طبيب مغربي في تصريح صادم عن حالة الطفل ريان .. كم يوماً يمكن أن يعيش! (فيديو)

وطن – في تصريح صادم عن حالة الطفل ريان العالق داخل بئر، أبدى طبيب مغربي تخوّفه من أن يكون تعرّض لكسور أو يعاني من نزيف داخلي.

جاء ذلك في حديث الطبيب، لموقع “شوف تيفي” المغربي، وفق ما تابعت “وطن”، حيث قال إنّ “الإنسان في الوضع الذي فيه ريان حالياً يمكن أن يعيش لـ6 أيام”.

وكان الطفل ريان سقط، عشية الثلاثاء، في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة بقرية إرغان بجماعة تمروت بإقليم شفشاون. بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء.

ومع تواصل عمليات انقاذ الطفل المغربي ريان وثّقت الكاميرات على الهواء مباشرة، انهيار التربة في موقع الحفر.

ومع وصول عمليات البحث لمرحلة حساسة، لا زالت الأنظار في المغرب والعالم العربيّ تتجه صوب مكان سقوط الطفل المغربي ريان، وسط تضامن واسع معه، ومع ذويه، أملاً في انقاذه وخروجه سالماً من البئر .

وخلال ساعات الفجر الأولى لليوم الجمعة وعقب مرور 53 ساعة على الحادثة، تداول ناشطون مقطع فيديو للطفل المغربي ريان.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الطفل “ريان” الذي لا تزال عملية إنقاذه مستمرة، متشبثا بالحياة. حيث فتح عينيه ورفع رأسه. واقترب من الحبل المتدلي الذي ألقته فرق الإنقاذ إليه.

ريان الطفل المغربي المعجزة حفظه الله وثبته في آخر مشاهد رصدتها كاميرات الدفاع المدني المغربي تظهره وهو مازال مقاوما برغم مرور أكثر من ٥٣ ساعة من سقوطه في الحفرة الأرتوازية، معظمنا لم يعرف للنوم راحة البارحة فسبحان الذي قذف العاطفة في قلوبنا على هذا الصبي#انقذو_ريان pic.twitter.com/ZoonM3sDWC — منى المعولي (@shaganalayam200) February 4, 2022

من جهته، نفى رئيس لجنة تتبع إنقاذ ريان، عبد الهادي التمراني، أن يكون الطفل البالغ من العمر 5 سنوات قد تناول أي طعام. عكس ما تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه يجري تزويده بالأكسجين على مدار الساعة بدون توقف.

وعبّر التمراني عن أمله في بقاء ريان حيّا، قائلا “الأمل كبير في بقاء الطفل ريان على قيد الحياة“. مشيراً إلى أن عمليات الحفر وصلت عمر 30 مترا.

وقال “التمراني” إن توقف عمليات الحفر من حين لآخر مرده إلى حدوث انهيارات صخرية.

كما ذكر أن تلك الانهيارات تكون متعمدة أحيانا من طاقم الحفر حتى يتم تأمين العملية.

(المصدر: وسائل إعلام مغربية – متابعة وطن)

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