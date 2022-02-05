“فوربس”: 3 عمانيات في قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط .. تعرف عليهن

وطن – كشفت مجلة “فوربس” في عددها الصادر لشهر فبراير/شباط ، عن أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2021. موضحة أن أكثر من 25% منهن يقدن مكاتب إقليمية وأقسامًا لشركات متعددة الجنسيات في المنطقة.

لجينة محسن حيدر درويش

ووفقا للمجلة، فقد جاءت 3 سيدات أعمال من سلطنة عمان في القائمة. حيث احتلت سيدة الأعمال لجينة محسن حيدر درويش المرتبة رقم (23) في القائمة.

وقالت المجلة أن “لجينة” تشغل رئيس أقسام البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعة وحلول المستهلك. في شركة والدها رجل الأعمال محسن حيدر درويش

ولفتت المجلة بأن الشركة تعد من أكبر الشركات العائلية في سلطنة عمان. موضحة أنها قادت وفدا عمانيا إلى معرض “إكسبو دبي2020”. وأطلقت طابعا بريديا للاحتفال بيوم المرأة العمانية.

أريج شقيقة لجينة

كما أوضحت المجلة بأن السيدة “لجينة” عضوة في الجمعية الملكية البريطانية للفنون والمجلس الأعلى لمجلس الدولة في عمان.

ووفقا للمجلة أيضا، فقد جاءت شقيقتها “أريج” التي تشغل منصب رئيس أقسام السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة. التابعة لشركة محسن حيدر درويش أيضا، في المرتبة الـ(24) كأقوى سيدة أعمال في الشرق الأوسط.

كما أوضحت المجلة بأن السيدة أريج” تشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها. وشركة الدقم المتحدة للخدمات اللوجستية، وعضو مجلس إدارة جامعة مسقط، ودائرة قيادة اليونيسيف، وجمعية دار العطاء.

هيفاء الخايفية

ووفقا للمجلة، فقد احتلت سيدة الاعمال هيفاء الخايفية المرتبة الـ(39) كأقوى سيدة أعمال في الشرق الأوسط.

كما أوضحت المجلة بأن “الخايفية” تشغل منصب الرئيس التنفيذي والمديرة التنفيذية للشؤون المالية. في شركة تنمية نفط عمان وشركة تنمية طاقة عمان.

بينما لفتت المجلة بأن شركة نفط عمان توفر 70% من نفط السلطنة وتقريبا كل الغاز. بالإضافة إلى أنها تشغل العديد من المناصب.

المصدر: (فوربس – ترجمة وتحرير وطن)

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