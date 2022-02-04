ياسمين عبدالعزيز تصدم جمهورها بشكلها الجديد.. كيف تحولت إلى المطربة أحلام؟!

وطن – صدمت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، جمهورها بأحدث صورها ظهرت فيها بملامح مختلفة.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورتها عبر حسابها على “انستجرام”، وقد بدت شفتيها منتفختين، ووجنتيها أيضاً. مما جعل شكلها مختلف تماما.

تجميل أم فلاتر؟

ولم تترك ياسمين تعليقاً على الصورة، ما جعل الجمهور في حالة حيرة متسائلين ما إذا كانت الفنانة المصرية قد خضعت لتجميل. أم أنها استخدمت برنامج تغيير الصور لتظهر بهذا الشكل.

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وجاء في التعليقات: “طبعا فلتر ياسمين اعقل من كده ومش محتاجه اساسا هي قمر”.

وكتب آخر: “ده أصبح شكل 80٪ من الفنانات في عصرنا الحالي”.

وتمنت متابعة أن يكون مجرد فلتر، مؤكدة أن ياسمين أجمل على طبيعتها.

وشبهتها أخرى بالفنانة الإماراتية أحلام، وعلقت ساخرة: “احلام عبد العزيز”.

“أحبك يا عالمي”

وفي سياق آخر، هنأ الممثل المصري أحمد العوضي، زوجته ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها الـ41 بطريقة رومانسية قبل أسابيع.

ونشر أحمد العوضي مجموعة صور عبر حسابه على “انستجرام” تجمعه بياسمين في مناسبات عدة. وبدا في كل اللقطات يحتضنها برومانسية.

وعلق العوضي على الصور بالقول: “عيد ميلاد سعيد يا عالمي أحبك جدا”، وردت ياسمين بدورها قائلة: “شكراً يا حبيبي”.

وأشاد المتابعون برومانسية العوضي مع ياسمين ووقوفه بجانبها في وقت محنتها ومرضها. متمنين للفنانة المصرية السعادة بمناسبة عيد ميلادها.

“دولتشي آند جابانا”

هذا وقد حلت ياسمين ، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها المذاع على cbc ، قبل أسابيع

وظهرت ياسمين لأول مرة في حينها مع زوجها أحمد العوضي في لقاء مطول بعد أزمتها الصحية التي كادت تودي بحياتها.

وارتدت ياسمين فستاناً بنقشة التايجر، باللونين الأحمر والأسود.

وتبين أن فستان ياسمين من ماركة “دولتشي أند جابانا”، ويبلغ سعره 1950 يورو، أي ما يقارب 2200 دولار أمريكي.

توتر علاقة ياسمين وزوجها!

وتحدثت ياسمين عن فترة مرضها وسفرها لاستكمال علاجها خارج البلاد.

وأشارت ياسمين إلى أن حالتها الصحية كانت حرجة جداً، إلى درجة أن أسرتها فتحت مدفن خاص بهم استعداداً لاستقبال جثمانها.

كما تحدث زوجها أحمد العوضي عن حقيقة الشائعات التي تم تداولها خلال فترة مرض زوجته.

وأشار إلى أنباء توتر علاقته بياسمين، الأمر الذي جعله لا يرافقها في سفرها، وفضّلت شقيقها عليه.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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