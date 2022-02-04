موعد مباراة الأهلي ومونتيري والقناة الناقلة في كأس العالم للأندية 2022

وطن – يلتقي فريق الأهلي أمام نظيره مونتيري المكسيكي.مساء يوم السبت، في إطار منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد آل نهيان” في دولة الإمارات.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية 2022

وستنطلق مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في دور الربع النهائي. من بطولة كأس العالم للأندية 2022، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، والعراق، اليمن، قطر، البحرين، الكويت عند الساعة السابعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأهلي ومونتيري عبر شبكة قنوات “SSC Sport HD”. الرياضية السعودية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022 في الوطن العربي.

كما وستنقل المباراة عبر قناة .”SSC Sport 5HD”، بتردد عبر القمر الصناعي عرب سات 12418، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

التعليق على مباراة الأهلي ومونتيري

وسيعلق على مباراة الأهلي ومونتيري عبر شبكة قنوات”SSC Sport HD” الرياضية السعودية، المعلق الرياضي السعودي جعفر الصليح.

لقطات من مران الأهلي الأول في أبو ظبي استعدادًا لمونديال الأندية 📸🦅💪 pic.twitter.com/Seu3y9VKM8 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 1, 2022

تشكيلة فريق الأهلي

وسيدخل فريق الأهلي المباراة بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى في تشكيلة أساسية أمام منافسه المكسيكي مونتيري، حيث سيكون في حراسة المرمى علي لطفي.

📋 اليكم قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 🦅💪❤️ pic.twitter.com/03OjhuvOGl — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 3, 2022

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: مجدي قفشة، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، كما وفي هجوم الفريق سيعتمد على الثنائي، محمد شريف، لويس ميكيسوني.

تشكيلة فريق مونتيري

وسيلعب المدرب المكسيكي خافيير أغيري المواجهة القوية بتشكيلة أساسية أمام منافسه فريق الأهلي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى إستيبان أندرادا.

أما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: سيزار مونتيس، هيكتور مورينو، ستيفان ميدينا، سيباستيان فيغاس، وفي خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، رودولفو بيزارو، لويس رومو، ماكسيميليانو ميزا، كما وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، روجيليو فونيس مورى، فينسنت يانسن، جويل كامبل.

(المصدر: وطن + تويتر)