصد من وراء ترويج الإشاعات العجيبة حول تواجد ابنها الأمير حمزة في كندا.

وقالت موضحة: ”الأمير حمزة لا يزال في السجن الأردني. ولا يزال ينتظر العدالة وحقه الإنساني في الدفاع عن نفسه ضد اغتيال الشخصية.”

What is the intent behind bizarre rumours about his being in Canada, when #PrinceHamzah ,still in Jordanian home imprisonment,continues to wait for justice and his basic human and Jordanian right to defend himself against character assassination. — Noor Al Hussein (@QueenNoor) December 26, 2021

إقامة جبرية

وقبلها كانت الملكة نور أيضا أعادت نشر تغريدة للصحفي علي يونس. أكد فيها أن الأمير حمزة بن الحسين، شقيق الملك عبدالله الثاني ملك الاردن، لا زال تحت الاقامة الجبرية في عمان.

كما ويشار إلى أن الأمير حمزة يخضع للإقامة الجبرية والمراقبة في الأردن منذ عدة أشهر. بعدما تم اتهامه بقيادة محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك بمساعدة رئيس الديوان السابق، باسم عوض الله الذي يقضي حكما بالسجن حاليا.

اختفى تماما بعد آخر ظهور له في أبريل/نيسان الماضي، والذي نفى فيه الاتهامات الموجهة له بتدبير انقلاب ضد أخيه الملك.

وأحبطت طموحات الأمير حمزة لتولي عرش الأردن، عندما أعفي من منصب ولي العهد في عام 2004. وعين الملك لاحقا ابنه الأول الأمير حسين بن عبد الله.

ووضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية في أبريل/نيسان، وجدد البيعة لأخيه، ولم يقدم للمحاكمة.

انتقاد النظام الأردني

وفي ذروة التوتر في أبريل/نيسان الماضي، أصدر حمزة أشرطة فيديو، شجب فيها النظام الأردني، واتهمه بالفساد والعجز والمحسوبية.

بينما في 12 يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة أردنية بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق. باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، بالسجن 15 عاما.

وأدانت المحكمة الرجلين بـ”التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة” . و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة” في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين.

المصدر: (وطن – متابعات)

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