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طبيب مغربي في تصريح صادم عن حالة الطفل ريان .. كم يوماً يمكن أن يعيش! (فيديو)

صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 4 فبراير، 2022آخر تحديث: 4 فبراير، 2022
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طبيب مغربي يخشى تعرض الطفل ريان لكسور أو نزيف داخلي watanserb.com
موقع البحث عن الطفل المغربي ريان العالق في بئر

وطن – في تصريح صادم عن حالة الطفل ريان العالق داخل بئر، أبدى طبيب مغربي تخوّفه من أن يكون تعرّض لكسور أو يعاني من نزيف داخلي.

جاء ذلك في حديث الطبيب، لموقع “شوف تيفي” المغربي، وفق ما تابعت “وطن”، حيث قال إنّ “الإنسان في الوضع الذي فيه ريان حالياً يمكن أن يعيش لـ6 أيام”.

وكان الطفل ريان سقط، عشية الثلاثاء، في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة بقرية إرغان بجماعة تمروت بإقليم شفشاون. بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء.

ومع تواصل عمليات انقاذ الطفل المغربي ريان وثّقت الكاميرات على الهواء مباشرة، انهيار التربة في موقع الحفر.

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ومع وصول عمليات البحث لمرحلة حساسة، لا زالت الأنظار في المغرب والعالم العربيّ تتجه صوب مكان سقوط الطفل المغربي ريان، وسط تضامن واسع معه، ومع ذويه، أملاً في انقاذه وخروجه سالماً من البئر .

وخلال ساعات الفجر الأولى لليوم الجمعة وعقب مرور 53 ساعة على الحادثة، تداول ناشطون مقطع فيديو للطفل المغربي ريان.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الطفل “ريان” الذي لا تزال عملية إنقاذه مستمرة، متشبثا بالحياة. حيث فتح عينيه ورفع رأسه. واقترب من الحبل المتدلي الذي ألقته فرق الإنقاذ إليه.

من جهته، نفى رئيس لجنة تتبع إنقاذ ريان، عبد الهادي التمراني، أن يكون الطفل البالغ من العمر 5 سنوات قد تناول أي طعام. عكس ما تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه يجري تزويده بالأكسجين على مدار الساعة بدون توقف.

وعبّر التمراني عن أمله في بقاء ريان حيّا، قائلا “الأمل كبير في بقاء الطفل ريان على قيد الحياة“. مشيراً إلى أن عمليات الحفر وصلت عمر 30 مترا.

وقال “التمراني” إن توقف عمليات الحفر من حين لآخر مرده إلى حدوث انهيارات صخرية.

كما ذكر أن تلك الانهيارات تكون متعمدة أحيانا من طاقم الحفر حتى يتم تأمين العملية.

(المصدر: وسائل إعلام مغربية – متابعة وطن) 

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صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 4 فبراير، 2022آخر تحديث: 4 فبراير، 2022
0 2 دقائق
صورة شيراز ماضي

شيراز ماضي

صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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